外媒：Nvidia正在就收购Arm与软银接洽

Nvidia有意从软银手中收购Arm。据彭博社报道称，Nvidia与软银之间进行了早期洽谈，软银于2016年以320亿美元的价格收购了Arm。

Nvidia有意从软银手中收购Arm。据彭博社报道称，Nvidia与软银之间进行了早期洽谈，软银于2016年以320亿美元的价格收购了Arm。今年7月13日有报道称，软银正在考虑出售Arm或者上Arm上市的各种可能性。尽管此前有预测称，软银最终会让Arm上市，但据说由于某些投资持续表现不佳，让该计划得以加速。

据报道，Nvidia与软银之间的谈判仅处于初步阶段，未来几周内可能还会出现其他竞标者。

两家公司均未对这一消息发表评论。如果交易达成，这将成为半导体行业有史以来最大规模、最重要的交易之一。

目前这个阶段潜在交易价格充其量只能是投机性的价格，但是随着Arm自2016年被软银收购以来变得越来越强大，320亿美元的估值有望获得较高溢价，而且眼下正处于从传统英特尔x86处理器向基于Arm的架构转变的时期，例如苹果公司就打算转向采用Arm芯片，微软对此也有兴趣。

尽管达成协议是有可能的，但监管批准则是另一回事。Arm开发并提供大多数移动处理器基本架构的许可。只要你有智能手机，就可能使用了Arm的芯片，因为Arm芯片在主流品牌中随处可见：苹果的iPhone和iPad采用的A系列处理器，三星在美国地区采用的高通Snapdragon处理器和在其他国家采用的Exynos芯片，以及华为麒麟芯片。

因此，收购交易将受到严格审查。任何收购Arm的公司，无论是Nvidia还是其他竞标者，都需要证明他们会平等地使用Arm指令集，而这正是软银最初收购Arm的关键。

对于Nvidia来说，收购Arm将有助于在现有GPU和其他产品基础上扩大产品范围。

Moor Insights＆Strategy总裁、首席分析师Patrick Moorhead表示，收购Arm将是Nvidia在GPU和网络芯片基础上，一个重要的数据中心和个人计算处理器战略。“要获得批准是有挑战性的，但并非不可克服。”尽管潜在交易价格很高，但Moorhead认为，“从财务上看，他们绝对可以实现这一目标。”

Nvidia有意收购Arm的报道让股价在常规交易中出现小幅上涨，但至少到目前为止并未引起投资者的太大兴趣。截至常规交易结束时，Nvidia股价上涨1％，至417.55美元，略高于纳斯达克，纳斯达克仍然持平，仅上涨0.24％。