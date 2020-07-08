Nvidia将首次通过Google Cloud提供A100 GPU芯片
来源：siliconANGLE 2020-07-08 11:19:21
关键字： Google Cloud NVIDIA
Nvidia A100 Tensor Core GPU现在是作为Alpha版本提供的，是Google Compute Engine服务中最新Accelerator-Optimized VM（A2）实例家族的一个组成部分。
Nvidia今天宣布在谷歌公有云平台上提供最新的GPU A100。
Nvidia A100 Tensor Core GPU现在是作为Alpha版本提供的，是Google Compute Engine服务中最新Accelerator-Optimized VM（A2）实例家族的一个组成部分。
Nvidia称，这款芯片采用了Nvidia下一代Ampere架构，是Nvidia迄今为止最强大的GPU。A100主要针对人工智能训练和推理工作负载设计，与Volta GPU相比性能提高了20倍。
A100 Ampere芯片也是Nvidia尺寸最大的芯片，由540亿个晶体管组成，采用了Nvidia第三代Tensor核心，具有针对稀疏矩阵运算的加速功能，这一点特别适用于AI计算。
Google Cloud产品管理总监Manish Sainani表示：“Google Cloud客户经常提出，希望我们提供最新的硬件和软件服务，帮助他们推动人工智能和科学计算工作负载的创新。和此前采用Nvidia T4 GPU一样，我们很高兴通过最新的A2 VM系列成为第一个销售Nvidia A100 GPU的主流云提供商。我们也很高兴看到客户能够利用这些新能力。”
Nvidia表示，除了AI工作负载外，A100芯片还支持数据分析、科学计算、基因组学、边缘视频分析和5G服务等。
A100芯片还可以将自身划分为多个实例，一次同时执行多个任务，以及通过Nvidia NVLink互连技术连接多个A100芯片，以训练大型AI工作负载。
谷歌正在利用这个优势，新的Accelerator-Optimized VM（A2）实例家族包括一个a2-megagpu-16g选件，该选件允许客户一次使用多达16个A100 GPU，总共640 GB GPU内存和1.3 TB系统内存，每秒总带宽达到9.6 TB。
Nvidia表示，A100 GPU还提供较小型的配置，适用于运行要求较低的工作负载。Nvidia表示，不久的将来其他Google Cloud服务也将采用 A100 GPU，包括Google Kubernetes Engine和Google Cloud AI Platform。
Constellation Research分析师Holger Mueller表示，Nvidia在Google Cloud上提供A100 GPU对用户来说是一个好消息，因为这样用户就可以轻松地通过公有云使用Nvidia最新的芯片了。
Mueller说：“这对于Nvidia也是一次胜利，因为这样Nvidia就可以把最新的芯片转移到本地部署环境之外。对于Google来说，也是一次胜利，因为Google成为了支持Nvidia最新平台的首家大型云服务提供商。现在，就看数据分析师、开发人员和数据科学家了，他们可以使用这款新的芯片为他们下一代应用的AI组件提供支持。”
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