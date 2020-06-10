IDC：今年一季度全球服务器市场收入同比下滑6%

根据IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2020年第一季度全球服务器市场厂商收入同比下滑6.0％至186亿美元，全球服务器出货量同比下滑0.2％至260万台。

根据IDC全球服务器市场季度追踪报告显示，2020年第一季度全球服务器市场厂商收入同比下滑6.0％至186亿美元，全球服务器出货量同比下滑0.2％至260万台。

从服务器类型来看，批量出货型服务器收入下滑2.1％至151亿美元，中端服务器收入下滑23.0％至26亿美元，高端系统下滑9.1％至10亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“该季度服务器市场表现与第四季度有些相似，尽管略有疲软，但ODM Direct厂商看到了来自核心超大规模数据中心和云提供商客户群体的强劲需求，以及非x86服务器市场的持续走强。也就是说，在宏观经济影响的共同作用下，企业对x86服务器的需求放缓以及供应链的限制，使得OEM市场面临严峻的挑战。”

整体服务器市场厂商排名

第一季度，戴尔以18.7%的收入份额在全球服务器市场中位列第一。HPE/新华三以15.5％的份额位列第二，其次是浪潮/浪潮商用机器，份额为7.1％。联想和IBM并列第四，市场份额分别为5.6％和4.8％。 ODM Direct厂商占服务器总收入的25.9％，同比增长6.1％，接近48.3亿美元。在出货量方面，戴尔继续领跑全球服务器市场，该季度占总出货量的18.4％。

注释：当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

注释：

当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

服务器市场亮点

从地区来看，该季度所有区域市场都呈现下滑态势。其中，表现相对最好的日本下滑0.5％，拉丁美洲下滑2.3％，中国下滑2.6％，亚太地区（不包括日本和中国）下滑3.0％。美国下滑6.1％，加拿大下滑8.3％。欧洲、中东和非洲（EMEA）下滑幅度达到两位数，为11.8％。

该季度x86服务器的收入下滑9.1％至168亿美元，非x86服务器同比增长38.2％至18亿美元。