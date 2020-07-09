HPE全力打造Ezmeral，欲借此在云战役中扳回一局

HPE公布名为Ezmeral的全新软件组合。

在COVID-19肆虐全球的几个月之后，数字化转型已经从流行语转化为现实。HPE公司CEO Antonio Neri在HPE Discover大会的主题演讲中表示，“疫情爆发前人们所津津乐道的「未来」，如今已经快速到来，而且比计划还要更提前一些。”他还补充道，未来的企业将以边缘位置为中心、以云为基础并以数据为核心驱动力。最重要的是，Neri认为我们正从信息时代发展至洞见时代。为此，HPE公司将致力于建立起边缘云平台，用于实现对数据的连接、保护、分析以及操作，且全面跨越云端与企业本地站点。

转型战略供应商

HPE公司希望将自身定位为疫情之后IT领导者们所需要的战略合作伙伴之一。为此，该公司积累下一系列资产，涵盖从本地无线传输到数据中心服务、再到云计算产品的广大领域。该公司预留出20亿美元资金，用于大疫情流行期间帮助客户及合作伙伴解决财务困难。此外，他们还集成并升级了一系列资产，希望推出一套基于解决方案的成果组合，专门服务于各家云计算服务供应商。

HPE通过新的云服务为GreenLake提供助力。

在本届HPE Discover大会上，HPE GreenLake迎来重大扩展。该公司宣布一系列新的云服务，涵盖容器、虚拟机、机器学习运营（MLOps）、存储、计算、网络以及数据保护等多个领域。转向基于解决方案的发展方向，意味着HPE将着力为客户提供针对工作负载进行优化的预配置硬件与软件解决方案，据称客户在14天之内即可启动并运行这一整套解决方案。

Ezmeral：HPE云产品组合皇冠上的新明珠

HPE公布名为Ezmeral的全新软件组合。

软件是HPE公司目前最重要的产品组合之一。自2016年将旗下大部分软件资产以80亿美元出售给Microfocus公司之后，HPE如今再次回归软件市场，并针对现代云环境设计并打造出一套云原生软件资产。在本次大会上，HPE宣布将以Ezmeral作为软件组合的总括品牌，其中涵盖收购自MapR与BlueData的资产。HPE目前提供五种软件服务类别，包括IT自动化与AIOps、容器管理、AI/机器学习与数据分析、安全性与成本控制。

通过将旗下所有软件资产纳入Ezmeral，HPE公司将不再提供单点产品，而是为客户带来完整的解决方案，用以支持各类IT现代化与容器化应用程序。IT部门也可以利用Ezmeral产品组合中的自动化与AI优化部分对基础设施进行管理与运行，同时保障数据安全性。HPE Ezmeral可通过许可运行在任意基础设施、裸机、虚拟机以及HPE/非HPE硬件之上。Ezmeral还能够运行在任意云环境或本地数据中心内。除了广泛的运行适应性，更重要的是，软件才是云计算产品中实现差异化优势的核心。如果没有软件栈，HPE将沦为纯粹的硬件供应商。

如何踏上多云之旅？

Neri指出，IT领导者目前需要在两种截然不同的运营模式之间做出选择。其一是云环境，其二是本地环境，而享受二者的优势往往迫使企业不得不同时承担两套环境带来的成本。Neri表示，市场将从云优先模式逐步转向云覆盖模式，下一波数字化转型浪潮也将由此出现。他们的目标是为部分应用程序与数据提供本地部署能力，同时继续维持与云端相对等的优势（例如自助服务、按使用量付费、规模伸缩以及供应商托管）。HPE GreenLake提供多种云端连接选项，能够为一部分企业买家提出的特定需求提供良好答案。

HPE方面还计划在企业客户的公有云与本地环境之间建立起统一的运营模型，借此实现对云原生/非云原生类应用程序与工作负载的可见性与可控性。随着IT部门不断探索对混合云及多云环境的支持，这一愿景必将愈发具有市场吸引力。

公有云服务虽然优势多多，但仍至少存在一项重大缺陷。组织必须自行判断哪些应用程序及数据可以进入公有云。数据引力、应用纠缠、成本以及安全性等诸多因素导致组织无法将所有宝贵数据转移至云端。HPE表示，目前仍有约70%的企业数据资产位于本地设施当中。

意识到企业客户不喜欢这样的二元选择，云服务供应商们开始打造能够将云端与本地连通起来的整体服务。例如，Amazon的AWS Outposts就是一项全托管服务，能够将AWS基础设施、AWS服务、API以及工具扩展至任何本地数据中心、协作场所或者本地设施当中，进而实现统一的混合体验。微软则有Azure Stack，能够将Azure服务与功能扩展到您所指定的环境。Google Cloud提供Anthos GKE on-prem，这是一款混合云软件，能够将Google Kubernetes Engine（GKE）引入用户的本地数据中心内。

HPE承认，这些努力确实解决了部分客户的特定难题，例如应该在何处以何种方式存储数据、以及如何与公有云相集成等。但是，这些解决方案在设计初衷方面只适用于单一云环境，因此存在严重的云服务供应商控制平面锁定倾向。HPE在大会上阐明了这些解决方案的问题，并强调GreenLake将为客户提供更开放、更灵活的工具选项。

开局不错，但道阻且长

凭借最新产品，HPE与各大云服务供应商以及VMWare等供应商成为明确的竞争与合作伙伴。而在这种微妙的关系当中，HPE希望客户无论选择哪一家的云产品，都会同时搭配HPE的即服务解决方案。

HPE的产品定位，就是既允许用户随意选择公有云服务商，又可继续享受由HPE管理的本地环境。但这项战略本身也面临着诸多挑战。为了使客户真正获得良好体验，HPE需要重新设计自身流程以保证HPE软件与服务栈带来良好的集成效果。这很有价值，但难度也极大。一般来讲，特定云服务供应商提供的一种解决方案往往很难轻松迁移为另一种解决方案。员工的使用惯性、技术专长、时间与成本等现实因素都会阻碍调整工作的推进。另外，竞争对手们实力也很强悍。谷歌的Anthos号称将要实现“一次编写、随处运行”。对于希望从竞争对手处夺取份额的任何厂商来说，首先就是得给用户准备一套简单好用的迁移工具，否则一切都是空谈。

好消息是，HPE至少找到了有待解决的正确问题。尽管COVID-19疫情迫使众多IT领导者迅速采用云服务，但我们毕竟无法将一切都转移到云端。经历十余年的发展与实际使用，IT领导者明显也不打算把所有业务都交给公有云服务。为了同时在云服务优势与移动数据局限性之间找到良好的平衡点，企业一直在不懈努力。而HPE的GreenLake为问题带来一种可能的解决方案，帮助IT买家在两大目标之间搭起桥梁。虽然这套方案对HPE的现有客户颇具吸引力，但要想获得真正的成功，新产品必须有能力从竞争对手那里夺取客户的关注与青睐。