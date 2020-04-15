IPF2020浪潮首提智算中心 布局智慧时代“算力工厂”

如果熟悉IPF的朋友应该知道，每届的IPF浪潮都会展示其对产业的全新思考，本届大会则提出了智算中心，令人耳目一新。

至顶网计算频道 04月15日 新闻消息（文/李祥敬）：2020年4月9日，一年一度的浪潮云数据中心合作伙伴大会IPF2020在线上举行，本届大会的主题是“筑基智慧世界”。大会分别从战略、技术到生态三个维度阐述了浪潮的智慧计算布局，并围绕智算中心这个全新理念展开。如果熟悉IPF的朋友应该知道，每届的IPF浪潮都会展示其对产业的全新思考，本届大会则提出了智算中心，令人耳目一新。

什么是智算中心？

我们都知道数据中心、超算中心，那么智算中心是什么？浪潮集团执行总裁、首席科学家王恩东表示，智慧时代需要新型基础设施，而智慧计算基础设施就是智算中心。

浪潮有个观点，那就是计算力就是生产力。智慧计算将数据变成了一种新的生产资料，释放了智慧社会的生产力。所以，计算力在智慧时代的核心地位，决定了智慧时代的核心基础设施必然是计算力的生产中心。

王恩东说，智算中心是智慧时代最主要的计算力生产中心和供应中心，其具备三大特征，那就是开放标准、集约高效、普适普惠。

具体来说，开放标准，要求智算中心从硬件到软件、从芯片到架构、从建设模式到应用服务都应该是开放的、标准的；集约高效，要求智算中心的建设要有超大规模，要采用领先的技术，保证自身的先进性；普适普惠，则要求智算中心发挥基础设施的社会价值，服务大众。

智算中心是智慧时代的动力源，浪潮全面布局智算中心IT基础设施。应该说，智算中心的市场需求巨大，浪潮以开放开源为原则，在智算中心IT基础设施方面向更深、更广发展，形成硬件重构的智算中心算力系统和软件定义的智算中心操作系统。

王恩东表示，人工智能和开放计算是智算中心的两大发展方向。浪潮高举AI计算大旗，打造未来核心动力；引领开放计算体系，打造智算中心基石。

智算中心怎么建？

既然智算中心如此重要，那么企业如何构建？浪潮集团高级副总裁彭震从算力、数据、互联到多云融合、云边协同，系统介绍了浪潮智算中心的建设之道。

彭震表示，智算中心是对未来整个数字化社会的新基建构想，为未来社会的数字化转型提供动力。“在这一过程中，浪潮和合作伙伴作为智算中心的‘砖’和‘瓦’，为各行各业提供端到端的智算服务。”

AI计算是智算中心核心动力，浪潮从生产、聚合、调度、释放四个维度输出AI算力，实现AI计算力的全流程、一体化的高效交付，促进人工智能应用的效率变革，进一步加速智慧新基建建设。

浪潮目前拥有业内最强最全的AI计算产品阵列，比如业界性能最好的Transformer训练服务器NF5488M5、AI大模型计算框架LMS、企业级一站式 AI 模型自动构建平台AutoML Suite。会上，浪潮还发布了AIStation推理平台V1.0，使得AIStation资源平台全面支持训练与推理两大环节，实现从模型开发、训练、部署、测试、发布、服务的全流程一站式高效交付。

目前ICT产业开放的边界已经越来越广阔，由软件到硬件，从芯片到数据中心，开放变革了IT产业的生产模式和应用服务模式。开源开放成为智算中心的发展趋势，浪潮引领开放计算发展，隆重发布全球首款开放加速计算系统MX1，可支持搭载多种符合OAM标准的AI芯片。

浪潮多年来一直践行开放计算的理念，引领开放计算的标准，是全球唯一的三大开放组织发起成员或白金会员，拥有全球架构最全、配置最多、规格最高的开放计算服务器。

数据是智算中心关键的生产资料，浪潮提供针对不同数据应用场景的数据存储和数据分析解决方案，实现整个数据全生命周期的完整管理。同时浪潮打造智能开放的网络，推动智算中心随需而动，推动智算中心迈向异构多云融合、云边一体化协同。

综上所述，浪潮自身的产品技术为智算中心的打造提供了坚实的基础，通过全力深化人工智能、开放计算两大战略性业务布局，持续创新，强力助推新基建建设。

智慧生态布局

在当下这个数字经济时代，生态的重要性不言而喻。浪潮集团副总裁、渠道管理部总经理王峰表示，浪潮坚持平台＋生态的战略，2019年，浪潮智慧生态爆发出磅礴的活力，取得了亮眼的成绩。

浪潮从基础架构硬件的服务器、存储、网络、主机到全栈的云海平台和大数据平台，及完整AI平台构建了业界最丰富和最领先的智慧计算平台，加上国内最大的智慧生态伙伴，为客户智慧化转型提供产品和服务

浪潮合作伙伴数量约9000家，其中，分销伙伴100家，地市TOP渠道1000多家，行业ISV2000多家，涵盖了90多家方案百强企业、80%以上的AI百强公司。

在行业市场，浪潮充分发挥ISV/SI伙伴价值，实现方案融合和共同拓展市场。特别是在AI方面，浪潮元脑生态计划赋能合作伙伴AI创新，将AI独角兽发展为左手伙伴，通过浪潮元脑平台形成AI场景方案，赋能行业ISV右手伙伴，让行业ISV可以快速落地AI方案。

“元脑生态一推出就获得了伙伴的认可，我们发展了超过50个左手伙伴和120多个右手伙伴，在金融、铁路、电力、交通、智慧城市、石油石化及泛行业等行业，取得了很好的效果。”王峰说。

基于浪潮生态的强大能力，业绩增长迅速，各个市场份额都是全面领先，浪潮在服务器中国市场份额超过30%，成为绝对领先者；同时浪潮AI服务器中国市场份额超过50%，正在引领产业AI化，小型机市场份额第一，云计算政务行业市场份额第一，存储中国第三，浪潮智慧生态拥有中国最大的ICT市场份额。

王峰说，作为智慧生态核心基础的分销业务伙伴要成为智慧计算平台的营销和服务平台，需要具备“4＋2”能力矩阵；ISV伙伴是连接客户和技术平台的核心生态力量，让ISV具有智慧计算的能力，浪潮发布了浪潮＋的体系。

2020年浪潮智慧生态核心策略是赋能智慧生态智慧计算能力，引领智慧生态智算中心建设，并制定了3N的生态核心策略。也就是分销市场继续保持NO.1，强化分销市场领导者地位；在细分行业和TOP ISV一起夺得细分行业的NO.1及在New市场抓住行业AI化机会这三个N的计划。

同时浪潮也会投入亿元推动浪潮元脑生态的发展，目标是协同左手伙伴发布100个以上AI场景应用，协同右手伙伴落地400个以上的行业AI项目，重点聚焦政府、医疗、教育、企业四大行业。浪潮智慧生态以智慧计算为核心竞争力，筑基新基建，推动产业AI化，共同赢取2020。

虽然2020年开年有点特殊，但是计算产业前进的步伐不会停止，浪潮智算中心的大幕已经拉开，让我们拭目以待。