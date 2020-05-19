 华为加速推进计算战略，深化构建生态型产业布局

今日，在第十七届华为全球分析师大会期间举办的云与计算峰会上，华为宣布将以生态型产业布局进一步加速推进计算战略，围绕计算及华为云构建生态，打造黑土地，成为数字世界的底座

【中国，深圳，2020年5月19日】今日，在第十七届华为全球分析师大会期间举办的云与计算峰会上，华为宣布将以生态型产业布局进一步加速推进计算战略，围绕计算及华为云构建生态，打造黑土地，成为数字世界的底座。为此，华为将继续发展产业生态，不断在技术和产品方面进行创新，增强黑土地的肥力。2020年，华为将投入2亿美元发展计算产业生态，并在全球发展200万开发者。

华为公司高级副总裁、云与计算BG战略与产业发展部部长张顺茂介绍生态型产业布局

华为通过产品和解决方案创新以及优化商业模式，为合作伙伴提供越来越肥沃的黑土地，使能伙伴开发应用，长出更多庄稼，实现商业价值。华为积极携手产业伙伴建设生态创新中心，通过实践成果展示、产业链企业赋能、行业解决方案赋能、计算人才培养、创新企业培育、应用创新等方式，打造计算产业生态的孵化器。截至目前，华为云与计算产业生态迅速成长，华为云合作伙伴超过10000家，华为云技术合作伙伴以及计算领域合作ISV的数量超过3500家，华为云合作伙伴云市场上架应用以及计算领域合作伙伴获华为认证解决方案的数量超过5000个，云和计算全球生态创新中心达到37个。

以云、AI、5G为代表的新型数字基础设施是全球经济腾飞的新引擎，云是释放AI潜力、促进经济强劲增长的关键。华为通过持续创新，让华为云成为政企客户数字化转型、智能升级的首选，并为世界提供多样性、充裕且经济的算力，让云无处不在，让智能无所不及。华为云赋能数字化转型，使能智能化升级，携手客户和伙伴一起商业成功。根据华为《泛在算力：智能社会的基石》报告，人均算力水平与经济水平高度正相关。在传统制造业，1美元算力投入可产生10美元产值提升。

华为云与计算首席营销官邓涛分享云与算业务市场进展

自2019年发布整体计算战略以来，华为在云、计算、数据基础设施等领域取得了高速增长。

在云方面，华为持续发挥云、AI和5G的协同优势，通过全栈技术创新，提供稳定可靠、可持续发展的云服务。华为云业务总体稳健增长，目前正驶入发展快车道，已上线23类210多个云服务，190多个行业和通用解决方案，与伙伴在全球23个地理区域运营45个可用区。2019年，华为云IaaS市场排名中国前三、全球前六，增速全球最快。2020年3月，华为云全球首发企业级AI应用开发套件ModelArts Pro，加速行业AI落地；5月，发布政企战略，并宣布华为云Stack系列新品正式上市，致力于成为政企智能升级首选。基于华为云擎天架构，华为云、华为云Stack与华为云边缘可同享全栈基础设施能力升级，实现一个架构云边端全场景覆盖，统一体验、统一生态，加速政企客户迈向数字化和智能化。

在计算方面，华为致力于打造围绕“x86+鲲鹏+GPU+昇腾”的多样性算力，面向通用计算，推出整机、主板、板卡等；面向AI计算，推出Atlas全系列产品。2019年，华为计算设备发货量同比增长约8%。

在数据基础设施方面，华为聚焦打造算法创新、架构创新的OceanStor数据存储系统，联合大数据、数据库等产业伙伴构建融合、智能、开放的数据基础设施，围绕数据全生命周期，让数据的每比特成本最优、每比特价值最大。目前，华为存储服务全球12000多家客户，存储收入复合增长率达39%，2019年全闪存和海量数据存储增长均超过50%。



