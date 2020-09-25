邓泰华：华为计算生态就是开放、开放再开放

在华为全联接2020（HUAWEI CONNECT 2020）上，华为计算产品线总裁邓泰华表示向业界开放鲲鹏全栈，加速产业创新。

[中国，上海，2020年9月25日] 在华为全联接2020（HUAWEI CONNECT 2020）上，华为计算产品线总裁邓泰华表示向业界开放鲲鹏全栈，加速产业创新。

硬件开放创新升级，发布鲲鹏主板开放2.0，以基础板+扩展板+BIOS/BMC开放的新模式，使能伙伴差异化创新；

软件开源创新深入，发布openEuler 20.09版本，释放多样性算力潜能，在极致性能、安全可信、开放生态方面进一步增强； 发布openGauss 1.0，致力于提供企业级开源数据库，打造“高性能、高可靠、高安全”的数据库内核，支持合作伙伴完善企业级特性，稳步推进商用。

发布鲲鹏应用使能套件Kunpeng BoostKit，针对主流场景，开放高性能开源组件、加速软件包和工具/参考实现，开发者可直接引用，实现应用高性能。

发布鲲鹏全流程开发套件Kunpeng DevKit，覆盖从代码扫描、迁移、编译、性能调优完整流程，支持插件化，大幅提升开发效率。

昇腾AI全栈创新，核心是为开发者打造“极简开发，极致性能”的全栈AI解决方案，应对AI领域从算法开发、应用开发到业务部署各个阶段的困难与挑战。

在Atlas系列硬件创新的基础上，华为本次发布包含CANN 3.0、MindSpore 1.0、MindStudio 2.0和MindX 1.0的全栈软件平台；

异构计算架构CANN 3.0：支持推理+训练的端边云全场景，统一编程接口ACL，全场景灵活部署，全面释放硬件性能。

端边云全场景的AI计算框架MindSpore 1.0：支持模型、算子及硬件处理单元级全自动并行；对端边云设备如手机、摄像机、服务器等全场景自适配；开发流程极简，开发者可基于MindSpore快速实现模型导入、灵活调试。

昇腾应用使能 MindX 1.0：包括深度学习组件MindX DL、智能边缘组件MindX Edge、优选模型库ModelZoo和“X”个行业使能SDK，让开发者只需极少量代码甚至“零”代码就可以实现AI的功能。

全流程开发工具链MindStudio 2.0：为AI开发者提供从算子开发、模型训练与推理、到应用开发与部署的全流程支持，支持插件化设计，安装便捷。

邓泰华表示：“华为将与广大合作伙伴和开发者一起，持续打造计算产业生态，让每一位开发者的智慧汇聚成全生态创新，共同点亮多样性计算新时代。”