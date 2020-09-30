VMworld 2020：VMware牵手Nvidia加速AI和企业工作负载

虚拟化软件巨头VMware今天在VMworld 2020在线大会上表示，将与计算机图形芯片制造商Nvidia合作打造一个面向人工智能工作负载的全新企业平台。

虚拟化软件巨头VMware今天在VMworld 2020在线大会上表示，将与计算机图形芯片制造商Nvidia合作打造一个面向人工智能工作负载的全新企业平台。

VMware还公布了一个面向云、数据中心和边缘的新架构，运行在Nvidia最新的数据中心内。

Nvidia将把Nvidia GPU Cloud（NGC）AI处理软件与VMware主要的虚拟化平台vSphere进行集成，此外NGC还与VMware Cloud Foundation（用于管理虚拟机和软件容器的混合云平台）和VMware Tanzu（对Kubernetes控制的容器应用进行构建、运行和管理的平台）进行集成。

“我们正在与Nvidia展开合作，将AI带给所有企业；让这项最强大的技术之一实现真正普及，”VMware首席执行官Pat Gelsinger（图右，图左为Nvidia首席执行官黄仁勋）这样表示。

VMware称，这些集成将打造出一个“企业就绪的人工智能平台”，让企业能够运行新的人工智能工作负载并通过一个平台进行管理。VMware还将让企业能够在数据所在的位置部署AI就绪的基础设施，不管数据是在云端、数据中心、还是网络边缘。

Nvidia GPU Cloud是一个针对深度学习和高性能计算的优化软件工具完整目录，这些工具可以充分利用Nvidia GPU的优势。

两家公司表示，将该软件与VMware工具集成后，将让企业更容易在其现有基础设施上部署新的AI工作负载，让数据科学家和开发人员可以访问广泛的云原生GPU优化的容器、AI模型和行业特定的软件开发套件。

这一点很重要，因为Nvidia不仅在硬件方面而且在软件方面都被公认为是AI的行业领导者之一。

Nvidia企业计算业务负责人、产品工程高级副总裁Manuvir Das表示：“很人多认为我们是一家硬件公司，实际上我们也是一家软件公司，Nvidia的生态系统中有超过230万的开发者。”

Das表示，现在企业可以使用Tanzu平台在VMware vSphere和Cloud Foundation上创建使用NGC软件开发的云原生AI应用。同时，无论是使用容器还是虚拟机来托管这些应用，带给开发者的好处是他们拥有一致的体验。

Das说：“vSphere的美妙之处在于，无论你是运行在虚拟机还是Kubernetes上，都可以获得相同的体验。即使没有容器平台，你也可以将应用托管在容器中，方便打包。我们预计，将有很大一部分客户会以这种方式进行部署。”

两家公司还公布了“蒙特雷计划”（Project Monterey），在这项新计划下，两家公司将合作构建混合云架构，该架构基于Nvidia的智能网络接口控制器技术SmartNIC，并结合了Nvidia最新的可编程BlueField-2数据处理单元。

两家公司表示，他们希望将BlueField-2 DPU与VMware Cloud Foundation结合起来以创建下一代架构，该架构能够更好地满足AI、机器学习、高吞吐量和以数据为中心的应用的独特需求。SmartNIC控制器通过将虚拟机管理程序、网络、安全和存储任务从CPU卸载到DPU，从而有助于加速应用工作负载，并提供额外的安全性。”

两家公司表示，在此次合作中，Nvidia的SmartNIC平台及其DPU是加速数据所驻留的应用的关键技术。

VMware高级副总裁、云平台业务总经理Krish Prasad说：“蒙特雷计划重新构想了面向混合云应用的数据中心基础设施。Cloud Foundation用户将能够加速各种下一代应用和通用应用，提供可编程智能性，并跨数据中心、边缘和电信云运行分布式零信任安全模型。”

对企业而言，最大的吸引力在于Nvidia的架构将有助于实现应用性能的大幅提升。Das表示，Nvidia已经重复了大多数VMware利用GPU最大限度减少虚拟化开销的工作，这将有助于使VMware工作负载具有GPU的原始能力，并带来显着的性能改进。

Das说：“例如将AI用于乳腺癌研究，对比在相同环境下使用和不使用GPU的情况，你会看到性能提升了31倍。”

Das说，更加灵活的基础设施还将让客户从中受益。客户利用所谓多实例GPU的技术，将GPU切分成更小的部分，在基础设施中混合搭配，用于数据准备、训练或推理之类的任务。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，当今企业渴望更快速发展并变得更加敏捷，而Nvidia和VMware正致力于满足这一需求。他说，这类伙伴关系为企业加速铺平了道路，因为他们为企业提供了开箱即用的预配置功能，让企业不需要做任何的集成工作。

Mueller说：“此次合作对任何一方来说都是双赢的。VMware可以获得Nvidia备受欢迎的GPU和DPU，Nvidia可以带来自己已经产品化的产品，进入VMware的生态系统，而最重要的是，他们为下一代应用提供了更强大的平台。”