新基建新机遇 VIAVI持续发力光通信产业

VIAVI大中华区技术总监沙慧军在近日举行的第20届中国光网络研讨会上告诉记者，VIAVI作为一家综合测试供应商，从模拟通信到数据通信，再到现在的超高速或者新一代网络的通信技术，VIAVI一直在持续工作，特别是在光网络测试上面。

至顶网计算频道 09月11日 新闻消息（文/李祥敬）：当前“新基建”是目前国内热议的话题，而“新基建”中5G以及大数据中心则为当前光通信产业带来了新的发展动能。光通信产业在2020年迎来5G万物互联的建设周期，带动下一代数据中心的快速部署，同时驱动了光网络建设新一轮的需求。

光纤部署的基础是光纤基础设施的维护和管理成本。管理和维护光纤基础设施是在部署时必须考虑的一项经常性的运营支出，而拥有维护光纤网络的正确测试解决方案将是在低运营成本下提供高质量服务的关键。

作为全球领先的通信网络测试服务、监控和保障解决方案供应商，VIAVI致力于帮助整个产业链提供领先的光网络测试方案，确保运营商及其合作伙伴能够顺利地完成部署并实现可持续发展的网络生命周期。

VIAVI大中华区技术总监沙慧军在近日举行的第20届中国光网络研讨会上告诉记者，VIAVI作为一家综合测试供应商，从模拟通信到数据通信，再到现在的超高速或者新一代网络的通信技术，VIAVI一直在持续工作，特别是在光网络测试上面。

VIAVI大中华区技术总监沙慧军

“新基建”带来的新机遇

作为“新基建”中重要一环，5G的重要性不言而喻。

沙慧军说，无论是Open RAN构架还是5G宏站，都会用到大量的光模块。无论是用初波分，还是LWDM、CWDM、MWDM、DWDM，这些都是对于光通信产业链一个巨大的支撑。

其次，5G回传网络中采用了很多新技术，例如以中国移动为代表的SPN技术，中国电信倡导的M-OTN技术，给光通信产业链创造了新的市场机遇。

最后，在核心网，5G支撑的不仅仅是移动数据，还有垂直行业应用，最终带来核心节点数据量的持续提升。400G、600G、800G波分接口在持续演进，相干接口也在小型化、可插拔化。

5G建设的一个特性是公开化、标准化，更多的光模块厂商会涉及到线路侧市场，从而会给整个市场带来更大的客户和供应商群体。以前国内可能只有几家大的厂商提供波分系统。但是由于这块市场的门槛被降低或者市场的技术界限被打开，未来市场的参与者会越来越多，这一点也是新机遇。

正因越来越多的厂商参与到5G新的业态基础构架的产业链之中，我们看到更多新的应用、新的客户形态，面向5G新一代网络，一个新的市场形态逐渐形成，VIAVI也在持续地拓展客户群体。

“对于行业从事者而言，如果不顺着行业的发展，就可能会被行业淘汰。但如果能抓住市场发展的方向，可能会带来新的增长节点。无论是光模块、系统厂商，甚至测试仪表厂商，新技术的出现会给整个产业链带来很多新的测试需求。同时，在芯片、器件方面，由于本土替代需求也会孕育出巨大的商机。”沙慧军说。

面对“新基建”，VIAVI有备而来。在5G领域，VIAVI拥有完整的面向基站到承载网、核心网，以及后期整个系统级的在线监控、智能运维管理、迅速故障定位和智能探针系统等端到端的一系列解决方案。

沙慧军表示，作为一个端到端的测试解决方案提供商，VIAVI拥有最强大的无线终端仿真测试。从基站开始，VIAVI提供大容量、标准化的面向3GPP系列协议站测试的标准测试系统，这也被业内认为是全球最好的一个测试系统，也是被从运营商到设备商所广泛采用的业内唯一的系统测试平台。

在数据中心方面，DCN（数据中心网络）目前仍大规模采用100G构架。对于DCI（数据中心互联）则更多采用200G、400G系统。相关厂商也在考虑网络升级以及采纳新的技术架构，VIAVI也深入参与相应的技术讨论以及接下来部署阶段的测试方案。

在沙慧军看来，在架构升级方面，一个最大的因素是产业链的技术完备程度，还有成本也是非常重要的一个考虑因素。400G不仅意味着新的以太网端口和调制的进步，随着不归零制（NRZ）被PAM-4调制和FEC所替代，这种范式转变迫使整个网络生态系统必须要发生改变和调整，网络测试和验证也变得更为复杂。“目前来看，国内的400G部署还处于一个混合阶段。在这个阶段中，在技术量产的可靠性、成本、功耗方面，都还是依赖于产业链的成熟度，因此目前还没有到达一个全面进入400G的时代。”

另外，数据中心现在大规模地使用短距互联的DCI，例如实现以80公里为代表的城市内部的互联。对此，VIAVI提供了新的在线光缆健康检测的解决方案，通过提供光缆健康度的预警，确保“新基建”的网络建设能够更好地面向客户的新一代需求。

从基础的光连接器和元件测试，到领先的100G/400G/800G传输和下一代协议测试，VIAVI针对生产生命周期所有阶段——从设计和产品确认到制造测试应用，提供专门设计的优化解决方法。例如用于相干光测试、自动化光网络监控、5G承载网络和SPN测试多个领域的关键测试仪器：OTU-5000光测试设备、OTU-8000光测试设备、MTS-5800-100G 手持式网络测试仪、ONT-800光网络测试仪。

多维度服务整个产业链

在测试领域，标准至关重要，作为全球通信测试领域最大的测试仪表和解决方案供应商之一，VIAVI的测试标准一直走在行业前列，在标准组织中被各大产业链伙伴和客户所认可。

VIAVI一直在ITO、OIF、IEEE以及MSA中积极推动相关标准的起草和制定，影响或者帮助更好地完善相应的国际标准制定。另外，在国际标准更新的情况下，VIAVI也会及时在测试系统中第一时间更新，为行业提供一个最优的、最新的测试解决方案。

“VIAVI积极参与到相关行业标准的制定，在某个技术成熟前或者某些产品问市前的18个月，VIAVI就需要发布面向这一项技术完备的测试解决方案。”沙慧军说。

除此以外，VIAVI还与电信行业里的领导者，以及售通市场中的头部ICP厂商达成非常深入的合作。最典型的就是在中国移动5G新的光网络构架——切片分组网络（G.MTN），VIAVI支撑中国移动进行了大量的私有化、定制化开发，支撑移动技术的标准化。

凭借多年强大的研发经验和对技术的深刻理解，VIAVI投入大量的资源，为中国提供一些定制化的解决方案，最终被客户和市场所认可。近日，VIAVI还宣布为中国移动研究院（CMRI）提供5G O-RAN前传和光传输测试解决方案，助力大规模的5G采用。

沙慧军表示，在最终形成每一个运营商的技术标准的时候，VIAVI从每个技术前期的调研到最终的实现都做了很多讨论，一直在积极地参与，并深入到整个过程，在标准的制定工作方面也做了很多贡献。

无论是LWDM、MWDM，还是无缘的CWDM的方案，VIAVI面向这几个方向都提供了一个相对比较完备的解决方案。VIAVI为了面向不同客户、不同阶段的诉求，提供了一个可灵活升级的测试解决方案，来应对不同客户的测试目的和不同阶段的测试需求。

总之，作为测试仪表厂商，VIAVI为数据中心客户、模块厂商和系统厂商提供标准化的验证手段，帮助开发者在第一时间更容易地发现设计中的问题或潜在问题，确保部署和验证的可靠水平。

VIAVI还与权威的数据中心客户合作，利用VIAVI测试平台，搭建自动化的综合测试系统，提供无人为干预的自动化评估体系，以支持下一代数据中心新技术部署前期的可靠性验证。

同时，VIAVI也积极与行业权威的领导者制定相应的测试规范，建立标准化、自动化的测试体系，让整个产业链在统一的标准化体系里进行相应的验证，以支撑整个产业链的发展。

谈及未来规划，沙慧军说，当前国内运营商在积极进行新型基础设施的建设，直接带动了光通信市场的发展。VIAVI立足于中国本土市场，瞄准“新基建”更加大范围地投入测试的研发储备，应对市场的高速增长而带来的需求。

针对5G新生态系统的支撑、边缘计算、大规模的超算中心、AI的广泛应用，VIAVI对于数据的高速计算、高速互联的持续增长的诉求也进行了持续的投入，致力于提供更多的测试应用和平台覆盖复合的客户需求。