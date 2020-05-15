Nvidia发布迄今为止性能最强大的A100 GPU

Nvidia今天发布了一款新的高性能GPU，面向基于Ampere架构的人工智能训练和推理。

Nvidia今天发布了一款新的高性能GPU，面向基于Ampere架构的人工智能训练和推理。

Nvidia表示，这款名为Nvidia A100的GPU芯片性能比上一代Volta GPU提升了20倍，非常适合于人工智能、数据分析、科学计算和云图形工作负载。

Nvidia在今天线上举行的GTC大会上公布了这款GPU，同时还发布了新的AI系统Nvidia DGX A100。Nvidia还向EGX Edge AI平台生态系统中添加了两款新产品，EGX A100融合加速器和EGX Jetson Xavier NX微边缘服务器，让客户有更多基于性能和成本要求的选择。

Nvidia数据中心和云平台产品管理总监Paresh Kharya在新闻发布会上表示，如今客户需要比Nvidia最早Volta AI架构高出3000倍的计算性能来训练那些最大的AI模型，而且他们还需要不同的性能水平去支持不同类型的、AI驱动的交互。

Kharya说：“软件多样性让数据中心硬件变得支离破碎。优化这种数据中心以实现高效率几乎是不可能的。”

因此，Nvidia决定利用A100重构GPU。A100芯片不仅可以大幅提升性能，而且可以在单个架构中实现AI训练和推理加速的统一。A100还可以实现大规模数据中心可扩展性，包括针对AI训练和数据分析的纵向扩展能力，以及针对AI推理的横向扩展能力。

Nvidia表示，A100 Ampere芯片是Nvidia迄今为止生产出来的最大的GPU，由540亿个晶体管组成，还打包了第三代Tensor核心，并具有针对稀疏矩阵运算的加速功能，对于AI推理和训练来说特别有用。此外，每个GPU可以划分为多个实例，执行不同的推理任务，采用Nvidia NVLink互连技术可以将多个A100 GPU用于更大的AI推理工作负载。

Nvidia迄今为止最先进的AI系统

A100 GPU现在已经开始发售，并将在今天发布的Nvidia DGX A100第三代集成AI系统（如下图所示）中首次亮相。该系统包含8个A100 GPU，总共可提供320 GB的巨大内存，使其成为世界上最先进的AI系统。据说A100可以提供多达5 petaflops的AI性能，可以有效地将整个数据中心的功能和能力整合到一个灵活的平台中。

Nvidia方面表示，DGX A100平台还可以处理多个较小的AI工作负载，因为A100的多实例特性使其可以分区为56个实例。

Nvidia首席执行官黄仁勋在新闻发布会上表示：“这是我们第一次加速数据中心AI训练和推理以及数据分析工作负载。我希望DGX A100可以用于所有云中，计算的未来就在于数据中心规模。”

Nvidia表示，DGX A100平台的售价是20万美元，首批客户包括美国能源部阿贡国家实验室（Argonne Laboratory），该实验室预计增强AI和计算能力之后将有助于研究人员更好地理解和对抗COVID-19。

此外Oracle也采用了该平台，并称Oracle Cloud Infrastructure平台很快将提供A100 GPU，用于支持石油勘探和DNA测序等高性能计算工作负载。

瞄准边缘工作负载

A100 GPU还采用了Nvidia EGX A100融合加速器中的一些功能，该加速器将于今年晚些时候上市销售，能够实时处理和保护来自边缘传感器的流数据。Nvidia表示，EGX Jetson Xavier NX微型边缘服务器（如下图所示）是Nvidia有史以来最小的、功能最强大的AI超级计算机，它将Nvidia Xavier片上系统的功能整合到只有信用卡大小的模块中，可以流式传输来自多个高端分辨率传感器的数据，例如便利店中的安全摄像头等。

黄仁勋在声明中表示：“物联网和AI的融合引发了‘万物智能’的变革。大型行业现在可以提供智能连接的产品和服务，就像电信行业使用的智能手机一样。Nvidia EGX Edge AI平台将标准服务器转变为微型的、云原生的、安全的AI数据中心。企业借助我们的AI应用框架，可以构建从智能零售到机器人工厂再到自动呼叫中心的各种AI服务。”

宝马采用Nvidia Isaac机器人技术

Nvidia还宣布，汽车制造商宝马（BMW Group）已经在自己的汽车工厂中采用了Nvidia最新的Isaac机器人平台。该平台也采用了Nvidia Ampere A100 GPU，并将被宝马用于增强其物流工厂流程，从而更高效、更快速地生产定制配置型汽车。Nvidia表示，宝马将在全球工厂中部署Nvidia的这一新系统。

黄仁勋称：“宝马采用Nvidia Isaac机器人平台重构工厂是具有变革意义的，这引领了自动化工厂时代的发展，利用AI和机器人技术突破，创造了高度可定制的、按时按序制造的更高水平。”

Nvidia Isaac机器人平台采用DGX AI系统，以及Nvidia Quadro光线跟踪GPU以精确渲染合成机器零件，从而强化对机器人的训练。

Nvidia Clara医疗平台更新

Nvidia还公布了Nvidia Clara医疗平台的一项重要性能突破，多个新合作伙伴，以及一系列将有助于更好追踪、测试和治疗COVID-19的功能。

Nvidia表示，在性能方面Clara Parabricks计算基因组学软件在不到20分钟的时间内，就可以分析出整个人类基因组DNA序列，创下了速度新高。Nvidia还宣布推出了与美国国立卫生研究院（National Institutes of Health）合作开发的AI模型新模型，该模型可以帮助研究人员研究COVID-19胸部CT扫描，并打造用于检测感染的新工具。目前这个AI模型在NGC软件中心最新版本的Clara Imaging中提供给用户，采用了Nvidia Clara应用框架构用于医学成像。

此外Nvidia还公布了一个新的Clara Guardian应用框架，使用智能视频分析和自动语音识别技术，让医务人员可以进行生命体征监测，减少与受感染患者的接触。