加速远程办公 NVIDIA全方位赋能企业工作空间转型

NVIDIA提供一整套技术帮助用户在当前新冠肺炎疫情情况下远程工作的需求，始终扮演行业领导者的角色，在不同的行业软件、硬件里面，都可以做到最优秀的用户体验。

至顶网计算频道 04月27日 新闻消息（文/李祥敬）：2020的春天，一场突发的疫情让整个社会进入了非常时刻，在家办公成为人们的新常态。虚拟化是解决这一问题的关键。因为这一方式不仅为在家办公的员工提供出色的用户体验，同时还能确保敏感数据的安全。在众多的虚拟化解决方案中，NVIDIA GPU虚拟化解决方案已经使远程工作站和服务器级的性能成为现实，即使是应对计算密集型的工作负载也能游刃有余。

NVIDIA虚拟GPU（vGPU）软件使IT团队能够为远程办公人员提供技术支持，确保他们流畅使用复杂的图形应用程序，以及应对AI和机器学习工作负载。NVIDIA为了让企业能够更好地支持员工远程办公，现已将90天免费的虚拟GPU软件评估许可证扩展到500个。

远程办公下的IT挑战

NVIDIA中国区高级技术市场经理施澄秋告诉记者，当先远程会议需求急剧增加，不过企业IT基础建设并没有准备好，面临很多挑战。针对这样的情况，NVIDIA提出了很多新技术和新解决方案，包括一系列的软、硬件及各式各样的专业IT工具，配合NVIDIA的合作伙伴，能够持续帮助企业提升当前远程工作情况下的产品性能及生产力。

如果说平时我们对网络应用环境或需求、体验没有过高的要求时，但是在家办公的情况下，其实很多问题被放大了。在这个时间“网络好不好”、“硬件好不好”、“电脑、云端、本地端各式各样的生产力工具好不好”就成了当前在家办公或者远程办公情况下的一个最大性能障碍。

施澄秋说，每一个对远程办公的用户对于IT设施的敏感度成倍提升。当用户在公司里面办公，遇到问题可以直接联系IT部门。但是随着工作负载日渐复杂、员工散落在世界各地不同的地方，如何保证企业应用的可用性、可靠性、易用性成为关键。因为员工的工作体验直接影响到公司生产力的高低。全球规模最大的前2000家公司推出了一个量化指标，即所谓的“雇员工作体验”。雇员工作体验代表这个公司下属的员工在工作中的体验，这跟跟用户的生产力高低呈正比关系。

所以企业需要为员工提供远程办公选项，满足广泛的智能协作的虚拟机跟物理机、工作环境的无缝切换。员工能够顺畅地、无缝地分工协作，访问公司的IT资源，这将会帮助企业员工大幅度提升工作中的感受和体验，更好地完成他们的工作、提升企业生产力。

而虚拟化技术成为企业解决问题的重要途径。虚拟化使IT团队可以优化基础架构，满足其业务的独特需求。施澄秋说，桌面虚拟化对于很多用户而言，在远程工作中是至关重要的环节。因为远程工作的用户，可能本地没有一个非常性能强大、储存容量非常大的本地设备，所以必须要把其应用程序、甚至桌面都放到云端及虚拟化产品上面。

施澄秋表示，在使用虚拟机技术的时候、不仅要有虚拟化的CPU，更重要的是要有虚拟化的NVIDIA GPU，帮助用户在虚拟机上体验到在实体物理设备上都能享受到的GPU加速的性能。

例如传统的实体计算设备（例如台式电脑，笔记本电脑或服务器）使用GPU执行复杂的运算流程，例如运行3D应用程序或视频直播。但是对于远程办公的专业人员来说，这并不是理想之选，因为GPU与实体设备绑定会限制移动性和灵活性。

NVIDIA vGPU软件部署在服务器中的实体GPU上，可创建在多个虚拟机之间共享和分配的虚拟GPU。这让IT人员可以在任何设备和地点，为任意工作流程创建软件定义的GPU加速。借助vGPU，IT可以在多个虚拟机之间共享GPU性能，也可以通过将多个GPU分配给一台机器来应对复杂工作负载。不同的NVIDIA vGPU软件许可证能够满足多种虚拟化用例的不同需求。

“能够实时分工协作、不受国界、不受地理环境的限制，消除所有企业工作效率限制，并且可以敏捷性地把所有受限的工作流程合理化，这是NVIDIA当前要给用户提出的技术和解决方案。”施澄秋说，“在当前的疫情情况下，我们跟全世界很多的客户有大量的合作，在中国也有非常多的优秀合作伙伴，一起满足企业的远程工作的应用需求和模式的满足。”

NVIDIA的解决之道

针对不同类型用户的远程访问应用工作负载类型，NVIDIA提供了量身定制的解决方案。比如NVIDIA GRID软件通过为知识工作者提供虚拟化系统和应用程序来实现响应性VDI；NVIDIA Quadro虚拟数据中心工作站软件为使用高级图形应用程序的创作者提供工作站级性能；NVIDIA Virtual Compute Server软件借助GPU加速服务器虚拟化，支持虚拟机上计算最为密集的工作流程，例如AI、深度学习和数据科学。

NVIDIA GRID为用户提供与实体电脑一样卓越的性能，经济高效地为任何设备（包括平板电脑）带来更高的安全性、更优的可扩展性和可靠的访问性。这使得专业人员能够更高效地使用现代应用程序，随时随地开展工作。而NVIDIA Quadro虚拟数据中心工作站（Quadro vDWS）为专业图形应用程序提供了工作站级性能，Quadro vDWS从数据中心提供GPU加速的性能，为创意和技术专业人员的工作提供更高的生产力、灵活性和移动性。这也有助于分散在各地的团队进行协作，并可以从任何地方通过任意设备实时安全地访问应用程序和数据。

施澄秋表示，当前越来越多的企业将业务迁往云端，NVIDIA虚拟化Quadro vDWS可以高性能体验推送到每一个工作流或者工作程序或者工作负载中，这包括NVIDIA Quadro最高的性能、ISV认证，以及企业级的高可信度、可依赖性的高级功能。对于用户而言，使用这些vGPU产品的时候，他们体会不到有什么实际使用率的差别，在他们看来跟实体工作站没有任何区别。

最新的Quadro vDWS还支持反向虚拟化，把多个物理的GPU虚拟成一个更大、更强劲的GPU给一个特定的用户使用。也就是说，Quadro vDWS可以分散的GPU负载进行堆叠，快速、大规模共享数据，而这些数据全部可以提供前端需求用户。Quadro可以混合多种不同的工作模式、模型，NVIDIA的Quadro RTX技术可以加速渲染、数据、AI、大数据的工作负载，还包括5G、实时AR/VR等。

NVIDIA vGPU软件除了能为远程办公者提供高性能和低延迟，还能确保敏感数据和数字资产的安全。这些数据和数字资产被存放在数据中心，且不会保存到本地客户端设备上。无论在哪个行业（包括视觉效果、设计以及研发），这都对确保远程办公的安全性来说至关重要。

从AI和深度学习到数据科学和高性能计算，计算密集型工作负载往往需要复杂的技术堆栈，并且难以进行部署和维护。借助NVIDIA Virtual Compute Server（vComputeServer），用户可以获得运行这些工作负载所需的GPU加速性能，以及虚拟化的安全性和管理优势。

除了软件产品，NVIDIA还推出了众多硬件产品，比如NVIDIA RTX Studio。RTX Studio笔记本和移动工作站是NVIDIA Studio平台的一部分，硬件基于RTX GPU，该平台的系统和驱动均支持严格的硬件和软件测试，适用于顶级创意应用程序和工作流程，Quadro RTX的还拥有ISV认证、IT管理工具、高级视频和显示功能。

施澄秋表示，RTX Studio是一个开放式的平台，可以在安装超过数百款已有的ISV程序的情况下，使用NVIDIA最先进的GPU加速以及成套Studio软件堆叠，帮助用户在性能、应用等上满足最严苛的工作需求。NVIDIA RTX应用程序加速，意味着不仅仅可以进行实时光线追踪渲染，还可以利用NVIDIA RTX加速人工智能应用程序。

除了RTX Studio，NVIDIA还提供了RTX Server，其通过对Quadro vDWS的支持帮助用户能够以虚拟方式运行内容创建应用和设计工具，在不影响性能的情况下实现更高的移动性并推进协作。这特别适合教育、建筑、能源等行业用户在3D建模等方面的需求。

综上所述，我们看到NVIDIA提供各式各样不同的GPU加速产品，可以适用不同企业的用户需求和形态，提供不同性能上的曲线增长。NVIDIA还提供了强大的管理工具，实现后台可管理性、可扩展性、可堆叠性和IT人员的易用性。IT人员可以根据前台云端用户使用软件和使用模式及使用习惯的需求，实时动态调整。

“NVIDIA提供一整套技术帮助用户在当前新冠肺炎疫情情况下远程工作的需求，始终扮演行业领导者的角色，在不同的行业软件、硬件里面，我们都可以做到最优秀的用户体验。”施澄秋最后说。