HPE第二季度收入暴跌 引发新一轮成本削减措施

HPE今天公布第二季度财报，结果收入大幅下滑。HPE表示，将启动降薪和无薪休假措施，以应对COVID-19大流行导致的市场需求下滑。

HPE今天公布第二季度财报，结果收入大幅下滑。HPE表示，将启动降薪和无薪休假措施，以应对COVID-19大流行导致的市场需求下滑。

该季度按固定汇率计算，HPE的收入较去年同期下滑15％至60亿美元，低于华尔街预期的64.8亿美元。每股收益暴跌90％，至22美分，低于市场普遍预期的32美分。

HPE首席执行官Antonio Neri表示：“我对我们的业绩感到失望，但我不认为第二季度的业绩可以代表我们的战略或者机遇。”他将收入下滑主要归咎于供应链中断。在公布财报之后，HPE股价立即在盘后交易中下跌超过5％。

HPE表示，第二季度结束时计算、存储、高性能计算、网络设备方面的积压订单金额超过15亿美元，约为历史平均季度积压的两倍。HPE称，目标是在2022年底之前全面转型为即服务模式，目前这一目标正在按计划进行中，第二季度的年度经常性收入增长了17％，达到5.2亿美元。

另一个亮点是由网络和边缘计算设备构成的智能边缘市场，这部分业务在北美地区增长了12％，不过在全球范围下滑了2％。

临时降薪措施

新的削减成本措施没有涉及到裁员，但是从7月1日将开始实施为期四个月的短期降薪措施，在禁止降薪的国家/地区对雇员实施无薪休假。降薪主要针对高管，Neri表示，HPE董事会成员已经同意在今年剩下的时间里放弃未指定比例的现金薪酬，HPE将围绕“数字客户参与”计划发起新的节约成本措施，同时还将重新评估在房地产领域的投资组合。

他说：“我的期望是50％的员工不需要回到办公室，这就意味着办公室将成为协作的场所，而不是每天上班的地方。”

他说，这些成本削减措施未来总共将节省至少10亿美元。

有分析师对此计划感到吃惊，并指出，Neri曾在2017年表示，他所负责的为期两年的HPE Next精简计划将是最后一次成本削减措施。Neri面临解释这一变化的压力称，没人能预见到全球新冠病毒大流行带来的影响。

他说：“我们不知道新常态将会是什么，但肯定是要为未来增长领域重新分配资源，提高效率以及将实现一切数字化。”他重申，HPE的战略基本动力并未改变。“我们专注于进行必要的权衡，投资我们的未来。”

Pund-IT分析师Charles King对此并不感到意外。他说：“考虑到COVID-19给全球经济和企业带来的影响，企业尽可能削减成本也就不足为奇了。”

也许HPE已经后悔了在2015年把PC业务给分拆出去了。“HPE的一些竞争对手已经看到，IT基础设施销售的放缓，正在被家庭和在线教育所需设备的大量支出所抵消，但这不是HPE期望看到的。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead看到了“15亿美元巨额积压”以及边缘和基于消费的产品的销售方面带来的好消息。他说：“我相信HPE的战略是正确的，HPE拥有坚实的产品线，我认为它能经受得住COVID-19风暴带来的影响。”