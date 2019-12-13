IT界的消费升级 采购服务器你最看重什么？

现在服务器市场真热闹，什么一体机、AI服务器啥的，真是神仙打架。这叫人怎么选？为了解决这个问题，至顶网最近进行了一个问卷调查，我们选取了价格、品牌、服务三个角度，让大家选择，结果还是挺有意思的。

至顶网计算频道 12月13日 新闻消息（文/李祥敬）：消费升级，一般指消费结构的升级，是各类消费支出在消费总支出中的结构升级和层次提高，它直接反映了消费水平和发展趋势。——百度百科《消费升级》词条

消费，是指人们愿意花钱来满足自己的需求；升级，本质上是人们需求的升级。消费升级，就是悦己消费，怎么高兴怎么花。不管什么样的定义，总体上而言，中国消费者的消费模式，因为移动互联网的崛起，电商的发展，已经在发生着根本性的变化。

在这个时代，费者掌握更多的信息渠道，有了更加丰富的选择，可以更加便捷去选择商品，按照自己品质消费需求去判断什么适合自己，什么不适合自己。他们的购物选择标准不再以价格为主要衡量，而是看重品质和体验。

很多企业为了应对市场竞争，不断陷入到同质化产品过度供应的困境中，而在消费者越来越追求个性化消费的时代，每个行业都发现，必须要进行产品结构和营销模式的调整了。

对应IT界，其实消费升级现象也更加明显。为什么这样说呢？这要从至顶网最近进行的一个调查说起。现在服务器市场真热闹，什么一体机、AI服务器啥的，真是神仙打架。这叫人怎么选？为了解决这个问题，至顶网最近进行了一个问卷调查，我们选取了价格、品牌、服务三个角度，让大家选择，结果还是挺有意思的。

通过调查，我们发现除了价格，企业IT采购重视服务，毕竟服务直接关键成本，不管是售前还是售后的服务对于企业IT采购的影响也是巨大的。同时，品牌在企业IT采购中的地位在下降，说明企业更加理性，更加现实。

这不到了年终岁尾，回顾过去一年的服务器市场，我们看到随着人工智能的持续火爆，众多服务器厂商推出了具备AI加持的产品。除了传统x86服务器，华为基于鲲鹏生态的Taishan服务器、浪潮商用机器IPS的K1 Power和OpenPower服务器、IBM的大型机z15和LinuxOne等在2019年“粉墨登场”。

毋庸置疑，我们现在出一个计算多样化的时代，企业在IT基础设施方面的需求也日渐多样化，现在服务器市场上出现的众多产品显然迎合了企业的需求。服务器产品的选择更多，各取所取才是主旋律。

即使是x86服务器，背后的英特尔和AMD也在不断迭代自身的芯片产品。比如英特尔第二代至强可扩展处理器，还有AMD的第二代EPYC霄龙处理器，他们在技术革新方面是不遗余力的。

多样化的产品背后，企业的品牌和服务对于企业的采购影响是巨大的。比如笔者近日参加了浪潮商用机器IPS的客户大会，在会上，我得知K1 Power在中国Unix市场排名第一，市场占有率超60%；承载80%金融行业客户核心业务；政府客户采购同比增长269%。这样的市场成绩一方面得益于原来的Power品牌影响力，另一方面是浪商IPS在创新、服务支持等方面的持续投入。

类似的一个事件是IBM正式推出全新企业平台z15，其是IBM历时四年研发的重磅产品。虽然现在x86架构是业界主流，不过在分布式架构盛行的今天，大型机依然具有自己的独特生命力，这也是IBM一直持续更新大型机产品的缘由。

IDC公布的2019年第三季度全球服务器市场报告显示，服务器厂商收入和出货量出现了下降，但是由于新一代工作负载（AI、加速计算，存储类内存、下一代I/O等），以及服务器技术的不断创新，市场对于企业计算力的需求仍接近于历史最高水平。

这样的市场数据说明，服务器市场的需求还在持续增加，但是服务器的消费结构在改变。

总之，现在企业的应用日渐多样化，需要对应的平台来承载，这就要求服务器产品“量身定制”，在整个大的消费升级背景下，企业的IT采购也更加强调体验感，这对于服务器厂商而言，他们应该聚焦产品品质和服务体验，这样应该才能赢得客户的芳心和对应的市场份额。