悬而未决：戴尔正在考虑剥离81%的VMware股份

个人计算机和服务器巨头戴尔公司今天表示，正在考虑剥离持有的虚拟化厂商VMware 81%股份的可能性。

今天戴尔向美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission）提交的Schedule 13D文件中提及了这个信息，考虑分拆主要是考虑通过避免“企业税”的方式为戴尔股东提供更多价值。这种情况下，意味着戴尔股票（目前为390亿美元）对VMware的价值为零，尽管VMware的收入增幅和利润率更高，而VMware作为一家上市公司本身的市值是580亿美元。

这么做的初衷是将戴尔持有的81％股份（按今天VMware股价计算，约为470亿美元）分拆给VMware股东，让戴尔和VMware股票的市场价值更加清晰，简化两家厂商的资本结构。市场研究公司Wikibon首席执行官、首席分析师Dave Vellante认为：“这让戴尔股票没有了任何悬念。”

但是细节仍然很模糊，根据13D的信息显示，“目前仅处于探索阶段”。戴尔还表示：“将继续评估一系列战略选择，包括维持戴尔持有VMware股权的现状。”

戴尔认为，分拆“可以通过简化资本结构和增强战略灵活性，同时保持互利的战略和商业伙伴关系，让戴尔和VMware股东都从中受益”。

双方的股东似乎都乐于听到这个消息，因为当天戴尔的股价上涨了近8％，VMware股价在延长交易中上涨了约2％。

而且，戴尔打算与VMware协商特别现金股息，这将“在分拆的同时，会按比例向所有VMware股东进行支付”。戴尔在文件中表示，将通过VMware筹集更多资金用于偿还债务，能一定程度上缓解戴尔2016年以670亿美元收购的EMC（VMware的拥有者）欠下的部分债务。戴尔称，将以一定比例的股息来偿还债务。

Vellante指出，除了目前57亿美元的短期债务和长期债务外，尚不确定非戴尔股东或者信用评级机构如何看待利用VMware偿还债务的举措。戴尔表示，目标是“ 1）维持VMware的投资等级信用评级，2）提高戴尔在分拆之后及未来的信用等级。但是，戴尔无法保证在分拆之后两家公司最终都会获得任何特定的评级。”

两家公司打算继续维持双方的商业关系。戴尔在文件中称：“这包括戴尔和VMware之间有关上市、服务、研发以及知识产权协议的事宜，在两家公司分拆后，将持续为双方的客户提供战略利益和支持。”

戴尔董事长、首席执行官Michael Dell表示：“戴尔和VMware之间的战略关系从未像现在这样牢固。二十多年来，我们为客户创新，为企业和我们的团队带来可观的增长和价值。无论我们正在探索哪种选择来创造更高价值，我们都会加快策略的实施，这一点是不变的。我们致力于在我们所在的整合市场中赢得客户的信任，对戴尔产品组合进行创新，打造将数据转化为洞察和行动的集成解决方案。”

戴尔表示，无论如何都不会在9月21日之前进行分拆，因为如果在此日期之前分拆的话就必须征税。目前还不清楚VMware将如何支付股息，因为VMware不仅规模庞大，而且仅有30亿美元现金，所以取决于要承担多少债务。看起来VMware可能需要在几年内就把钱支付给戴尔。

Vellante表示，分拆VMware有助于解决戴尔和VMware之间的各种牵绊来释放双方的价值，吸引更多旁观的投资者购入VMware股票。

他补充说：“这对VMware客户来说是一件好事，VMware将获得完全的自主权和对自己命运的掌控，对VMware的技术生态系统合作伙伴（也就是戴尔的众多竞争对手，例如HPE、IBM、NetApp等）来说也是一个好消息，尽管他们已经着手在寻找优化的VMware替代方案了。”

但是两家公司都面对潜在的不利因素。而且，VMware还要背上债务。“这是VMware获得自由的代价，”Vellante说。

至于戴尔，Vellante表示戴尔将无法再受益于VMware不断增长的、利润丰厚的业务，而这对投资者和首席信息官而言，这也会让戴尔变的不再那么有吸引力。“戴尔对于客户的战略重要性将很大程度上取决于和VMware签署的商业协议条款。”

戴尔和VMware在5月下旬发布的财报结果均超出了预期，使得股价飙升。特别是疫情让两家公司受益匪浅：VMware的最终用户计算产品线（例如VDI）不断增长，戴尔的个人计算机也因为在家办公趋势推高了市场对台式机的需求，表现非常强劲。

VMware的增长尤其亮眼，这要归功于多年来VMware一直致力于为混合云提供技术支撑，在混合云环境中，企业将本地数据中心与（和VMware有稳固合作关系的）AWS等公有云服务相结合。而戴尔，却一直在推动企业系统和存储业务的增长而苦苦挣扎。