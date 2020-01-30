芯片制造商AMD和Xilinx因收入指引低于预期而遭遇股价下滑

计算机芯片制造商AMD和和Xilinx本周二均遭遇股价下跌，此前两家厂商公布的下个季度收入展望均低于预期。

尽管两家厂商在近日发布的季度财报表现出色，但股价还是下跌了。以AMD为例，在股票补偿等特定成本之前的利润为每股32美分，收入为21.3亿美元。此前华尔街的预期为利润31美分，收入21.1亿美元。

AMD表示，该季度最大的亮点是计算和图形部门，该部门主要生产用于个人计算机的芯片和图形卡，该季度收入为16.6亿美元，同比增长近69％。AMD的企业、嵌入式和半定制部门贡献了4.65亿美元的收入，同比增长了7％。

AMD首席执行官Lisa Su在声明中表示：“2019年是我们多年发展历程中一个重要的里程碑，因为我们成功推出并扩展了我们50年历史上最强大的产品组合。我们利用Ryzen和EPYC处理器赢得更多市场份额，实现了显着的利润增长，提高了盈利能力。我们专注的执行力和对高性能计算路线图的投资，为我们在2020年及之后的持续增长奠定了良好的基础。”

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead认为，AMD第四季度的表现非常强劲，2019年的收入创历史新高。

Moorhead指出：“AMD在第四季度实现了令人难以置信的50％收入增幅，这主要是由Ryzen台式机和笔记本电脑处理器以及Radeon图形处理器推动的，这部分增长了69％。AMD还称，EPYC的销售业绩突出，我估计增幅在三位数。游戏平台下滑明显，但考虑到微软和索尼都公布了下一代游戏机的时间表，这在意料之内。AMD的环比增幅为42％，远高于市场增幅，这是低个位数的增幅。”

然而遗憾的是，不管财报数据有多乐观，下个季度的指引都会让其黯然失色。AMD高管表示，预计第一季度收入约为18亿美元，而华尔街的预期为18.6亿美元，这导致AMD股价在盘后交易中下跌了4％。

但是Xilinx的情况更糟。该季度Xilinx的每股利润为68美分，收入7.23亿美元，同比减少13％，此前分析师预期每股利润为59美分，收入为7.306亿美元。

Xilinx将其归咎于有线和无线业务，这部分收入下滑了29％，此外数据中心收入也减少16％。收入疲软促使Xilinx宣布裁员计划，计划裁员多达7％，并“减少可自由支配的支出”，目的是节省多达2000万美元的运营支出。

这无疑让投资者感到震惊，Xilinx股价在盘后交易时段迅速下跌超过8％。

Xilinx首席执行官Victor Peng表示：“鉴于该季度收入下滑的情况，我们采取了减少运营费用的措施。这是艰难的决定，但我们认为，我们采取的决定性的措施来调整运营支出将让我们能够推动增长战略和技术路线图，同时实现理想的运营盈利能力。”