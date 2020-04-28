科技向善 看英特尔以及生态伙伴如何用AI战“疫”

“人工智能是我们拥有的又一项强大的技术，只要我们可以运用得当，人工智能会在人类社会的方方面面发挥的作用，给我们所有人带来更加美好的生活。”梁雅莉最后说。

至顶网计算频道 04月28日 新闻消息（文/李祥敬）：2020年的春天，突如其来的疫情让整个社会进入了一个非常时刻。不过在这战“疫”中，我们也看到智能科技在医疗产业发挥了关键作用。"新冠疫情是是人类的灾难，更是全球面临的一个巨大挑战。如何从医疗救助的第一线到科学的第一线，再到经济和社会有序的运转，再到公共服务。我们看到智能科技第一次在整个的抗‘疫’的舞台上站到了中心位置。"英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区行业解决方案部总经理梁雅莉在近日举行的“因AI而生，‘疫’不容辞 ——人工智能助力科技战疫线上沙龙”上如是说。

英特尔对于抗“疫”是一贯的，就在近日，英特尔推出科技抗“疫”计划并承诺追加5000万美元，通过加速病患护理中的技术应用、加快科学研究以及确保学生接入在线教学等方式来抗击新型冠状病毒。英特尔的行动还包括一项创新基金，用于响应那些通过英特尔专长和资源就能立见成效的需求。

此前，英特尔已经宣布了1000万美元的捐款，用于在疫情关键时刻支持当地社区。作为Open COVID Pledge联盟的发起人，英特尔还为新冠病毒科学家和研究人员免费开放英特尔庞大的知识产权库，这是世界上规模最大的知识产权组合之一。

智能科技如何在抗“疫”时代发挥支撑力量是具有特殊含义的。英特尔提出了“智能X效应”，进入智能时代，整个智能科技不仅是一个产业效应，更是经济的效应。智能科技的应用和发展对于释放数据价值至关重要，让整个产业的升级会迈上一个新拐点，这对于医疗行业同样如此。

破解人工智能和医疗健康融合的难题

随着社会的进步，老百姓的生活水平提高，人口的老龄化，大家都越来越关注自身的健康发展，这是一个巨大的需求。但是，另外一个方面，医疗资源严重不足，而专业医护人员培养是需要时间和巨大的资源投入的。这种供需的不平衡，让我们的科技有了用武之地，让人工智能也有了用武之地。

现在随着人工智能技术的成熟发展，其日渐融入到医疗中的很多场景。比如智能语音结合电子病例帮助医生去减少手动的输入，提高工作效率；图像识别也能够结合医疗影像帮助医生“阅片”，同时能够提高准确性，机器学习结合医疗大数据，让人工智能作为医生辅助诊断的助手。

梁雅莉表示，人工智能和医疗行业是产业发展的大趋势，而当新冠疫情在为我们很多生活场景按下暂停键的同时，也加速了整个社会数字化的进程，加速了医疗健康和人工智能融合的过程。

不过在这一过程中，我们会遇到不少挑战。当各行各业应用人工智能技术的时候，会面临一些共同的挑战，从数据量、到数据质量、模型的可解释性、模型的通用性、再到模型的安全。每个行业都有其特殊性，尤其是到医疗健康行业。

比如采用人工智能进行慢性疾病的风险评估，能否拥有足够多的标注样本的数据量是巨大的挑战。因为每一个标注样本的取得需要一系列的复杂检测，成本高昂，我们没有办法像消费互联网那样一下子得到那么大的廉价标注的数据。同时，在获得数据成本无法降低的情况下，如何从一个小的样本量或者是一般的样本当中建立一个好的模型就成为了一个特别现实的问题。

而在解决好数据来源后，我们又会面临数据质量参差不齐的问题，如何将这些数据变成高质量、可应用的数据集，从而提高数据准确性，这也是一大挑战。而有了高可靠、高质量的数据集，可解释的模型会决定其未来是仅仅用于实验室，还是能够进行大范围的商业推广。

所以，数据量、数据质量、模型的可解释性、模型的通用性、模型安全等都是医疗健康行业采纳人工智能技术的考量点。而英特尔帮助客户从云到端加速AI部署，从发现、数据、模型、部署等方面提供全过程、全栈的技术产品和支持，让所有的开发者、用户能够很快去突破AI的技术壁垒，实现AI的部署和应用。

“无论是开发者社区还是技术人员还是AI软件工具和开发框架，我们都会提供每一步最深入的支持，以及提供最终所需要部署的计算、存储以及网络的硬件基础设施，加速AI从技术创新到应用落地。”梁雅莉说。

英特尔与生态伙伴的“疫”不容辞

如果说英特尔为人工智能和医疗健康的融合提供了坚实的技术底座，那么生态伙伴的力量在此次疫情期间也被表现得淋漓尽致。“整个英特尔最重要的基因就是生态系统的合作和培育。如果没有生态系统的合作伙伴推动新技术的发展，让新技术在行业和应用场景中落地，那我们的技术也无法得到全面发展。”梁雅莉说。

英特尔联合生态伙伴采用智能科技在提升医学影像诊断效率、实施无接触减少人员感染、助力疫情推演和政策制定、加速口罩等医疗防护用品制造等方面开展了广泛实践。

例如通过与国内的医院合作，汇医慧影基于数千例新冠肺炎确诊病例的CT影像数据，开发出优化的检测算法，并迅速将其AI辅助筛查系统推广到国内二十多家处在抗疫一线的医院。

汇医慧影人工智能解决方案基于英特尔处理器的优化和算力支持，并结合人工智能神经网络模型，该解决方案可以快速分析CT影像中毛玻璃样阴影（GGO）等影像特征，为医生和专家提供疑似新冠肺炎感染的概率，以便医生和专家进一步的检测，更重要的是能够将疑似感染者及时隔离在传播链之外。汇医慧影的解决方案能帮助医生更快、更准确地做出诊断，防止感染者将病毒传播给他人，同时为医生提供病灶的量化信息，为患者带来更精准的治疗方案。

在机器人领域，钛米几款机器人均采用了英特尔酷睿处理器，该处理器具有的高可能性、可拓展性和安全性为上海钛米机器人股份有限公司产品的运行奠定了强大的算力基础。

新冠疫情发生以来，钛米智能消毒机器人、医疗物资智能配送机器人、初筛机器人、病房服务机器人多款产品及时支援疫情最前线，包括武汉的10多家医院，上海的 20 多家医院，以及全国各地两百余家重点三甲医院，总共已有500 余台机器人奋战在疫情一线。

国际领先的人工智能平台提供商第四范式在关注疫情发展和医护人员安全的同时，第一时间与南京大学、苏北人民医院临床专家成立联合团队，为有关部门疫情防治过程的关键环节进行技术攻关。目前第四范式已经研发出基于AI的精准防控、疫情推演及病毒溯源方案，并正式投入到抗击疫情的一线战斗中。

通过在软件层，第四范式针对第二代至强可扩展处理器架构进行优化，以提升CPU的利用率和访存密集型训练算法性能，同时结合自研的加速卡和分布式机器学习训练框架，提升整个AI模型的训练效率。

在制造业，深圳市汇川技术股份有限公司的N95口罩自动化缺陷检测系统，完美结合了英特尔计算机视觉产品优势，基于OpenVINO计算机视觉工具包，汇川技术高效检测口罩生产、严格把关产品质量，在实现更低功耗、更低成本和更灵活的生产的同时，为一线防疫人员提供安全可靠的防护屏障。

英特尔亚洲人工智能销售技术总监伊红卫表示，人工智能在医疗中的应用涉及方方面面，英特尔以数据为中心，提供了全面的涵盖软硬件的AI on IA解决方案。

特别是生态方面，英特尔与合作伙伴、最终用户构成了一个完整的生态链。英特尔推出人工智能构建者项目（AI Builder program）。该项目汇集独立软件供应商（ISV）、系统集成商（SI）、原始设备制造商（OEM）和企业终端用户的生态系统。

除此以外，英特尔还推出了医疗健康行业AI实战手册，介绍了医疗健康行业在图像分割、影像分析、病理切片分析、药物研发，包括医院中的AI实践。

“人工智能是我们拥有的又一项强大的技术，只要我们可以运用得当，人工智能会在人类社会的方方面面发挥的作用，给我们所有人带来更加美好的生活。”梁雅莉最后说。