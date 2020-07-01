三大功能更新亮点 NVIDIA新版vGPU加速企业远程办公

近日，NVIDIA发布了最新版本虚拟GPU软件vGPU，最新版本vGPU引入了全新合作伙伴和工作负载，并添加了能够提高IT管理员工作效率的功能，从而为不同类型用户提供更多便捷办公“利器”。

2020的春天，一场突发的疫情让整个社会进入了非常时刻，在家办公成为人们的新常态。根据IDC最新研究，企业机构因受新冠疫情转为远程办公期间，员工工作效率成了亟需解决的首要问题。而虚拟化是解决这一问题的关键。因为这一方式不仅为在家办公的员工提供出色的用户体验，同时还能确保敏感数据的安全。

在众多的虚拟化解决方案中，NVIDIA GPU虚拟化解决方案已经使远程工作站和服务器级的性能成为现实，即使是应对计算密集型的工作负载也能游刃有余。在采用虚拟化GPU技术的集中式计算环境中，用户不再需要与物理工作站绑定在一起。有调查数据显示，在使用GPU加速虚拟桌面的NVIDIA客户中有500-1000名用户企业机构的生产效率提高了13％，每年可节省约100多万美元。

近日，NVIDIA发布了最新版本虚拟GPU软件vGPU，最新版本vGPU引入了全新合作伙伴和工作负载，并添加了能够提高IT管理员工作效率的功能，从而为不同类型用户提供更多便捷办公“利器”。

引入全新合作伙伴SUSE

随着产品迭代，vGPU支持了包括VMware、Linux KVM等虚拟化平台。特别是随着越来越多的工作负载运行在Linux平台，使用NVIDIA GPU进行图像数据的2D和3D渲染的需求越来越强烈。于是，NVIDIA与SUSE在其Linux Enterprise Server上开展合作，共同扩展对管理程序的支持，在基于Linux内核的虚拟机平台上提供vGPU支持。

新版vGPU增加了对SUSE Linux Enterprise Server的支持，简化SUSE Linux Enterprise Server中NVIDIA虚拟GPU的使用，实现IT基础设施的现代化升级并加速AI（人工智能）和ML（机器学习）工作负载。

2013年，NVIDIA推出了第一款vGPU产品，主要针对CAD、CAE或渲染的高端图形应用客户。如果说之前的vGPU产品还是针对图形场景，到了最近几年AI技术迅猛发展，越来越多的用户用GPU进行AI加速计算。针对这样的趋势，NVIDIA Virtual Compute Server软件借助GPU加速服务器虚拟化，支持虚拟机上计算最为密集的工作流程，例如AI、深度学习和数据科学。

而且NVIDIA与SUSE合作的产品也将得到NVIDIA vComputeServer软件的支持，为AI和数据科学工作负载实现GPU虚拟化。企业和云服务供应商已经意识到了GPU支持需求的增长，这些产品也将为他们扩展监控程序平台的选择。

支持CloudXR和Omniverse

在vGPU运行的工作负载中，图形设计和渲染类占据了大多数。而在新版本的vGPU增加了对CloudXR和Omniverse的支持。如果熟悉NVIDIA的产品，对于CloudXR和Omniverse应该不会陌生。

NVIDIA CloudXR技术借助NVIDIA RTX和vGPU软件在5G和Wi-Fi网络上提供虚拟现实和增强现实服务。而Omniverse AEC Experience能将实时协作平台Omniverse与用于数据中心的RTX Server和NVIDIA Quadro虚拟工作站软件相结合，最多可以为NVIDIA Quadro RTX GPU上的两个虚拟工作站提供支持，不但能够运行协作式计算机辅助设计等多种工作负载，同时还能对模型进行实时照片级渲染。

2020年7月发布的vGPU版本可在高达4K的分辨率下增加120Hz VSync支持，为使用无线设备的CloudXR用户提供更加流畅的沉浸式体验，享受媲美本地有线配置的保真度。目前VMware与NVIDIA携手交付在VMware vSphere和NVIDIA Quadro虚拟工作站上运行的AR和VR应用。借助NVIDIA CloudXR，这些应用能够流传输到在独立耳机上运行的VMware Project VXR客户端应用中。

NVIDIA Quadro虚拟数据中心工作站（Quadro vDWS）为专业图形应用程序提供了工作站级性能，Quadro vDWS从数据中心提供GPU加速的性能，为创意和技术专业人员的工作提供更高的生产力、灵活性和移动性。这也有助于分散在各地的团队进行协作，并可以从任何地方通过任意设备实时安全地访问应用程序和数据。

而Quadro vDWS可以在几分钟之内为全球任何地方的新用户提供由Omniverse支持的虚拟工作站。用户无需专用的客户端硬件，只需使用连接互联网的设备、笔记本电脑或平板电脑即可，并且数据中心内的数据依然具有极高的安全性。

提高IT管理员工作效率

NVIDIA vGPU提供了强大的管理工具，实现后台可管理性、可扩展性、可堆叠性和IT人员的易用性。IT人员可以根据前台云端用户使用软件和使用模式及使用习惯的需求，实时动态调整。

2020年7月发布的vGPU版本可以帮助企业IT管理员和云服务供应商简化管理，提高工作效率。新功能包括允许主机和客户机vGPU软件是不同版本的跨分支支持，这能够助力实现简化升级和大规模部署；IT管理员可以更快升级到最新管理程序版本，以获取修复程序、安全补丁和新功能，同时交错部署终端用户镜像；运行VMware vSphere的企业数据中心将能够使用最新版本的VMware vRealize Operations管理内置vGPU的VM，从而提高运营效率。

同时，VMware于近日在vSphere中为GPU驱动的VM添加了分布式资源调度程序支持。现在，vSphere 7引入了一项称为“可分配硬件”的新功能，该功能可以增强初始放置，以便在启动VM之前将其自动“放置”在具有正确GPU和配置文件的主机上。

对于IT管理大型部署而言，这意味着新VM的部署时间被缩短至数分钟，而原来的人工部署可能需要花费数小时。同样，此功能可与VMware vSphere的High Availability一起使用，因此如果主机无论由于何种原因发生故障，由GPU驱动的VM可以在具有正确GPU资源的另一台主机上自动重启。

结语

如今，远程办公已经成为大势所趋。同时，人们的远程工作负载类型也在日渐多样化，而不是简单的桌面交付。这个时候，我们不光要有虚拟化的CPU，更重要的是要有虚拟化的NVIDIA GPU，实现实体物理设备上的GPU加速性能。

NVIDIA vGPU软件部署在服务器中的实体GPU上面，可创建在多个虚拟机之间共享和分配的虚拟GPU。这让IT人员可以在任何设备和地点，为任意工作流程创建软件定义的GPU加速。借助vGPU，IT可以在多个虚拟机之间共享GPU性能，也可以通过将多个GPU分配给一台机器来应对复杂工作负载。不同的NVIDIA vGPU软件许可证能够满足多种虚拟化用例的不同需求。