戴尔发布第二季度财报 远程办公趋势带来可观收益

戴尔今天发布了业绩亮眼的第二季度财报，由于人们对远程办公和教育设备的需求增长，使得该季度戴尔的业绩超出了预期水平。

戴尔今天发布了业绩亮眼的第二季度财报，由于人们对远程办公和教育设备的需求增长，使得该季度戴尔的业绩超出了预期水平。

该季度戴尔在未计入股票补偿等特定成本的每股利润为1.92美元，收入为227亿美元，较去年同期减少3％，此前华尔街预期的每股利润为1.40美元，收入为225.2亿美元。戴尔股价在盘后交易中上涨了2％。

戴尔公司创始人兼首席执行官Michael Dell表示，戴尔看到了来自政府行业和教育行业对戴尔产品的强劲需求。戴尔公司首席运营官Jeff Clarke表示：“第二季度，我们看到政府和教育细分领域需求强劲，这主要是因为家长、老师和学校需要为在线学习这一新趋势做好准备，这两个行业的订单量分别增长了16％和24％。”

Wikibon分析师Dave Vellante认为，该季度戴尔表现在意料之中，因为个人计算机的增长抵消了戴尔核心基础设施业务与疫情带来的相关挑战。他说：“正是由于SG＆A和Opex方面良好的支出管理，戴尔才能实现盈利。”

戴尔客户端解决方案部门该季度的收入为112亿美元，较去年同期减少5％，营业收入达为7.15亿美元。戴尔表示，笔记本电脑、消费类个人电脑和游戏系统业务的收入均实现了两位数增长，其中消费者业务的收入增长了18％，商用业务的收入下滑11％。

戴尔并不是唯一一家表现出色的公司，戴尔在PC领域的主要竞争对手惠普公司也看到了来自市场的强劲需求，笔记本电脑销量大幅增长，第三季度财报超出预期。

但是另一方面，戴尔的基础设施解决方案部门仍然在市场需求疲软的形势下苦苦挣扎，该季度的收入为82亿美元，比去年同期减少5％，收入为9.73亿美元。戴尔表示，表现比较好的是PowerMax服务器，市场需求增长了三位数，VxRail和数据保护产品也实现了两位数的增长。

其中，VMware为戴尔基础设施业务贡献了29亿美元的收入，得益于软件即服务收入的强劲增长且超出了预期水平。

Pund-IT分析师Charles King表示：“与专注于在家办公解决方案的其他厂商一样，戴尔表现很出色，超出了分析师的预期，VMware的突出表现也为戴尔再添动力，突显了强调了戴尔收购EMC的持续价值释放。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，他对戴尔个人电脑销售的增长印象深刻，并称，该季度戴尔的私有云收入也有增长，同时在外部存储、存储软件、全闪存阵列和服务器等细分领域保持了第一的位置。

他说：“总的来说，我认为戴尔表现出色，在当前市场中的份额或者保持或者有所增加，以及云和安全等成长型市场，给股东带来了可观的利润。”