 阿里巴巴液冷黑科技开源，IT创新又增新引擎

至顶网计算频道 01月10日 新闻消息（文/邹大斌）： 相信大多数进过数据中心机房的人都会对里面嗡嗡作响的设备留下深刻印象，吵是风冷数据中心的一个共同特点，因为风冷需要借助风扇带动气流，气体流动会发出声响，令人厌烦但也无可奈何。而在浸没式液冷数据中心里却是非常安静的。除了安静外，液冷其实还有很多好处，比如能效更高、更可靠等，代表了数据中心行业的最新发展趋势。

再大的风也无法吹凉滚烫的“芯” 随着云计算、移动化和物联网等技术的广泛普及，数据中心产业迎来了高速成长。在中国，数据中心市场的增速高达30%以上，远高于全球（10%左右）。数据中心行业的高速发展意味着不断增长的电能消耗。数据显示，数据中心行业每年的用电量已经超过了三峡大坝的年发电总量。 与此同时，我国数据中心的低能效也日益凸显出来。根据中国信通院的统计数据，全国超大型数据中心平均PUE值1.63，大型数据中心平均PUE值1.54。为了提高能效，国家和各个地方政府陆续出台了不少鼓励建立绿色数据中心的相关政策，对PUE的要求越来越高，比如，北京和深圳都要求新建数据中心PUE值低于1.4，上海要求PUE值低于1.3。 事实上，数据中心PUE值要降到1.5以下，对于传统风冷数据中心是非常困难的，不借助其他技术手段（比如自然风、水冷）很难达到。而液冷技术可以显著改善PUE值，浸没式液冷技术可以让PUE值达到1.1，甚至接近于1，就是说几乎没有致冷方面的用电消耗。 另一方面，随着大数据和人工智能的大规模使用，对算力的需求有了大幅提高。更大的算力意味着更大的能耗，也就意味着需要更高的致冷需求。比如，传统机架的功率密度一般不超过8KW，刀片服务器让一个机架很容易超过10KW，而一个部署了多个GPU卡的机架功率密度可能高达20KW，甚至30KW，这么高的功率密度已经超出了风冷技术的制冷能力（100W/每立方英寸）。面对这种高计算密度的应用，以液冷取代传统风冷是必然之选。 阿里巴巴吃“螃蟹”