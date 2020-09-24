英特尔发布首批支持边缘AI的新款芯片

英特尔今天发布了一系列新处理器，称将为物联网和边缘工作负载提供更多高级人工智能、实时性、安全性和功能安全性优势。

英特尔今天发布了一系列新处理器，称将为物联网和边缘工作负载提供更多高级人工智能、实时性、安全性和功能安全性优势。

英特尔表示，新推出的第11代Intel Core处理器、Intel Atom x6000E系列、Intel Pentium和Celeron N和J系列处理器封装了软件工具和硬件模块，可针对各种边缘应用进行定制。当计算是运行在本地时，这些应用（包括传感、视觉和自动化）将从中受益匪浅，缩短响应时间并节省带宽。

英特尔这次在英特尔工业峰会上宣布推出的第11代Core处理器专为需要高速数据处理、计算机视觉和低延迟确定性计算的特定物联网工作负载而设计。英特尔声称，这些处理器让单线程性能总体提高了23％，多线程性能提高了19％，图形性能提高了2.95倍。

英特尔表示，这些处理器能够以1080p和每秒30帧的速度接收多达40个同步视频流，输出4个4K通道或2个8K视频通道。由于内置了向量神经网络指令，所以还可以有助于加快AI推理、运行AI模型。

英特尔表示，这种新型处理器非常适合工业领域关键任务控制系统、零售和酒店业的智能数字标牌和自动结帐、以及医疗行业下一代医学成像设备和基于AI的诊断程序等工作负载。

同时，Intel Atom x6000E系列、Intel Pentium系列以及Celeron N和J系列处理器是英特尔有史以来第一批专门针对物联网工作负载进行了增强的处理器平台。英特尔表示，这些芯片提升了实时性能和效率，配有专用的实时卸载引擎，以及支持远程设备管理的Intel Programmable Services Engine。

这些处理器主要针对支持工业机器人、化工、油田、能源网格控制应用等各种任务设计的，还可以用于自动驾驶车辆控制和车队监控与管理，以及医疗行业的医疗显示器、服务机器人、需要AI和计算机视觉的入门级超声波机器等。

英特尔物联网集团副总裁、平台管理和客户工程总经理John Healy强调了物联网对英特尔的重要性，他说，到2023年将有70％的企业有在边缘进行处理的需求。

他说：“第11代Intel Core处理器、Intel Atom x6000E系列、Intel Pentium和Celeron N和J系列处理器代表了我们在增强物联网方面取得的重要进展，提供了能够满足客户当前需求的功能，同时为AI和5G进步带来了强大的功能。”