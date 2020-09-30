让AI无处不在 VMware与NVIDIA联合打造新一代混合云架构

在近日举行的VMworld 2020上，VMware和NVIDIA宣布开展大范围合作，共同推出AI端到端企业平台以及搭载NVIDIA DPU（或数据处理单元）的数据中心、云和边缘新架构，为现有以及新一代应用程序提供支持。

至顶网计算频道 09月30日 新闻消息（文/李祥敬）：在数字化转型深入的今天，企业面临着复杂的混合多云环境。据IBM商业价值研究院预估，到2021年，98%的受访组织机构计划采用混合架构，但仅有38%的组织机构将拥有运行混合环境所需的程序和工具。而IDC预测是90%的组织将采用集成的混合云工具和策略，以在2024年之前支持多种应用和场景。

对应人工智能应用，企业也需要其能够适配混合云架构。云计算基础设施及通过云原生的资源交付方式，可提高计算效率、易用性，并且降低计算和运维成本，更好地承载AI工作负载。

在近日举行的VMworld 2020上，VMware和NVIDIA宣布开展大范围合作，共同推出AI端到端企业平台以及搭载NVIDIA DPU（或数据处理单元）的数据中心、云和边缘新架构，为现有以及新一代应用程序提供支持。

端到端的企业级AI平台

众所周知，VMware在虚拟化、云计算等领域有着举足轻重的地位，而NVIDIA在AI加速计算方面的实力也不容小觑。如果两者展开合作，那么对应企业而言则是受益良多。

作为NVIDIA与VMware的首次合作，NVIDIA NGC在VMware vSphere和VMware Cloud Foundation上的整合将简化针对最苛刻工作负载的AI部署和管理，借助容器和虚拟机轻松地在混合云中大规模开发和部署AI工作负载。

现在企业的工作负载大多依托虚拟化平台和云架构，同时也在借助容器技术实现更加敏捷的应用交付。VMware也在将自身的产品平台与容器进行结合，实现虚拟化技术与容器的融合交付，而NVIDIA NGC提供了优化的、易于部署的AI框架和HPC应用容器，底层技术的共通性让NVIDIA和VMware的合作具备了坚实的技术根基。

通过这一合作，NVIDIA NGC中心上的丰富AI软件集将被集成到VMware vSphere、VMware Cloud Foundation和VMware Tanzu中。这将有助于加速AI的应用，使企业能够扩展现有AI基础设施，统一管理所有应用程序并在数据中心、云和边缘部署AI基础设施。

VMware客户将能够使用现有的基础设施、资源和工具集为数据科学和AI工作负载提速，从而帮助扩大AI和机器学习技术的普及范围。数据科学家、开发人员和研究人员将可以立即访问NGC的各类云原生GPU优化容器、模型和行业特定软件开发套件。

目前，来自戴尔、惠普和联想等领先系统制造商的部分经过预测试且内置NVIDIA A100的服务器支持NGC软件。

全新混合云架构加速新一代应用

现在企业的工作负载越来越复杂，企业需要借助类似SmartNIC和DPU这样的加速技术承载新一代的企业应用。GPU是NVIDIA加速计算的基石，但是NVIDIA并没有止步于此，而是提出了DPU计算单元来加速以数据为中心的加速计算模型。

CPU用于通用计算，GPU用于加速计算，而数据中心中传输数据的DPU则进行数据处理。DPU可以用作独立的嵌入式处理器，但通常被集成到SmartNIC（一种作为下一代服务器中关键组件的网卡）中。

在VMworld 2020大会上，VMware公布了Project Monterey技术预览，通过结合使用NVIDIA BlueField-2 DPU与VMware Cloud Foundation，客户将能够加速多种新一代和通用应用、提供可编程智能并在各类数据中心、边缘和电信云中运行分布式零信任安全模型。

在该项目中，两家公司将为基于SmartNIC技术（包括可编程的NVIDIA BlueField-2）的混合云提供架构。VMware Cloud Foundation和NVIDIA BlueField-2在结合后，将提供专为AI、机器学习、高吞吐量和数据型应用需求而构建的新一代基础设施，还将为所有企业工作负载提供扩展至AI以外的应用加速，并通过能够将关键数据中心服务从CPU转移到SmartNIC和可编程DPU的新架构增加一层安全层。这一新架构将把VMware Cloud Foundation运营模型扩展到裸机服务器。

VMware和NVIDIA为混合云提供了一种帮助企业发展IT基础设施、提高运营水平的新架构，并引入了新安全模型，从而使企业将管理程序、网络、安全和存储任务从CPU转移到DPU，大幅提升应用程序的运行效率。

结语

在混合多云环境下，企业面临的应用工作负载更加多样化和复杂化。VMware和NVIDIA的合作一方面简化了企业引入AI应用的过程，帮助企业实现应用现代化。同时，借助DPU的创新技术，软硬件协同更好地支撑新一代企业应用，加速企业的业务转型。