Nvidia发布第二季度财报 数据中心收入首次超过游戏业务

Nvidia今天发布第二季度财报，结果表现强劲，而这主要得益于Nvidia数据中心业务该季度收入创下新高，以及游戏业务继续保持突出的表现。

Nvidia今天发布第二季度财报，结果表现强劲，而这主要得益于Nvidia数据中心业务该季度收入创下新高，以及游戏业务继续保持突出的表现。

该季度Nvidia在不计入股票补偿等特定成本的利润为每股2.18美元，收入为38.7亿美元，高于此前华尔街预期的1.97美元每股利润以及36.5亿美元收入。

该季度Nvidia数据中心收入首次超越游戏收入，达到17.5亿美元，增长了167％，这部分业务主要涉及向AWS、微软、谷歌等云计算提供商提供芯片，得到了Mellanox的巨大贡献。此前Nvidia以69亿美元的价格收购了Mellanox，后者主要生产以太网交换机和其他网络设备，这一收购在该季度正式完成，占到Nvidia总收入的14％。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示：“对于Nvidia来说这是一个历史性的季度，数据中心收入首次超过了游戏收入。当然，这很大程度上得益于收购了Mellanox，但是Nvidia自身的业务也得到了有机的发展，因为收入增幅是要高于去年还没有收购Mellanox时的水平。”

Pund-IT分析师Charles King认为，Nvidia的确在过去5年里一直稳步扩大着自己的覆盖面和作为一家数据中心厂商的声誉，这表明了Nvidia正在积极地从传统游戏和可视化市场扩展到更大的范围。

King说：“Nvidia收购Mellanox显然是为了加快这些举措，而且从今天公布的财报中可以看到，Nvidia显然已经做到了。”

该季度Nvidia的游戏业务收入为16.5亿美元，同比增长26％，因为疫情期间人们有更多的时间花在玩游戏上。

Nvidia表示，该季度已经开始全面生产最新的A100，这是迄今为止功能最强大的芯片，目前该芯片已经开始向云提供商出售，很快也会提供给游戏机制造商。Nvidia将于9月1日举行一次关于GeForce游戏品牌的线上活动，届时Nvidia将发布基于该芯片的一款游戏卡新品。

微软和索尼都计划在未来几个月内推出采用Nvidia硬件的游戏机新版本。

Nvidia首席执行官黄仁勋在财报电话会议上表示：“我们预计游戏业务下半年表现会非常强劲，我认为这很可能是有史以来游戏业务表现最好的季度之一。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead认为，由于该市场存在的季节性因素，预计下个季度Nvidia的游戏收入将高于数据中心收入。

“Nvidia的执行力良好，而且在成长型市场中有非常强的竞争力，确实是全力以赴。”

在疫情的影响下，Nvidia规模最小的两个业务都在该季度出现了下滑，其中，专业可视化业务收入为2.03亿美元，较去年同期减少30％，汽车业务收入为1.11亿美元，减少47％。Nvidia表示，这是由于企业客户推迟了工作站的购买，而汽车生产也低于通常水平。

Nvidia表示，预计第三季度收入为44亿美元，远超华尔街预期的39.7亿美元。

King表示：“该季度进展情况良好，再加上疫情将持续到2021年的可能性，Nvidia预期看涨似乎是合理的。”

黄仁勋还提到了Nvidia与芯片架构设计公司ARM的关系，称Nvidia有意收购ARM。

“我们一直是ARM的长期合作伙伴，我们的很多应用都采用了ARM，无论是自动驾驶还是机器人应用，以及我们的Nintendo Switch控制台业务。最近，我们向ARM中引入了Cuda和加速计算，因此我们正在与Arm团队展开紧密合作。ARM很出色，ARM架构的特别之处在于，你非常了解它具有很高的能源效率，并且可以随着时间的推移扩展至给长高的性能水平。”

Nvidia股价在盘后交易中下滑了2％。