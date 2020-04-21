剑指新基建 宁畅掘金服务器定制化市场

目前服务器市场应该说在市场格局、厂商生态方面已经非常成熟，作为“新进玩家”，宁畅面临的挑战是非常大的。但是所谓机遇与挑战并存。

至顶网计算频道 04月21日 新闻消息（文/李祥敬）：工业经济时代，基于对效率和成本的要求，利润和价值最大化的实现途径是标规模化生产，而规模化生产是建立在对生产过程和最终产品的统一化、规范化和标准化的基础上的。

数字经济时代，市场和产品被不断细分，根据用户的需求进行个性化、差异化的产品研发成为趋势。另一方面，伴随着全社会的分工协同网络的不断完善，精细化、模块化的分工、协同生产成为生产系统的改革新趋势，大规模生产设计的刚性生产系统转变为可重构系统，进而为个性化规模定制的模式创新提供可能。

同样为数字经济提供基础设施支撑的服务器市场也在迎来定制化的潮流。定制的本质是量身定做，满足差异化的需求。对于服务器厂商而言，提供包括软件、硬件、运维服务、认证等全链条的深入定制化服务。通过定制化，保障用户的服务器成本可控、产品可靠、性能稳定。一套专业的服务器定制方案，不仅帮用户节省构建成本，同时能够加速应用、提升用户体验。

后疫情时代与“新基建”叠加下的服务器市场变革

2020年开年至今，全球都被新冠疫情所笼罩。远程办公、在线教学、线上娱乐、生鲜电商等“线上经济”迎来爆发式增长，跑出前所未有的加速度。这背后离不开数字化基础设施的支撑，特别是数据中心。据媒体报道，腾讯云、阿里钉钉等大型互联网企业近日都在进行大规模服务器扩容，投入新服务器数以万计，以应对直播和线上会议的流量洪峰。而且这些互联网企业采购的服务器都是深入定制产品。

其实，互联网行业一直是定制化服务器的采购大户。由于业务持续增长，互联网企业需要采购大量的IT基础设施，导致采购成本、维护成本和运营成本水涨船高。例如运维管理方面，企业的运维管理系统与不同厂商的监控系统进行对接时，出现了各种问题，导致服务器的管理效率不尽如人意。

我们以抖音、快手等短视频新形态为例，其带动了互联网视频行业的快速发展，这些企业对于服务器的需求是惊人的，通常需要上千台服务器的支持。显然这种数量级的需求，不采用定制服务器是无法满足这类企业对于快速上线、敏捷部署等要求的。

随着互联网应用需求激增，云计算服务部署提速，服务器市场正迎来一个高速增长时期。加之我国正在加码的以5G、大数据中心、工业互联网等领域为代表的“新基建”，更是为服务器市场注入一支强心剂。因为随着行业市场积极拥抱数字化转型，其对IT基础设施的需求不断激增。

行业客户类型越来越多，对服务器的客户需求和应用场景也越来越多样化。标准化服务器在匹配用户业务场景、需求时显得“捉襟见肘”，而定制化服务器可以使计算性能与业务需求更加匹配，计算效率、运维效率明显提升，也能最大限度为客户节约成本。

综上所述，极具创新性的定制服务器将成为未来IT市场的宠儿，定制化业务因其节能环保、成本低、效率高等优势正在成为服务器行业发展的创新驱动力。

聚焦定制服务器市场 宁畅的不走寻常路

其实当下服务器市场竞争异常激烈，聚焦垂直细分领域或许是服务器厂商的最佳策略。当前，中国服务器产业正从标准化时期迈向普遍定制化时代。随着技术的进步和应用场景的多样化特征凸显，根据用户需求量体裁衣的服务器定制服务正在彰显其强大的市场生命力。

在此背景下，一家名为“宁畅”的新公司强势入局，宣布将深耕服务器精细定制市场，为用户提供服务器深度定制服务，三年内（至2022年）力争在中国区x86架构定制化服务器市场占有率超过50%。

宁畅CEO秦晓宁在会上表示，信息技术发展已经从硬件定义到软件定义、应用定义阶段，数字经济不断快速发展。同时，在“新基建”政策东风下，宁畅凭借团队成员在服务器领域多年的研发积累，结合数字经济发展的新需求，为用户提供服务器软件、硬件、运维、服务、认证等的深度定制和个性化定制服务。

秦晓宁说，“宁畅”的寓意是“宁静致远 畅达无限”，从产品层面看，“宁”就是宁静节能，“畅”是顺畅稳定；从服务层面，宁畅愿意做一个安安静静的守在客户旁边的最佳伙伴，如果有需求，第一时间会提供最好的支持，实现客户的业务运行顺利稳定，最终实现双方的互利共赢。

据了解，宁畅是集研发、生产、部署、运维为一体的服务器厂商及IT系统解决方案供应商。尽管品牌初创，但其核心团队成员具有专注服务器领域15年的丰富行业经验，研发的服务器产品曾广泛应用于互联网、电信、金融、医疗、教育等行业。“宁畅以工匠精神打造精品，在产品和服务层面服务客户的定制化需求。”秦晓宁说。

秦晓宁表示，精细化定制可解决不同用户对大规模服务器产品的按需投入、灵活部署、高效运维等方面的需求。宁畅主要产品涵盖基于x86架构的通用机架、人工智能、多节点、边缘计算及JDM全生命周期定制等类型的服务器及相关IT基础设施，这些产品研发能力和应用经验为宁畅致力于开拓的“精细定制”服务器市场奠定了坚实基础。

宁畅拥有通用技术平台、关键技术平台、需求管理平台、DFX平台以及完善的规范化管理体系，其强大的测试中心实现了功能性的测试保障。

同时，宁畅正式对外推出“尊享定制Club”计划，生动地诠释了“以用户为先”的品牌诚心：宁畅将为“尊享定制Club”会员提供包括产品经理、开发经理、项目经理、服务经理在内的四维一体专属服务体系，让其享受到高效、专业、便利的专属服务。根据计划，宁畅将为前十名铂金会员提供包括专职技术经理、新技术全开放、免费测试用机在内的千万级资源。

秦晓宁说，泛互联网化的服务响应可以更好地实现精细化的定制化服务器，从产品、技术、行业、专家等维度满足互联网、电信运营商等客户的需求。“宁畅能够为数字基建提供定制引擎，通过宁畅和合作伙伴的共同努力实现客户价值，打造高效、专业、舒适的定制化服务，成为中国领先的定制化精细服务专家。”

在活动上，来自英特尔、NVIDIA、VMware、微软、京东、UCloud、平安科技等合作伙伴的嘉宾也发来了祝贺，这么多重磅的厂商“捧场”，足以看出宁畅的号召力，由此看来，定制化服务器市场的好戏才刚刚开始，值得期待。

结语

目前服务器市场应该说在市场格局、厂商生态方面已经非常成熟，作为“新进玩家”，宁畅面临的挑战是非常大的。但是所谓机遇与挑战并存，在新的时代背景下，如果还是按照以往的思路拓展服务器市场显然是行不通的，宁畅独辟蹊径选择了潜力巨大的定制服务器市场，并准备充足，令接下来的服务器市场看点十足，我们拭目以待吧！