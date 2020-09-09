基础架构转型先行 LinuxONE赋能金融行业数字化革新之路

LinuxONE依托架构创新，不仅满足了金融机构“稳定安全”的基础架构需求，还赋予了其“敏捷灵活”的特性，这种前瞻性架构在当下行业转型的背景下具有极大的现实意义。

疫情期间，“非接触”成了热门词，金融机构纷纷布局线上，打出“非接触牌”，推出很多新型线上金融服务场景，加快数字化转型。

虽然线上业务让人们在特殊时期感到踏实和便利，但是也检验着各方的业务实力和技术储备，不信你看我们的主人公小王, 最近就有点苦恼。

小王是某金融机构IT部门的系统架构师，整个公司的IT建设都是他们部门在负责，之前公司的业务运行一直都很平稳，不过近期却是问题不断。

部门经理：小王，最近咱们上马了一款理财产品，但是客户反映最近一直打不开购买页面，怎么回事呀？

小王：李经理，咱们的服务器需要扩容了，我们正在抓紧制定服务器的采购计划，采购之后再加上架配置等部署工作，还得需要一段时间……

产品经理：小王，你们部门能不能快点上线DevOps开发系统，你看看XXX银行的客户端更新非常快，再看看咱们的App。我们提一个需求，经常得好几个月才能上线。

小王：张经理，我们明白。我们正在部署，因为咱们的系统对于很多敏捷开发工具不兼容，我们在加紧调试中……

CIO：小王，最近公司要求我们加快IT向云转型，进行私有云建设，并引入公有云服务，你好好研究一下，出一套方案。

小王：咱们原来的系统不能运行OpenStack和Linux等开源软件，我们得另外建设新的平台，目前正在进行选型……

非常时期，金融机构面临挑战，但是“危”中有“机”。疫情正在加速金融机构的业务转型，也随之带动了IT转型。

但是正像我们主人公小王所遭遇的，金融机构的IT“包袱”令其头疼不已，例如业务线上化，现有的孤岛式IT架构扩容受限，无法满足业务增长需求等。

虽然近几年，金融机构也在积极转型，比如引入分布式架构和外部云服务，但是已有业务系统如何与新的架构应用打通，并且要满足监管合规要求，也是非常头疼的问题。

IT转型时不我待

纵观现在金融机构的IT转型实践，我们不难发现他们已经迈出了可喜的一步，但是问题也是存在的，我们进行了总结。

第一，IT架构成本与可持续发展。这些年，银行对于x86的态度已经发生了变化，x86架构为金融机构IT转型中发挥了重要作用。但随着x86及配套设备数量持续剧增，也带来了各种新的问题和压力，包括机房空间，配电用电，运维管理复杂度不断提升等等，这些问题对IT架构的可持续发展形成了明显的挑战。

第二，选择开放开源。以Linux为依托的开放开源生态几乎承载了AI、云计算、大数据、区块链、边缘计算等大部分新技术的落地。金融机构也在积极拥抱开源技术，实现商业软件与开源软件的新组合，推进IT架构的转型。

第三，确保数据和信息安全。金融机构对于数据安全是天生敏感的，但是随着业务更多基于互联网展开，如何防范来自于内外部的各种非法数据访问，成为金融机构IT架构的重中之重。

第四，稳敏合一。金融机构继续用确保核心业务的稳定安全运行，有需要借助新技术实现业务创新，如何确保多样化的工作负载实现有效运行是IT转型的关键。金融业需要一个统一的平台，既能满足“稳定安全”的基础架构特性，实现银行核心业务的安全、持续，同时又能满足“敏捷灵活”特征，未来可以拥抱互联网新技术、新趋势。

那到底有没有这样的一个平台呢？答案是肯定的。IBM的开放式主机 LinuxONE把基于Linux的开放的软件技术堆栈，与企业级计算平台里面最强的大型机硬件平台结合起来，可以同时满足金融机构在开放开源、稳敏合一、绿色计算、安全无虞四个方面的需求。

LinuxONE的解决之道

LinuxONE提供包括逻辑分区、虚机和容器在内多层级虚拟化技术，满足金融机构各类负载的多样化需求。LinuxONE高达85个的逻辑分区、8000个的虚机、240万个容器的超大规模，可以实现“以一顶百”的高密度集约化部署，进而大大降低企业在机房空间、配电用电、软件许可证等各方面投入，并简化运维。在实现节能减排、绿色合规的同时，也能为企业自身降本增效，简化IT管理，实现可持续发展。

例如有LinuxONE用户利用14台LinuxONE 配置了约850核的处理器运行 ORACLE/WAS/Tomcat等应用，支持了大约4000个ORACLE 数据库、10000个Java虚机和4000+容器的应用负载, 不仅大幅节省软硬件成本和环境成本，还大幅的简化了运维。而同样的业务规模，如果采用x86承载，需要采购超过1400台服务器及大量配套设备，这也是 “以一顶百” 的由来。

LinuxONE本质上就是一台开放Linux服务器，全面拥抱开放开源。它支持超过3000个的商用和开源软件，涵盖各种主流Linux操作系统、流行编程语言，还有DevOps、监控报警、自动化配置管理相关的各种开源工具，包括容器云、AI、机器学习相关的各种框架和工具，以及区块链等各种新技术。

而针对数据安全和隐私保护的需求，LinuxONE支持普遍加密、数据隐私护照技术、分区隔离技术和虚机隔离技术，提供强大的安全加固能力。LinuxONE提供在商用服务器中安全等级最高的隔离技术，保障不同业务域的安全隔离需求，同时又实现最大化的资源共享和集约运营。

针对金融机构的稳敏双态的需求，LinuxONE完美兼顾稳态和敏态两种业务需求。在稳态方面，LinuxONE配置了商用服务器里最高的5.2GHz主频处理器和总量超过11GB的4级大缓存，可以为企业提供最为强大的计算和IO处理的能力。凭借N+1的全冗余体系架构，单机就可以达到6个9的可靠性，在承载极高的业务压力或是系统处于极高利用率的情形之下，也可以确保高度稳定。与此同时，LinuxONE又可以为企业基于开源和分布式数据库的转型提供强有力支撑。

在敏态方面，对于容器化或是云原生的应用，LinuxONE全面支持开源Kubernetes以及红帽的OpenShift平台。

LinuxONE一个平台就可以支撑从传统架构到互联网架构，从稳态和敏态的业务应用，从而满足金融机构转型过程中稳敏并存或是从稳到敏的过渡需求。

创新加速行业落地

正是LinuxONE创新的平台设计，IBM LinuxONE在中国市场实现了快速落地，并获得了众多金融机构的青睐。

例如某金融机构充分利用LinuxONE “以一顶百”的优势，将核心银行、电子银行、渠道，柜面、ESB等等70多套业务系统，120多个数据库及应用服务器和相关应用，全都部署和运行在4台LinuxONE之上，依托LinuxONE的LPAR（逻辑分区）资源隔离和CPU共享/错峰机制，实现高资源利用率（60%-70%）。同时，又依托OpenStack云的统一管理平台，实现云化一键部署。

基于LinuxONE的集中部署，能够满足该行未来业务系统整体发展规划的要求，不仅具备高性能和高安全，可以同时提供水平扩展和垂直扩展，也可以方便地采用开源软件，并扩展到容器云、PaaS云等热点创新领域。

还有金融机构在IT建设的不同阶段采购大量品牌不同、产品不同、型号不同的物理设备，部署了上百个业务系统。现在通过IBM LinuxONE对数据库进行了大规模整合，在3台LinuxONE统一了29个重要业务系统的操作系统和数据库的版本，实现了所有业务系统一致的高可用等级，和存储（同城双活）的高可用和灾备等级，简化了灾备建设的复杂度，并在整体上实现了简化运维，降低了系统风险。

目前平台支持的数据库已经从最初的29套增长到45套。不需要购买新的硬件、软件，也不需要厂商现场技术支持，该行自主完成了新的部署和扩展，大大缩短了新业务上线时间。

在业务快速发展或者双十一等产品促销推广的特殊时期，该行无需临时增加设备，借助LinuxONE可以自动调节分区资源，最大程度释放闲置资源，确保不同业务负载的优先级资源保障，实现最大化的资源利用。

因为减少了物理硬件的部署，该行外围设备和配套软件成本也大幅减少，整个数据中心占用的空间减少，能耗降低，实现了可持续的绿色发展。

结语

LinuxONE依托架构创新，不仅满足了金融机构“稳定安全”的基础架构需求，还赋予了其“敏捷灵活”的特性，这种前瞻性架构在当下行业转型的背景下具有极大的现实意义。

回到开头的故事中，LinuxONE的解决之道让小王的苦恼彻底清零，这样的方案，还不快拿给CIO们看一看？（故事待续中……）