IDC：2019年第四季度全球服务器收入同比增长7.5%

根据IDC全球服务器季度追踪报告显示，2019年第四季度全球服务器市场厂商收入同比增长7.5％至254亿美元，服务器出货量同比增长14％至340万台。

从服务器类别来看，批量出货的服务器收入增长12.1％至197亿美元，中端服务器收入减少了14.1％至33亿美元，高端服务器增长8.9％至24亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“第四季度服务器市场实现了增长，同时由于超大规模数据中心的强劲需求使ODM Direct厂商从中受益，再加上强劲的非x86服务器购买需求，推动了整个市场的发展。尽管OEM x86市场有点不温不火，但值得注意的是，2018年第四季度是有史以来最具挑战性的对比期之一，在此期间，许多OEM厂商实现了双位数增长并具有很高的收入基数。”

整体服务器市场厂商排名

第四季度，HPE/新华三集团和戴尔分别以16.3％和15.7％的收入份额并列第一，其中HPE/新华三集团的收入同比下降了3.4％，戴尔下降了9.9％。IBM以9.1％的收入份额排名第三，份额增加了17.6％。浪潮/浪潮商用机器以6.8％的收入份额和12.1％的同比增长率位列第四。根据统计，联想和华为分别为5.6％和5.1％的份额并列第五，其中联想的收入同比下降了2.6％，华为增长了1.8％。ODM Direct厂商占总收入的25.5％，同比增长37.9％，达到64.7亿美元。戴尔在出货量方面领跑全球服务器市场，占该季度总出货量的16.1％。

注释：

当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

注释：

当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

服务器市场亮点

从地区来看，第四季度加拿大、拉丁美洲和美国均实现了两位数的同比增长，增幅分别为19.3％、19.0％和15.5％。日本（5.2％）和亚太地区（不包括日本）（APeJ）（4.2％）也实现了同比增长，但增速低于美洲。中国的厂商收入增速快于APeJ，同比增长6.7％。欧洲、中东和非洲（EMEA）同比下降5.2％。

该季度x86服务器同比收入增长6.3％，达到224亿美元。非x86服务器同比增长17.7％，接近30亿美元。