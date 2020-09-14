尘埃落定 NVIDIA巨资收购Arm会带来什么？

NVIDIA收购Arm所催生的变革意义或许现在还不能兑现，但是在不远的将来我们会切身感受到这种收购所带来的变化。

至顶网计算频道 09月14日 新闻消息（文/李祥敬）：今天早晨一条大新闻：英伟达（NVIDIA）公司宣布，日本软银集团和英伟达已达成一项协议，后者将以400亿美元的价格从软银集团手中收购英国芯片设计公司Arm。的确这条新闻是半导体产业的重磅，但是不知是不是巧合，今天媒体上的另外一条新闻是业界在讨论9月15日华为断供后的消息。两条新闻都是关于半导体行业的。我们暂时不讨论华为，先看看足以记入史册的NVIDIA收购Arm。

关于这场收购，需要注意的财务细节：英伟达将向软银支付总计215亿美元的股票和120亿美元的现金，包括签署收购协议时的20亿美元付款。此外，在 Arm达到特定财务绩效目标的前提下，软银集团可能会收到最高50亿美元现金或股票，另外15亿美元将以英伟达股票的形式支付给Arm员工。（这样的设置其实是双方经过协商后的结果，真是用心良苦！）

单纯从资本层面看，我们需要知道是这起收购源于软银的出售。Arm源自英国公司Acorn，软银于2016年以310亿美元的价格收购了该业务。在进入到2020年，软银在财务层面出现了很大问题，于是出售Arm被提上相应的议程。后面也就出现了NVIDIA收购Arm的传闻，而且要知道NVIDIA近期的资本市场表现非常亮眼，市值不断攀升。所以，NVIDIA收购Arm应该在资本层面让各方达成了默契。

谈完资本市场，我们其实现在可以“操心”一下，大胆想象一下NVIDIA收购Arm之后整个半导体行业以及IT产业会有哪些新变化。在收购财务数据之外，英伟达列出了一些收购后的计划，其中比较重要的是将英伟达领先的人工智能计算与Arm庞大的生态系统结合；英伟达将通过建立一个世界级的AI研究和教育中心，打造一台Arm/NVIDIA驱动的AI超级计算机，用于突破性研究，并扩大Arm在英国剑桥的研发力量；英伟达将延续Arm的开放授权模式和保持全球客户中立性，并通过英伟达技术扩大Arm的IP授权组合等。这些计划内容大致契合了业界对应此次收购的期待。

众所周知，NVIDIA是专注于GPU加速芯片，其在AI市场拥有举足轻重的地位。而Arm更多是CPU的角色，其在移动终端市场是毋庸置疑的霸主。而且在如今，基于Arm架构的面向数据中心的产品也在不断出现。特别是NVDIA本身早前也在适配Arm架构，包括硬件和软件产品。所以，两者的结合在企业级市场领域的想象空间瞬间打开。

当前算力呈现多元化趋势，从云计算到边缘计算，单一的产品和技术并不能满足这种多样化的工作负载需求。我们其实从英特尔的产品布局就可以看出这种端倪，英特尔已经不再以CPU为中心，而是以数据为中心，其主打XPU战略，产品涵盖CPU、GPU、FGPA等各种产品形态。而反观NVIDIA只有GPU加速产品，后来通过收购Mellanox获得了网络加速卡，为NVIDIA拓宽数据中心领域提供了有利支撑。

现在NVIDIA收购Arm让其产品矩阵更加完整，从CPU、GPU到网络，从而打造一个更加整体化的产品方案。从这样的节奏看，未来是不是NVIDIA会收购存储领域的企业也不是没有可能的。但是对于NVIDIA而言，其肯定是围绕数据中心领域不断完善布局，毕竟近期的财报显示，NVIDIA在数据中心的市场增长和营收已经超越其他业务单元。

所以，我们可以确定是NVIDIA收购Arm对于其业务增长非常重要，增强其在企业级市场的话语权。由于Arm背后已经形成了庞大的生态链，NVIDIA对于Arm整个收购后的处理也是渐进式，所以我们暂时也不会看到整个芯片市场会有很大的变化，但是随着整合进程的推进，NVIDIA与Arm形成的一加一大于二的效应也会显现出来。

另外，NVIDIA并没有采用英特尔IDM的产品模式，也是采用台积电的生产工艺。Arm也是采用IP授权模式，这样双方其实共享了台积电的工艺设计，为未来产品的整合提供了硬件基础，不排除NVIDIA会在自己的产品中引入Arm设计单元，而Arm也会引入NVIDIA的GPU。要知道NVIDIA的GPU不光在数据中心，在自主机器、无人驾驶等领域也有着广泛的应用，而Arm在智能终端的应用是强项，所以NVIDIA与Arm的互补性还是非常强的。

现在人工智能技术成为业界的热门，AI是我们这个时代最为强大的技术力量，并已掀起新一波计算浪潮。而NVIDIA GPU在AI方面取得了巨大的成果。可以遇见的是，NVIDIA借助Arm庞大的端侧生态会将GPU加速计算变得无处不在，其实也就是NVIDIA的AI变得随处可及，这才是NVIDIA收购Arm背后最大驱动力。不得不说，这样的愿景对于NVIDIA来说那是梦寐以求，而借助Arm，梦想是可以成真的。

基于这样的逻辑，Arm的商业模式依然会被保留，NVIDIA借此可以将自己的AI触角触达每一个打造Arm设备。在未来的某一天，数万亿台运行AI的计算机将创造出全新的物联网。NVIDIA与Arm强强联合，将NVIDIA的AI计算能力与Arm庞大的CPU生态系统相结合，推动计算从云端、智能手机、PC、自动驾驶汽车和机器人深入到边缘物联网，并将AI计算推广到全球每个角落。

进入到2020年，在新冠病毒疫情危机下，全球商业环境和IT产业链正在处于裂变中，不确定性的因素不断出现，但是不确定背后是技术的确定性，人工智能、云计算、物联网等正在深入各行各业，成为产业升级的决定性推动力量。NVIDIA收购Arm所催生的变革意义或许现在还不能兑现，但是在不远的将来我们会切身感受到这种收购所带来的变化。