NVIDIA公布全球第七Selene超级计算机 仅用三周安装完成

今年5月NVIDIA推出Ampere GPU架构的时候，公布了一套名为Selene的新型超级计算机，总性能在全球排名第7。Selene现在成为美国最快的工业系统，也是有史以来第二高能效的系统。

今年5月NVIDIA推出Ampere GPU架构的时候，公布了一套名为Selene的新型超级计算机，总性能在全球排名第7。Selene现在成为美国最快的工业系统，也是有史以来第二高能效的系统。Selene采用风冷方式，在标准数据中心内构建完成仅仅用了三周时间，而通常安装一套超级计算机需要9-12个月。如此之快，很可能是因为采用了NVIDIA即插即用的DGX系统，该系统配置了AMD CPU、A100 GPU和Mellanox HDDR网络。不久之后，佛罗里达大学宣布他们也构建了同样是基于DGX A100平台的超级计算机。因此，NVIDIA履行了首席执行官黄仁勋（Jensen Huang）的承诺，即NVIDIA不仅有GPU业务，还将在端到端数据中心的竞争中脱颖而出。

什么是Selene，你需要关注哪些重点？

Selene不是NVIDIA首次涉足基于DGX的超级计算机，NVIDIA最早是在2017年推出Volta GPU的时候公布了SaturnV超级计算机。NVIDIA在构建自有超级计算机的过程中积累了很多经验，从而帮助NVIDIA将这些经验运用于学术界和大型云基础设施，同时为NVIDIA工程师们提供世界一流的产品设计和软件优化计算平台。SaturnV和Selene还可作为参考架构，供潜在客户进行测试，以确定是否可以满足他们的需求，让外界对于NVIDIA作为高性能基础设施的一级厂商充满信心。不仅佛罗里达大学对于NVIDIA系统的表现印象深刻，美国阿贡国家实验室、微软和洛克希德·马丁公司也都拥有了自己的DGX SuperPOD，而且该设计在HGX版本中已经开源，任何数据中心都可以根据需要自行构建。

许多媒体文章中都详细介绍过，这套系统是在疫情期间配置和安装的，为了遵守社交隔离政策，只有两个安装团队。我们在这里想重点谈一谈该系统对NVIDIA业务及其合作伙伴业务的意义和影响。

NVIDIA在DGX和HGX参考体系结构方面拥有丰富的经验，NVIDIA和合作伙伴网络也进行了整体的升级，提供从芯片和模块到包括软件、计算基础设施、网络和存储在内的全套数据中心。现在，客户可以直接找NVIDIA合作伙伴经销商或者DGX就绪数据中心合作伙伴安装DGX、DGX POD和DGX SuperPOD，或者以云的方式获得这些资源。可以肯定的是，DGX A100并不便宜，起价为19.9万美元，但是客户能够在几周之内（而不是几个月）就让系统平稳且低风险地运转起来。

结论

NVIDIA尚未将该系统的收入数据从其他业务中划分出来，但是我预计这个产品系列将会迅速增长，成为NVIDIA的一个重要收入和利润来源。毕竟，NVIDIA到目前为止至少有十几个DGX客户，而Selene本身配置有280个DGX A100，如果有人要购买的话，标价为5600万美元。

最重要的是，NVIDIA一直在价值链上端发展，致力于将以往归于OEM合作伙伴的收入和利润收入自己的囊中。