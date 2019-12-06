IDC：2019年第三季度服务器市场收入继续下滑 与高需求形成鲜明对比

根据IDC全球服务器季度追踪报告显示，2019年第三季度全球服务器市场厂商收入同比减少6.7％至220亿美元，服务器出货量同比减少3.0％至310万台。

根据IDC全球服务器季度追踪报告显示，2019年第三季度全球服务器市场厂商收入同比减少6.7％至220亿美元，服务器出货量同比减少3.0％至310万台。

从服务器类别来看，批量出货的服务器收入减少了4.0％至179亿美元，中端服务器收入减少了14.3％至30亿美元，高端服务器减少23.7％至11亿美元。

IDC基础设施平台和技术高级研究分析师Paul Maguranis表示：“尽管这个季度服务器市场有所下滑，但下一代工作负载和服务器创新（例如加速计算、存储级内存、下一代I/O等）使企业对计算的需求保持在历史最高水平。实际上，2019年第三季度是全球服务器市场16年来出货量第二大的一个季度，仅次于2018年第三季度。”

整体服务器市场厂商排名

第三季度，戴尔和合并之后的HPE/新华三集团分别以17.2％和16.8％的收入份额并列第一。戴尔的收入同比减少了10.8％，而HPE/新华三集团的收入同比减少了3.2％。第三名是浪潮/浪潮商用机器，市场份额为9.0％，收入同比增长15.3％。联想和思科并列第五，收入份额分别为5.4％和4.9％，其中联想收入同比减少16.9％，思科收入同比增长3.1％。

ODM Direct类比下的厂商占总收入的26.4％，同比减少7.1％至58.2亿美元。戴尔在服务器出货量方面领先于全球市场，占总出货量的16.4％。

注释：

当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从 2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

注释：

当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从 2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

服务器市场亮点

从地域来看，亚太地区（不包括日本）（APeJ）和日本是2019年第三季度唯一有增长的地区，日本增长最快，同比增长3.3％，亚太地区保持稳定，同比增长0.2％。欧洲、中东和非洲（EMEA）同比减少9.6％，其中加拿大减少4.7％；拉丁美洲同步减少14.2％；美国同比减少10.7％；中国同比持平，增长0.7％。该季度x86服务器收入减少6.2％至206亿美元，非x86服务器同比减少13.1％至14亿美元。