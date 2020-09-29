云聚高性能，论道新超算——CCF HPC CHINA 2020在郑州举行

业界最具影响力的年度高性能计算盛会——2020 CCF全国高性能计算学术年会（CCF HPC CHINA 2020）9月28-30日在中原古都郑州通过云端线下线上同步隆重举行。本次大会的主题是“新超算 新基建 新经济”。

CCF HPC CHINA 2020由中国计算机学会主办，中国计算机学会高性能计算专业委员会、郑州大学、郑州航空港经济综合实验区共同承办，北京并行科技股份有限公司协办。为期三天的盛会将全面回顾2020年中国高性能计算领域的创新与实践，发布众多最前沿的科研成果，研讨高性能计算技术与应用的热点与难点问题，展望高性能计算未来发展的趋势与方向，为相关领域的学者、企业提供交流合作的机会，从而有力地推动中国高性能计算产业的发展。

重磅嘉宾云集 论道新超算

9月28日大会开幕首日，郑州市政府副秘书长王义民代表郑州市人民政府，热烈欢迎一直以来关心、支持郑州科技创新发展的各界朋友莅临本次大会。近年来，郑州市坚定不移地贯彻新发展理念，把科技创新摆在重要位置。目前，郑州正聚焦打造更高水平的高质量发展区域增长极，并辐射带动郑州市大数据、人工智能、5G等的发展，而这些都需要超级计算机的助力。王义民相信，此次年会在郑州举办，将为国家超算郑州中心的建设提升，以及郑州数字经济产业的发展起到积极的推动作用。

作为大会承办方代表，中国工程院院士、郑州大学校长刘炯天教授发表了热情洋溢的致辞。他表示，CCF HPC CHINA是中国高性能计算领域影响最广的融学术、技术、产业为一体的年度盛会，也是促进信息化深度融合、相关领域学者共同合作、发布最前沿科研成果的重要平台。他希望，与会的专家学者能够对高性能计算的发展，特别是郑州大学承担运行的国家超级计算郑州中心的建设献计献策，为推动我国高性能计算的发展做出应有的贡献。

中国科学院院士陈国良教授在致辞中表示，2020年是新型基础建设的关键之年。在“新基建”的战略中，以大数据中心为代表的基础设施和以超算中心为代表的算力基础设施构成了人类社会万物智联的循环系统。新经济的发展需要大数据、云计算、人工智能等新技术与经济的融合，重构产业生态，催生新模式。超算中心作为“新基建”的主导方向，将大幅度提升高性能计算能力，更好地构建万物智联的信息网络体系，支撑数字经济发展，实现网络强国和智慧社会，其发展前景十分广阔。

中国计算机学会高性能计算专业委员会主任漆锋滨研究员在致辞中介绍说，CCF HPC CHINA今年已经是第16届，郑州市也是第13个举办地，年会的影响力越来越大。为了推动中国高性能计算产业的发展，未来高专委将集中精力做好三件大事：第一，搭建好产学研项目交流的桥梁；第二，树立高性能计算学术发展和企业发展的风向标，每年都要有专门的研究报告；第三，助推高性能计算领域的杰出人才，从明年开始要专门对培养高性能计算领域人才做出突出贡献的人士，以及有发展潜力的青年才俊予以重奖。

在主论坛上，多位专家学者从自己研究的领域出发，介绍了高性能计算及相关领域的最新研究成果，分享了创新实践经验。

中国科学院院士、中国科学院大气物理研究所、2019年度国家最高科学技术奖获得者曾庆存院士第一个做了主旨报告，主题是《中国科学院地球系统模式（CAS-ESM）》。中国科学院ESM研发历经30余载，对于这样复杂的巨系统进行有效和高效地大规模计算，必须有严谨的数学物理理论模式，以及在此基础上建立的严谨的数值计算理论模式（离散化），还有在计算机上实现大规模高效计算的具体算法和软件，更需要坚持不懈的努力。CAS-ESM-2是我们自主研制（只有很少一部分是国际通用的）的，其大规模的数值模拟结果是在国产的超级计算机上计算实现的，其分系统模式已试用于天气、气候灾害的实时预测。

中国工程院副院长、中国科协副主席、中国工程院院士陈左宁做了《人工智能进展对于算力需求分析》的报告，核心结论是经典高性能算力环境可以支持现有人工智能的模型算法，但在性能、功耗和性价比等方面还存在问题，需要不断创新体系结构和软件架构。同时，智能计算理论的研究可能突破图灵可计算理论的范畴，包括类脑计算和量子计算。

中国工程院院士，通信与信息系统、计算机与网络技术、网络空间安全技术专家邬江兴在报告中分享了“打造AI时代集成电路标志性的‘芯’物种”的思考。从超级光网络、E级超算到云服务、数据中心、5G和6G网络，越来越多的应用场景需要新一代的信息基础设施提供支撑，而信息基础设施的核心就是智能“芯”物种。我们要通过SDSOW技术赋能新一代信息技术设施，并通过“芯”物种改变现有堆砌式的工程技术路线和应用模式。

此外，在厘清高性能计算机技术发展脉络的基础上，中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所所长孙凝晖在特邀报告中就高性能计算机的评价指标，如何在功耗限制下追求极致性能，如何将高性能计算机发展成为更加普及性的计算工具，以及如何提升多种复杂应用的实际计算速度等高性能计算机难题进行详细阐述和剖析。

超级计算机的发展趋势和瓶颈有哪些？美、日、欧盟超级计算发展的现状如何？当前国际环境下，我国高性能计算产业发展又面临哪些挑战？29日的会议中，北京航空航天大学教授、“十三五”国家重点研发专项“高性能计算”总体专家组组长钱德沛在分析上些问题的基础上提出，E级或后E级计算需要关注的包括体系结构、内存、互连、系统软件和应用开发支持等若干问题，并对“十四五”高性能计算的发展方向和任务提出设想。

拥有超级计算系统，意味着拥有了有效凝聚计算机基础研究、各计算科学应用拓展、人才团队与人才培养的一个大的系统平台。适当的政策与制度支持是这个平台能否发展起来的关键，超算的运维、服务和研发等工作离不开人员的合理配置，人是所有工作顺利开展的决定性因素。郑州大学国家超算郑州中心教授、河南省超算中心主任商建东在29日会议的特邀报告中详细论述了超算人才培养之道。

另有来自英特尔、联想、曙光、阿里、并行科技、国家超算中心、华为、AMD、戴尔、英迈、IBM等公司的高层领导及技术大咖在主论坛上发表了主题演讲。

众人拾柴火焰高，中国高性能计算产业的蓬勃发展，需要产学研用各方通力协作，以开放的态度，软硬兼施，不断提升自主创新能力。CCF HPC CHINA 2020凝心聚力，为高性能计算的创新和突破搭建了一个非常适合的平台。

怎一个“新”字了得



已经连续举办了16届的CCF HPC CHINA，今年重点突出了一个“新”字。

一是内容立意新。大会以“新超算 新基建 新经济”为主题，全方位研讨和展示在“新基建”浪潮下，超算如何助力数字经济的新发展，为用户带来新体验、新价值。

IDC的研究数据表明，到2023年，全球超过一半的GDP将由数字化转型企业的产品和服务推动，中国数字经济的占比也将达到52%，高于全球平均水平。目前，中国已有41.4%的企业成为数字化转型的坚定者。数字经济的快速发展更依赖新型数字基础设施和强大算力的支撑和助推。

2020年，随着“新基建”浪潮的兴起，大数据中心、5G、人工智能、工业互联网等成为数字新基建的重中之重，而高性能计算作为主要算力的提供者也迎来了发展新机遇。

随着技术的演进、业务场景的丰富和多样化，高性能计算超越了原来的科学研究和工程计算领域，进入了更广泛的应用领域，在天气预报、基因制药、石油勘探、汽车设计、航空航天、金融期货，乃至人工智能等诸多领域发挥着越来越重要的作用。高性能计算在尖端超算领域继续攻坚克难的同时，也在通用超算和行业超算领域加快发展，尤其是在超算商业化方面，已经有了许多成功的探索和实践，比如阿里云、并行科技等就引领着国内超算商业化的步伐。

新经济、新基建带来了新需求、新机遇，高性能计算在增强算力方面有了更多用武之地和更大的发展潜力。

二是会议形式新。由于疫情的影响，CCF HPC CHINA 2020首次采用线上线下双线联动的形式举行，许多嘉宾通过视频的方式发表演讲。另外，大会还设置了包括“科学与技术” 、“产业与经济” 、“学术与应用”、“赛事与展览”四大板块共计40余场在线论坛和赛事展览。围绕高性能计算与人工智能、数值模拟、数值计算与软件开发、人才培育、高性能存储优化、E级计算机抗疫等热点话题，近300位高性能计算领域的重量级专家学者和业界精英线下与线上发表真知灼见，共同探索中国高性能计算的演进之路。特别之处还在于，今年的大会组织和策划了云展馆、云赛事、云颁奖，令人耳目一新。

三是继承传统更不忘创新。16年来，不仅CCF HPC CHINA大会本身成为我国乃至全球高性能计算领域的一面旗帜，就连从大会衍生出的一些专业性论坛也成了各细分领域最具权威和吸引力的会议，并且连续举办多届。比如，到今年为止，高性能计算教育论坛已经是第七届、“超算之美”论坛已是第三届、HPC开源软件栈论坛已是第五届，“国产应用软件”专题论坛也已是第七届等等。它们不仅充实了整个大会的内容，同时也有力地促进了高性能计算在软硬件以及应用方面的全方位发展。

另外，CCF HPC CHINA 2020还安排了多个业内知名厂商的专场，英特尔、戴尔、英迈中国等重磅厂商纷纷鼎力支持。

新场景 新算力 新驱动



在“新基建”的背景下，各地打造超级计算机的热情持续高涨。各类超算中心也在尝试和探索多元化运营模式，致力于提供全谱系服务。随着大数据、人工智能、物联网、5G等新型工作负载纷纷涌现，企业对强大算力的需求也在持续升温。然而用户的规模不同、需求不同、对技术能力的要求不同、系统运维的复杂程度不同、成本不同等等，无疑决定了高性能计算必须更好地实现定制化，同时降低使用成本，实现普惠，这才是高性能计算未来可持续发展之路。

近两年，云原生技术、人工智能技术等新一代信息技术快速发展，并与高性能计算深度结合，进一步提高了数字基础设施的性能和利用率，同时大大降低了成本和运维的复杂度。未来，高性能计算与人工智能进一步融合是大势所趋，大数据、以高性能计算为代表的算力，再加上算法，将为企业从上云到智能化升级铺平道路。

经过“新冠”疫情的洗礼，政企上云的意愿和行动越来越快速，也越来越坚定。这对高性能计算的交付与应用也是一个极大的促进。以前，用户习惯自己建设大规模超算中心，采购、基建、开发、部署和运维全都自己包办，不仅交付周期长、建设成本高，而且很多时候不能充分利用现有的高性能计算资源，客观上造成了浪费。云交付和云运营模式的出现，为高性能计算的交付开辟了新的窗口和路径。高性能计算能力和服务通过云进行输出，使得高性能计算可以按需使用、按使用量付费，更高效也更经济，高性能计算不能商业化的魔咒正在瓦解。

在以人工智能为代表的新一代信息技术驱动下，在数字经济、“新基建”的引领和推动下，高性能计算作为算力基础设施的重要性得到进一步彰显，也进入了又一个快速发展期。高性能计算的应用场景正在不断扩展，它不仅可以支撑起大国重器，更可以深入“田间地头”，让人们的生活变得更美好。

面对复杂的国际政治和经济形势，面对“新基建”带来的机遇与挑战，面对日益迫切的行业应用需求，我国高性能计算需要实现跨越式发展，在更多层面和领域实现突破式的创新。

全新体验 全面升级

郑州位于华夏文明的发祥地，这里浓郁的历史文化气息，与现代化城市的激情与活力交织融汇，很好地体现了传承与发扬、兼容与创新，这正是中国高性能计算发展所需要的精神。

郑州也是国家超算的核心节点之一。国家超级计算郑州中心面向国家重大战略需求和区域经济社会发展需要，以应用需求为导向，立足河南、服务全国，重点围绕数字经济、社会管理、精准医学、生物育种、环境治理、高端装备、人工智能、国土资源管理等方面开展重点特色应用，为河南省乃至中西部地区经济社会发展提供强大的科技支撑。

CCF HPC CHINA 2020大会在北京和郑州设置两个直播专区,特邀全球200多位来自政府、高性能计算企业、行业用户、高校团体以及高性能计算领域的专家出席，华为、联想、曙光、浪潮、戴尔、IBM、英特尔、AMD等数十家企业与会,截至29日发稿时，线上浏览人数已突破5万,近百家新闻媒体和行业自媒体加入了传播阵营。

在抗击疫情的背景下,这一届特殊的CCF HPC CHINA 2020无论从会议规格、会议组织与策划，还是参会体验，都实现了全方位升级，也赢得了广泛赞誉，在保证专业、权威的基础上，也更贴近应用，有力地促进了高性能计算的普惠。