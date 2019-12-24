12月18日，GTC China 2019在苏州举行，英伟达（NVIDIA）创始人兼CEO黄仁勋身着熟悉的黑色皮夹克出现在大会现场，完成了2个多小时演讲。黄仁勋演讲的内容十分丰富，从计算机图形、高性能计算和AI，Nvidia的这三大核心业务都有涉及。

至顶网计算频道 12月24日 新闻消息（文/邹大斌）： 12月18日，GTC China 2019在苏州举行，英伟达（NVIDIA）创始人兼CEO黄仁勋身着熟悉的黑色皮夹克出现在大会现场，完成了2个多小时演讲。黄仁勋演讲的内容十分丰富，从计算机图形、高性能计算和AI，Nvidia的这三大核心业务都有涉及。目前，三大业务领域中计算机图形贡献了差不多半数的营收，但透过黄仁勋的演讲我们能感到英伟达对高性能计算和人工智能的强烈期许，尤其自动驾驶和机器人，已经成为英伟达未来的布局重点之一。

英伟达面向自动驾驶和机器人市场的一大动作是NVIDIA DRIVE AGX Orin，这也是GTC China 2019大会最大的亮点之一。DRIVE AGX Orin是一个内置了全新Orin系统级芯片的自动驾驶平台。Orin芯片由170亿个晶体管组成，NVIDIA花了四年来研制。Orin系统级芯片集成了NVIDIA新一代GPU架构和Arm Hercules CPU内核以及全新深度学习和计算机视觉加速器，每秒可运行200万亿次计算，几乎是NVIDIA上一代Xavier系统级芯片性能的7倍。Orin可处理在自动驾驶汽车和机器人中同时运行的大量应用和深度神经网络，并且达到了ISO 26262 ASIL-D等系统安全标准。

作为一个软件定义平台，DRIVE AGX Orin能够赋力从L2级到L5级完全自动驾驶汽车开发的兼容架构平台，助力OEM开发大型复杂的软件产品系列。由于Orin和Xavier均可通过开放的CUDA、TensorRT API及各类库进行编程，因此开发者能够在一次性投资后使用跨多代的产品。据悉，Orin将于2022年投产。

NVIDIA推出的自动驾驶平台DRIVE AGX Orin

在大会上，黄仁勋还宣布将发布一个用于机器人的新版开发平台Isaac软件开发套件（SDK），它将为机器人提供更新的AI感知和仿真功能。Isaac SDK包括Isaac Robotics Engine（提供应用程序框架）、Isaac GEM（预先构建的深度神经网络模型、算法、库、驱动程序和API）、用于室内物流的参考应用程序以及Isaac Sim的第一个版本（提供导航功能）。全新Isaac SDK可以大大加快研究人员、开发人员、初创企业和制造商开发和测试机器人的速度。它使机器人能够通过仿真获得由人工智能技术驱动的感知和训练功能，从而可以在各种环境和情况下对机器人进行测试和验证。

为了加速自动驾驶和无人驾驶的普及，英伟达还在其Drive 平台中新增了“预训练模型”。Drive是一个端到端平台，可以用以打造自动驾驶汽车，此外，Drive还提供了迁移学习和联邦学习工具，可以加快新产品研发进度。

除了自动驾驶和机器人以外，英伟达同时也在布局其他人工智能市场。此前，英伟达推出用于AI应用的DGX和HGX服务器。在GTC China 2019大会，英伟达宣布要在边缘发力，在DGX、HGX之外又新增了面向边缘计算的AI服务器EGX。目前，爱立信、沃尔玛和美国邮政都在使用EGX，为其业务服务。

值得一提的是，过去提到英伟达一般视其为一家硬件厂商，但随着英伟达在AI和自动驾驶领域的布局，英伟达在软件方面的投入非常多。在硬件GPU之外，不仅有CUDA这个流行的软件开发平台，英伟达还提供了大量的开发框架和工具，包括整体的自动驾驶和各种解决方案，比如深度推荐解决方案。

谈到软件，黄仁勋表示：“我们的风格是去发现新市场，我们先打造一个新的解决方案，要打造新市场就必须有软件，有的时候你打造了软件，但是市场它没有形成，这也是可能的，但我们这家公司很乐观，我们为未来去做产品。”

深度学习推理平台TensorRT的就是英伟达拓展新市场的一个代表。TensorRT是一个开源的高性能深度学习推理平台，能够为在英伟达 GPU 上运行的语音、视频等 APP 提供更低地延迟、更高的计算能力。去年英伟达发布了TensorRT 5，可以处理CNN、可以自动检测、支持自动低精度推理，将FP32模型转换成FP16或INT8模型。在GTC China 2019大会上，黄仁勋宣布推出TensorRT7，除了性能更强以外，其新增了交互上会话AI等诸多功能。

应该说，今天AI的普及才刚刚开始，GPU在AI领域的优势也已得到证明，对英伟达而言，市场前景看好，考验是如何把GPU平民化、GPU性能最大化，这也是英伟达推出各种软件和解决方案的目的所在。

“人工智能技术已经成为行业最为强大的技术力量了，它会影响到各行各业，很多企业都会开发自己的人工智能。英伟达的战略就是打造一个统一的架构，一个能够获得永久支持的可编程架构。”黄仁勋在接受记者采访时表示。