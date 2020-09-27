一场对话让你洞见高性能计算领域的新场景、新动能、新机遇

近日，至顶网总经理兼总编辑高飞、中国科学院计算技术研究所研究员张云泉、英特尔行业解决方案集团首席技术官吴闻新进行了一场主题为“新动能、新机遇，从超级计算到超越计算”的高峰对话。

至顶网计算频道 09月27日 新闻消息（文/李祥敬）：在 “新基建”战略部署中，算力是强势助力产业升级、加快科技经济融合发展的重要支撑。超算在“新基建”下的内涵和外延不断扩大，不光在传统行业应用发挥着重要作用，在新兴领域与新技术融合下也产生了新的突破。

近日，至顶网总经理兼总编辑高飞、中国科学院计算技术研究所研究员张云泉、英特尔行业解决方案集团首席技术官吴闻新进行了一场主题为“新动能、新机遇，从超级计算到超越计算”的高峰对话。对话从行业应用场景、交付模式变革、技术融合创新等维度展开，深入讨论超算带来的新场景、新动能、新机遇。

随着经济的崛起和大数据、人工智能等技术的快速创新和发展，大量的新研究方法和工具应运而生，科学计算呈现出了井喷式的需求。常规的计算能力远远无法应对复杂多样的新需求，各行各业急需计算性能强、效率高、适用广的高性能计算集群。

在新场景方面，随着新一代信息技术特别是人工智能的发展，我们看到在“新基建”驱动的数字经济下，高性能计算列作为算力基础设施的重要组成部分正在迎来快速发展。张云泉在节目中表示，高性能计算的行业场景正在发生变化。当前，高性能计算在互联网领域，比如大数据的数据挖掘、基因测序等方面正在发挥越来越重要的作用。

在交付模式方面，随着互联网的迅猛发展，云端HPC服务交付正在成为趋势。传统的超算中心建设需要进行招标采购、建设机房、运维、开发、优化等流程，交付周期长，建设成本高。吴闻新表示，高性能计算云计算技术的融合，使得超算的服务能力能够拥有像云一样的弹性能力，提供异构的超算能力给不同的行业用户。

除了与云计算进行融合，最近两年，高性能计算也在与人工智能、容器技术进行融合，不仅可以提高基础设施的性能和利用率，还可降低资本支出和运营支出。张云泉说，超算和人工智能融合是一个更大的趋势，最早超算作为一种计算能力加入到人工智能趋势里面来，采用异构的计算架构加速，从而把人工智能新的算法用起来，能够产生很好的效果，所以使得人工智能能够成为一个新的时代。

想了解嘉宾更多关于高性能计算的洞见，请收看对话完整视频

其实为了实现HPC和AI的高效融合，英特尔在高性能计算领域不断创新和尝试。

2020年9月28日-30日，第十六届全国高性能计算学术年会（CCF HPC China 2020）暨2020英特尔高性能计算在线论坛将在线上盛大开幕！作为16年的钻石赞助商，英特尔每年都会带来高性能计算领域先进产品及创新应用，与参会嘉宾交流经验，共同促进超算产业技术升级及应用，推动各领域充分释放数据潜力。本次大会，英特尔将为各位嘉宾带来1场主题演讲，3场技术分论坛，并携手10家合作伙伴共同展示领先的产品及解决方案。

在9月28日11:25-11:55的主题演讲中，英特尔公司数据平台集团副总裁、高性能计算事业部总经理Patricia （Trish） A. Damkroger将介绍英特尔的XPU战略以及英特尔的架构愿景如何构建融合的未来。

除了主题演讲，三场技术分论坛：英特尔HPC技术创新论坛、英特尔AI实践日、英特尔HPC技术展望论坛，全方位解读英特尔至强集成AI加速，高效融合HPC和AI。

在此次论坛线上展区，你不仅可以了解英特尔oneAPI统一编程模型，英特尔服务器系统 S9200WK，分布式异步对象存储（DAOS）， HPC和AI融合集群的精选解决方案，在HPC集群上的深度学习手册，也可以在线参观英特尔与10家合作伙伴：阿里云，超集信息，戴尔，烽火超微，华为，戴尔，联想，珑微系统，宝德，五舟的最前沿产品及解决方案，并与资深专家在线交流。

活动精彩纷呈，还等什么，马上开启您的2020英特尔高性能计算在线论坛探索之旅！

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