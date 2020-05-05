Nvidia收购数据中心网络初创公司Cumulus Networks

Nvidia 今天宣布已经达成协议收购数据中心网络初创公司Cumulus Networks，此前Cumulus Networks获得了来自红杉资本、安德森·霍洛维茨（Andreessen Horowitz）等投资方1.29亿美元资金支持。

这次收购交易的条款没有对外透露。

Cumuluss主要出售用于数据中心交换机的Linux操作系统，客户包括Verizon、PayPal 和NASA等。此外Cumulus还提供了一个名为NetQ的软件工具包用于简化网络维护。

Nvidia决定收购Cumulus与最近完成了对Mellanox的69亿美元收购有关，后者是一家数据中心网络设备厂商，其中一些产品是运行Cumulus软件的。Mellanox的Spectrum Ethernet交换机搭配Cumulus Linux使用，而其裸机交换机（未预装操作系统）使用Cumulus开发的其他软件工具来帮助客户配置部署。

两家公司的关系可以追溯到2016年。Nvidia通过收购Cumulus获得对Mellanox产品组合中软件组件密钥的控制权，从而消除了竞争对手收购Cumulus的可能性。Nvidia还可以利用Cumulus的功能开发路线图向自身目前更进一步。

出于同样的考虑，最近Mellanox也收购了一家使用其技术的公司Titan IC Systems。Mellanox软件架构负责人Dror Golderberg解释说，这次收购将为更好地优化用于Mellanox硬件的Titan IC技术创造机会。他曾在三月份发布的一篇博客文章中这样写道：“有些事情，是我们作为独立公司无法做到，而合为一体能够实现的。”

毫无疑问，Nvidia也有计划优化面向Mellanox交换机的Cumulus操作系统。现在，Cumulus和Mellanox都归属于Nvidia，这样Cumulus的软件工程师就能够与Mellanox的硬件团队展开更直接的合作。值得注意的是，Cumulus操作系统还支持竞争对手博通的交换机，但是Nvidia在今天的收购公告中，没有说明未来双方的集成会发生什么变化。

Nvidia以太网交换机副总裁Amir Katz在博客中这样写道：“有了Cumulus，Nvidia就可以在整个网络堆栈中进行创新和优化，覆盖从芯片和系统到包括Cumulus NetQ这样的分析软件。我们将能够在整个技术体系中进行创新，从而为加速的软件定义数据中心大规模地提供高性能。”

思科也制定了一个从芯片层到软件的全堆栈开发路线图。去年12月，网络巨头思科推出了自主研发的芯片Silicon ONE，旨在为其下一代交换机和路由器提供动力。