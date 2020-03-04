HPE服务器和存储销售额持续下滑 大数据等关键领域前景看好

此前分析师预期HPE将于今天公布销售额连续第五个季度下滑，但却没有为下滑幅度做好准备。

此前分析师预期HPE将于今天公布销售额连续第五个季度下滑，但却没有为下滑幅度做好准备。

HPE公布第一季度财报显示，收入较去年同期下降了近9％，至69.5亿美元，而分析师平均预期销售额为72.1亿美元。HPE股价在盘后交易中下跌近5％。

HPE在收益方面小幅超出预期，利润为5.75亿美元，即每股收益44美分，略低于一年前的5.9亿美元和每股收益42美分。HPE在新闻稿中强调年收入运行率增长19％，毛利率有所提高。

但这些收益被核心计算和存储业务的疲软所抵消了，这两块业务合计占收入的60％。按固定汇率计算，服务器销售额下滑了15％，存储销售额下滑了7％。HPE将其归咎于“市场不确定性、供应受限、北美产能受限”。

HPE并不孤单。上周戴尔发布财报显示，基础设施解决方案部门销售额下滑11％，其中服务器和网络收入下滑19％。尽管戴尔将下滑归咎于中国市场销售额下滑35％，但HPE表示，亚太地区整体收入仅下滑了2％，不包括中国在内的话增长2％。

考虑到新冠病毒对亚洲供应链带来的不确定性，HPE将今年的自由现金流预期从此前的19亿美元到21亿美元下调至16亿美元至18亿美元之间，但维持了全年利润预期，调整后每股收益1.78美元至1.94美元。

HPE首席执行官Antonio Neri表示，他对计算业务收入下滑感到“失望”，但选择持积极态度，强调“关键投资领域的盈利增长，包括智能边缘、高性能计算、超融合基础设施、大数据存储和运营服务订单。”

智能边缘包括网络边缘位置的传感器和其他智能设备。按固定汇率计算，这块业务的销售额增长了4％。超融合系统销售额增长6％，资金量增长2％。Neri表示，“我相信我们将以纪律和专注来管理我们的业务”， HPE期望在2022年之前实现交付所有产品即服务的目标。

Neri说，与大数据相关的存储销售额在MapR Technologies（HPE去年8月收购的存储软件厂商）的推动下增长了45％。Cray（HPE去年春天收购的超级计算机制造商）完成了价值20亿美元的新订单，这些订单将在未来三年内交付。Neri说：“我们仍然拥有明显差异化的产品组合。”

HPE首席财务官Tarek Robbiati表示，市场动荡使预测变得更为困难。他说：“地缘政治因素继续带来不确定性，尤其是在大型企业方面。供应链问题和零部件短缺加剧了这一情况，我们希望在今年可以缓解这种情况。”

Neri认为供应链波动是个短期现象。他说，今年下半年，“我们预计能恢复正常水平。”