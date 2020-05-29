戴尔VMware发布财报 形势利好推动业绩超出预期

戴尔及其上市子公司VMware今天发布了的财报结果都超出了华尔街的利润和收入预期，使其股价在盘后交易中飙升。

有些人说，现在的经济状况是大萧条以来最糟糕的，然而科技巨头却没有停下蓬勃发展的脚步。今天又有两家科技企业再次证明了这一点。

戴尔及其上市子公司VMware今天发布了的财报结果都超出了华尔街的利润和收入预期，使其股价在盘后交易中飙升。

两家厂商都从新冠病毒大流行带来的影响中受益。对于VMware而言，最终用户计算产品（例如VDI）产品线卖出了更多许可。戴尔则因为远程办公对台式机的需求，个人计算机销售表现强劲，不过戴尔仍然在努力寻找推动企业系统和存储业务实现增长的方法。

这一结果让投资者们兴奋不已，VMware股价在盘后交易中上涨近9％，戴尔的股票也上涨7％多。

Moor Insights＆Strategy首席分析师Patrick Moorhead表示：“戴尔的财报‘证明了供应链管理良好所能带来的价值，以及在病毒大流行期间能够为人们提供所需产品的好处’。VMware已经悄然成为一家安全和云厂商，这也是人们在COVID-19大流行及之后所需要的两项技术。”

Pund-IT首席分析师Charles King认为，VMware“致力于帮助客户从IT硬件投资中获得额外的性能和价值，这在不确定时期更加突显出价值来”。

在第一季度，戴尔的收入为219亿美元，按固定汇率计算增长了1.7％，远远超出分析师普遍预期的208亿美元。戴尔的运营收益增长了28％，达到7.02亿美元。每股利润为1.34美元，大大超过了华尔街普遍预期的1.01美元。

该季度VMware的收入同比增长12％，达到27.3亿美元，比分析师普遍预期的26.2亿美元高出1亿美元。每股利润为1.52美元，超出预期34美分。

对于正在向可预测收入模式转型的VMware来说，重要的一点是，VMware该季度的订阅和软件即服务收入增长了39％，达到5.72亿美元。King认为：“VMware向订阅和SaaS业务模式的转型表现是非常不错的。”

长期看涨

VMware首席执行官Pat Gelsinger表示：“尽管经济存在一定程度的不确定性，但我们对长期前景充满信心。”他说，VMware与AWS的合作伙伴关系实现了“三位数”的收入增长，另外还有92亿美元递延收入入，以及52亿美元现金。

VMware承认在当前形式下预测未来是很困难的，但VMware仍然给出了他们的预测，也就是第二季度收入预计为28亿美元，高于去年的21.7亿美元，每股利润为1.44美元。VMware首席财务官Zane Rowe表示：“我们预计全年收入增幅可能在中间个位数。第二季度和第三季度将颇具挑战，我们将关注在这之后的进展情况。”

VMware并未按产品线划分收入，但表示，去年夏天收购的Carbon Black安全部门以及最终用户计算部门的表现特别出色。“COVID-19大流行对于最终用户计算业务来说显然是有利的，实际上这个季度有数千万人之所以能够不中断地工作，就是因为有了像Workplace One这样的VDI解决方案，”Gelsinger这样表示。

戴尔表示，新冠病毒大流行给金融服务、政府、医疗和生命科学等领域的利好最大，市场需求强劲，这些行业板块都增长了15％至20％，这在一定程度上抵消了零售业和旅游业方面的疲软。

戴尔基础设施解决方案部门（包括高端服务器和存储）的收入下滑了8％，至76亿美元，从四年前收购EMC开始一直呈现稳步下降态势。

企业级业务即将反弹？

然而，戴尔首席运营官Jeff Clarke坚持认为，更好的时代已经来临。他说：“我们看到了服务器性能的提升，下个月IDC发布x86服务器市场统计数据的时候，我们将会看到主流服务器在出货量和收入份额方面的增长。不过我们预计外部存储系统的市场份额将与第一季度基本持平，高端存储系统、专用备份设备、非结构化阵列的市场份额将有所增长。”

要说远程办公模式的切换，给戴尔带来的收益要大于其他大多数公司。Clarke说，戴尔是第一季度前五大PC厂商中唯一一个实现出货量增长的厂商，根据IDC的数据，戴尔的全球PC市场份额增长到19.4％。

混合零售/直销方式让戴尔受益匪浅，使其能够在零售门店关闭时迅速转向线上订单。戴尔表示，在远程工作、远程学习产品、VDI和软件定义网络的推动下，仅4月份DellTechnologies.com网站的访问量就猛增了77％。

King认为，戴尔的表现“突显了长期致力于提供台式机到数据中心解决方案的重要性。在IT厂商中，当前情况对于那些重点关注IT基础设施解决方案和服务的厂商来说要艰难得多。这时候戴尔端到端的价值就突显出来了。”

市场研究公司Wikibon首席分析师David Vellante对此表示认同。他说：“戴尔拥有业内最为庞大的供应链，维持着从笔记本电脑到数据中心的战略，并且能够在经济不景气的情况下进行管控，不出现任何小故障，这一点令人印象非常深刻。”

Vellante补充说，戴尔巧妙地进行着从PC和服务器到多元化IT基础设施的转型，并取得了显著成功。他说：“这是我所见过的任何一家科技企业中，转型最出色的企业。”

Gelsinger和Clarke都提到了他们所能预见的变化，也就是向远程办公模式的大规模转移，以及受COVID-19所影响差旅的减少。Clarke也提到了自己的个人体会，他回顾了过去78天在家隔离的经历指出：“我虽然是远程办公，但和同事比以往任何时候的联系都更为紧密，团结感更加强烈。”

他说：“我没有出差，但我和客户、合作伙伴、供应商和团队成员交流的时间更多了。我比以往任何时候都更加忙碌，但与家人在一起的时间也比以往都要多。”