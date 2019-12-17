英特尔斥资20亿美元收购高速AI芯片初创公司Habana Labs

在走出隐形模式仅两年之后，人工智能芯片初创公司Habana Labs就被英特尔以20亿美元的价格收购。

在走出隐形模式仅两年之后，人工智能芯片初创公司Habana Labs就被英特尔以20亿美元的价格收购。

今天公布的这项交易不仅规模巨大，而且对于英特尔战略路线图的潜在影响也很明显。 Habana的尖端芯片有可能让英特尔缩小与竞争对手Nvidia在日益重要的AI处理器市场中的差距。据称，AI处理器市场规模到2024年有望突破250亿美元。

Habana成立于2016年，总部位于以色列，此前已经从投资者那里筹集了约1.2亿美元。今年6月，Habana首次推出了Gaudi八核处理器，专门用于训练AI模型。Habana进行的一项内部基准测试显示，Gaudi训练一种主流机器学习模型的速度是Nvidia旗舰V100数据中心GPU的3.8倍。

此外Habana还推出了另一款名为Goya的芯片，该芯片也被称为具有创纪录的性能。Goya基于与Gaudi相同的八核架构，但主要是针对推理涉及的，或者在AI模型已经经过训练、开始使用实时数据之后运行AI模型使用的。

英特尔公司高级副总裁、数据平台事业部总经理Navin Shenoy表示：“Habana凭借高性能的训练处理器系列和基于标准的编程环境为英特尔的数据中心AI产品注入一剂强心剂，以应对不断变化的AI工作负载。”

英特尔表示，一旦收购完成，Habana成为当前领导团队下一个独立的业务部门。Habana公司董事长Avigdor Willenz将加入英特尔担任高级顾问。

Habana并不是英特尔为了在AI方面追赶上Nvidia收购的第一家初创公司。早在2016年英特尔就以4亿美元收购了Nervana Systems，后者的技术构成了英特尔当前AI处理器产品线的基础。

Moor Insights＆Strategy分析师Karl Freund表示，“很难想象”英特尔在收购Habana之后Nervana处理器将怎样继续在英特尔产品组合中发挥重要的作用。但是他认为，英特尔可能会调整Nervana软件堆栈使其能够运行在Habana芯片上。

Habana的芯片已经具有一定的初期市场吸引力。Habana今年早些时候表示，自动驾驶汽车市场中有一些超大规模云提供商和企业正在使用Goya。

英特尔越来越希望借助Habana的专用处理器来推动收入增长。本月，英特尔首席执行官Bob Swan表示，他正在努力将英特尔的重点从维持服务器处理器市场长期以来90％的份额，转移到在“全芯片”市场中赢得30％的份额。

反过来看，英特尔竞争对手Nvidia今年也在不断扩大业务，斥资69亿美元收购了网络设备制造商Mellanox Technologies，而且这笔交易可能与英特尔决定收购Habana是有关的。

Habana的芯片是作为具有内置100Gb以太网连接功能的数据中心卡的一个组成部分出售。Karl Freund表示，Habana的芯片可能比Mellanox独立的100Gb以太网硬件便宜得多。