硬核云海创新不辍 十年磨一剑承载智算未来

数字经济深入发展的今天，云计算已经成为新型基础设施，行业用户积极“用云”、"上云"。浪潮以云海为抓手不断强化技术创新，赋能行业的云转型，加速云计算在行业中的落地。

至顶网计算频道 06月09日 新闻消息（文/李祥敬）：在数字化基础设施里面，非常核心的就是数据中心。浪潮集团副总裁张东表示，在当下这个特殊时刻，数据中心的重要性迅速凸显。毋庸置疑，OpenStack已经成为云数据中心的重要组成。

同时随着人工智能、5G等新技术的发展，传统数据中心正在向云数据中心转型，浪潮在IPF2020上提出了智算中心的概念。智算中心的三大特征是开放标准、集约高效、普适普惠。作为智算中心的“操作系统”，浪潮云海OS未来要承接着中枢神经系统的角色，不断创新迭代，满足智算中心的建设要求。

2010年，浪潮提出云海战略，经过十年的发展，取得了非常不错的成绩，积累了大量的产品、技术和客户方面的能力和经验。浪潮云计算与大数据产品线副总经理刘晓欣说，在目前私有云市场里面，OpenStack是最主流的开放技术。根据分析机构统计，浪潮在整个OpenStack的市场占有率以及年增速都保持了国内领先的位置。整个云海已经部署了30多万个服务器节点，各种云海相关类型的项目已经覆盖到了260多个省和市，服务客户数也已经超过了8500家。

打造硬核实力 浪潮云海构建智算中心“中枢神经系统”

秉持“开放、融合、敏捷、智能”的理念，浪潮云海可提供满足不同类型企业上云需求的解决方案，覆盖从中小规模到大规模应用场景，为客户打造与业务发展相匹配的IT能力。

例如，围绕中小规模应用场景，云海将继续推动虚拟化、超融合解决方案；针对中大规模应用场景，云海OS通过组件、内核等优化成为大规模行业云建设首选；针对多云管理需求，云海多云管理平台深度管理浪潮、VMware、阿里、华为等异构平台的计算、网络、存储等资源，业界管理范围最广，粒度最细。

刘晓欣表示，浪潮云海持续创新，在产品技术层面致力于打造最佳平台。2019年4月浪潮发布云海OS 5.6，打造全栈云能力平台；2019年9月，云海OS完成基于OpenStack Rocky版本的全球最大规模单一集群实践，验证了大规模条件下平台在高可用、高性能和高效率方面的表现；这一测试奠定了OpenStack在大规模单一集群领域建立起科学评估的参考基线。同年在上海召开的Open Infrastructure Summit上，浪潮携手英特尔共同发布基于 500节点大规模单一集群测试技术白皮书。

2020年4月，IPF2020上，浪潮发布云海OS 5.8版本，提供了强大的多云融合和多云整合能力，实现多数据中心、多厂商技术统一支持，进行跨地域业务部署和管理，兼容各种不同处理器、虚拟化技术，支持公有云、私有云混合部署，同时还可提供云边协同的一体化部署方案。

从以上迭代步伐看，浪潮云海保持了非常快的更新节奏，在平台性能方面，表现更加抢眼。4月21日，SPEC（国际标准性能评测组织）公布了最新一批Cloud IaaS 2018测试成绩，浪潮云海OS创造了新的最高纪录，在全部四项关键指标中获得第一，成为全球性能、扩展性等综合性技术水平领先的云平台软件。

浪潮云计算与大数据研发经理亓开元表示，以云海OS为代表的OpenStack产品已经可以作为上云首选，进入大规模的落地期。不管是传统的核心应用还是大数据、深度学习等这些创新应用都可以运行在这个基础设施上面。另外，浪潮围绕着大规模、智能加速、裸机、云数智、边缘方面也在不断进行关键技术的积累和创新，而且在功能、性能、可拓展性、可用性、兼容性、安全性方面达到业界领先水平的指标，并积极参与反馈社区，在一些关键模块引领社区发展。

近日，OpenStack社区发布了第21个版本Ussuri（简称U版本），浪潮在U版本五项社区贡献位居中国第一，并在代码提交数（Commits）、完成蓝图数（Completed Blueprints）和起草蓝图数（Drafted Blueprints）三项关键指标中进入全球前八，已经成为OpenStack全球重要的技术推动者。

张东表示，在未来几年里面亚太市场的OpenStack，特别是中国市场的OpenStack仍然将保持一个比较快的增长趋势，OpenStack在私有云建设里面是非常重要的选择。“从我们自己的整个产品方向和策略上来说，还是在这个领域里面持续的贡献和投入。”

亓开元也表示，浪潮坚持OpenStack的路线，不光是OpenStack提供了一套可以借鉴的软件架构，还有其背后的设计思想和技术体系。例如高度灵活动态插件化机制，单线程多协程的服务框架，微服务形态的扩展思路，都是全球顶尖工程师集体智慧的结晶，这些可以作为各种分布式架构的参照。”

“云、数、智的融合是趋势，而未来的数据中心会转向智算中心，我们需要构建面向智算中心的操作系统。以OpenStack为核心的云海OS作为智算中心里面最底层的资源管控的核心平台，为我们这样的远景打下了一个很好的基础。”刘晓欣说。

遍地开花 浪潮云海不断深化行业实践

除了打造技术能力与产品迭代，浪潮也在持续进行行业性的实践，在政务、金融、能源、交通、医疗、教育、制造等行业遍地开花，加速云海在行业中的落地。比如浪潮参与广电网络云平台技术规范制定，包括明确总体架构、业务互联互通、接口规范等技术要求，指导全国广电网络进行云平台互联的规划与建设。

借助浪潮的OpenStack解决方案，广电互联互通云平台具备了单集群1000＋节点的大规模管理能力，全面支撑“三网融合”进程中业务多元化、智能化、生态化的产业升级。

在金融领域，浪潮为某国有银行构建了国内最大的开放生产云平台，2000＋节点规模，单集群600节点，支撑运行60＋核心业务系统，生产云系统及云交易量占比行业领先，为客户提供更高水平的金融服务。

在教育领域，华中师范大学教育大数据应用技术国家工程实验室采用浪潮提供的云数智融合解决方案。围绕教学、科研、公共三大服务平台，采用三层架构（IaaS、PaaS、SaaS）建设，打造统一服务目录（基础设施服务、数据库服务、大数据服务、AI开发服务、中间件服务、应用开发服务等），实现全网共享。

行业落地，肯定离不开合作伙伴。张东表示，浪潮一直坚持“平台＋生态”的策略。在云海方面，硬件底层需要支持多样化的计算，所以浪潮与英特尔、NVIDIA等芯片厂商合作实现异构计算的支持，此外还有存储、网络等领域的合作伙伴。在应用层面，浪潮与软件厂商在中间件、数据库等方面展开合作。

浪潮将坚持基础设施与平台提供商在生态体系中的边界，将坚守平台定位，携手行业应用伙伴协同创新，完成“平台＋生态”的整合，更好地推动云数据中心产业生态的发展。

刘晓欣说，浪潮云海合作伙伴核心分为三类，产品技术伙伴、行业方案伙伴、技术服务伙伴。“针对产品技术伙伴，我们把他们的平台技术优势能力融合到我们整体解决方案里面，包括各种CPU、操作系统、中间件、安全、容灾、备份等厂商。第二类是面向不同核心行业，比如政府、金融、广电，靠近客户侧的ISV也是我们重点行业的伙伴。第三类就是技术服务伙伴，我们目前构建了覆盖到全国各个省的云海技术服务的体系。”

2020年，浪潮云海发布 “5个100”计划，就是未来在100个城市里面遴选100家左右Top行业的ISV进行云海平台适配；另外浪潮要发展100个产品技术和云海的分销服务伙伴，同时认证100个L2级资深服务的工程师。另外浪潮跟生态伙伴要举办100场线下的活动。

此外，浪潮将依托InCloud Lab，通过与技术、方案和服务等合作伙伴的广泛联合，共同打造端到端的行业云解决方案，面向用户提供云计算的一体化交付、一站式解决方案。这个平台体系里面浪潮会供应大量的基础设施的设备，部署云海平台最新的产品和技术，与合作伙伴会在技术创新、方案孵化、场景优化方面，进行全方位的深度合作，联合推出经过严格验证的行业云整合方案，保证方案的落地性和可实施性。

结语

数字经济深入发展的今天，云计算已经成为新型基础设施，行业用户积极“用云”、"上云"。浪潮以云海为抓手不断强化技术创新，赋能行业的云转型，加速云计算在行业中的落地。