“新基建” 驱动IT基础设施加速演进

在产业快速发展和政策驱动的今天，IT基础设施市场正在迎来前所未有的发展机遇。虽然2020年的春天有点不寻常，但是这阻止不了整个数字经济发展的进程，相反，化“危”为“机”成为当下整个产业思考的，不管是芯片厂商、服务器厂商还是云服务提供商。

至顶网计算频道 04月13日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，数字经济蓬勃发展，数字化转型正在对所有行业产业产生深刻的影响。各个行业都在积极运用科技手段改变商业模式，从商业流程、用户体验、产品服务、商业模式等多个方面重构企业的核心价值和竞争力。而数字化转型离不开IT基础设施的的进化和配合，市场对IT基础设施的需求大幅增长，IT基础设施行业规模迎来显著扩张。

近日，“新基建”话题成为业界关注焦点。“新基建”包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域。“新基建”的提出体现了当今中国经济和社会发展的趋势与内在需求，也是我国经济社会发展加速迈向数字和智能时代的关键。实际上，这些面向未来的“新基建”场景，往往离不开海量数据的处理、存储和云化，对如今的IT基础架构和计算能力提出了不同程度的挑战和要求，而云服务厂商可以从中挖掘出新的市场机会。

Synergy Research对过去十年企业IT支出的详细审查显示，云基础设施服务的年度支出已从几乎为零增加到近1000亿美元。在整个十年里，数据中心的复合年均增长率为4%，云服务的复合年均增长率为56%。2019年标志着企业在云服务（IaaS、PaaS和托管私有云）方面的支出首次超过了在数据中心设备。

其实在这种变化中，数据中心市场也在迎来自身的变革，特别是在云计算、人工智能等新的技术影响下。新的技术比如前面提到的人工智能都对数据中心市场产生了影响，此外随着5G、物联网的发展，边缘计算成为当下的热点，服务器厂商也推出了多样化的边缘计算服务器产品。

如果说3G、4G是云计算的时代，那么5G就是边缘计算时代，因为5G通信网络更加去中心化，需要在网络边缘部署小规模或者便携式数据中心，进行终端请求的本地化处理。

热闹的芯片市场

要说2019年的芯片，用“神仙打架”形容再贴切不错了。英特尔、AMD、NVIDIA等传统芯片市场的玩家不说，各种新的AI芯片厂商、华为鲲鹏、龙芯、中星微等也进入市场。正是芯片市场的多样化，服务器厂商也跟进推出了满足客户需求的服务器产品。

先说下英特尔，2019年英特尔“以数据为中心”的转型已逐渐清晰。在2019年第三季度单季财报中，以数据为中心的业务出现了有史以来最好的业绩，达到95亿美金，与PC业务营收持平。

以数据为中心是英特尔的新战略，对应芯片也就是XPU，除了CPU、FPGA、AI加速芯片，英特尔还推出GPU，总之有硅的地方就要有英特尔。在2019年，英特尔推出了第二代至强可扩展处理器等众多产品组合。这些产品可以帮助用户应对数据挑战，加速数据价值实现。

AMD在2019年可谓是顺风顺水。除了在消费市场继续抢占市场，在企业级市场，AMD的表现也是可圈可点。今年AMD的Zen 2架构如期问世，采用7nm制程，意味着AMD在架构与制程两个方面都取得了领先地位。

第二代EPYC还带来了一项令人叹为观止的新记录，最高支持64核128线程，如此突破想象的高集成度，很大程度上归功于创新性的Chiplet设计以及台积电7nm工艺带来的高晶体管密度与高能耗比。

NVIDIA为了提升加速计算的想象空间，不断延展其产品的应用场景，从传统的游戏、图形计算、数据中心到边缘，GPU也变得无处不在。

2019年，华为成为焦点。鲲鹏临危受命，华为不断打造生态支持业务发展。2019年1月7日，华为发布了鲲鹏920芯片和基于鲲鹏920芯片打造的三款泰山服务器，分别是：泰山2280，泰山5280，泰山X6000。

鲲鹏920是当时业界最高性能ARM-based处理器。该处理器采用7nm制造工艺，基于ARM架构授权，由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一列微架构设计，大幅提高处理器性能。典型主频下，SPECint Benchmark评分超过930，超出业界25%。同时，能效比优于业界标杆30%。鲲鹏920以更低能耗为数据中心提供更强性能。

在中美关系的背景下，国产芯片的市场声量也不断扩大，比如龙芯、飞腾等。市场需求增长为半导体行业带来乐观情绪。在国产替代和国家集成电路产业投资基金的助推下，国产芯片有望在全球市场中实现“弯道超车”。

计算多样化的时代

云计算、加速计算、边缘计算等不同工作负载涌现，在服务器市场，数据洪流下，各种新型工作负载涌现。IT基础架构的算力要更强，通用计算平台在特定场景受到限制，这就需要在特定的场景中使用异构计算等新架构提升系统算力。

单一的计算架构已经无法满足用户应用需求。对应服务器形态，我们看到更多异构计算的流行，也就是CPU、GPU、FPGA、AI计算器的混合体出现，同时传统的服务器形态也依然是企业IT建设的主流。

除了我们常见的标准服务器，IBM的主机系统在2019年也迎来更新。IBM正式推出全新企业平台z15和LinuxONE III，z15是IBM历时四年研发的重磅产品，拥有数据隐私护照、即时恢复等多项业界首创的技术创新，可以帮助企业跨混合多云环境管理客户数据隐私，为企业的云迁移之旅和混合多云环境下的业务创新保驾护航。

而LinuxONE III可以称之为z15的Linux版本，是为希望使用Enterprise Linux服务器，但目前还没有使用IBM Z的企业客户而设计，它可以提供运行Linux和开源工作负载需要的灵活性，企业服务器的安全性、可伸缩性和可靠性，同时又拥有普遍加密和云本地开发等Z属性的新功能。

浪潮商用机器（IPS）也在2019年推出了众多的Power产品，IPS具备在高端服务器系统设计的技术优势，并将其和Power的强大性能结合，自主研发出K1 Power和OpenPOWER系列服务器产品，为市场提供了多样化的选择。

基于架构融合设计，IPS打造了三朵云——核心业务云、创新业务云和HPC/AI混合应用云，助力客户业务发展，更通过K1 Power纵向扩展和OpenPOWER横向扩展融合的IT架构，为企业上云提供底层基础支撑。

另外云计算影响下，公有云市场日趋成熟，而私有云市场也在快速发展，两者相互补充为企业提供了多样化的算力支持。私有云产品市场在2019年渐入佳境，头部厂商蜂拥而至，政府和企业掀起了一股新的私有云建设高潮。

根据IDC的预测，未来几年中国私有云平台将以24.8%的复合增长率快速增长，到2022年整个市场的规模将会达到165.4亿美元（约合1153.41亿元人民币）。而计世资讯的最新预测显示，未来5年中国私有云市场将保持快速增长的势头，2023年预计市场规模将达1100亿元。同时，在国内产业数字化转型和政策支持的大背景下，国内企业对于采用自主、安全的云计算产品的需求将越来越高涨，国内私有云的部署将进入黄金期。

因为私有云兼顾了传统IT基础设施与云计算之间的纽带。基于私有云市场有着庞大的生态体系，私有云技术供应商和服务商需要积极扩展生态圈，才能在激烈的竞争中处于不败之地。比如VMware积极发展与AWS、Azure等公有云之间的合作关系，不断延展自身产品的覆盖度，在私有云市场表现出色。

另外在私有云市场，开源的影响力是巨大的，比如我们熟悉的OpenStack已经成为中国私有云的事实上的标准，在中国排名前五的私有云服务商中，有四家是基于OpenStack的解决方案，前20的私有云供应商中，有13家是基于OpenStack的。

总结

在产业快速发展和政策驱动的今天，IT基础设施市场正在迎来前所未有的发展机遇。虽然2020年的春天有点不寻常，但是这阻止不了整个数字经济发展的进程，相反，化“危”为“机”成为当下整个产业思考的，不管是芯片厂商、服务器厂商还是云服务提供商。