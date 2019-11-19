 艾迈斯半导体推出体积最小数字红外接近传感器和消除手机闪变伪影传感器

艾迈斯半导体日前宣布推出全球体积最小的数字接近传感器模块TMD2635，封装体积仅为1立方毫米。同时，艾迈斯半导体还推出了一款能协助解决手机摄像时屏闪问题的新款传感器TCS3408。

至顶网计算频道 11月19日 新闻消息（文/邹大斌）：艾迈斯半导体（ams AG）日前宣布推出全球体积最小的数字接近传感器模块TMD2635，其超小封装体积仅为1立方毫米，利用它无线立体声(TWS)耳塞产品的音频制造商们得以开发更小、更轻的工业设计耳塞。

耳塞市场正在快速增长，市场研究机构预计，2023年将保持27%的年复合增长率，其中无线耳塞会超过所有其他无线和有线产品类别，成为全球最受欢迎的耳机类型。

耳塞由于体积较小，电池容量受限，因此节电是耳塞的一个挑战。红外接近传感器可以实现无线耳机入耳/出耳检测，在没佩戴时保持最低电力消耗，可以帮助延长电池单次充电后的使用时间。

通过将TMD2635模块集成到新TWS耳塞设计中，可以满足消费者对更小、更舒适的佩戴产品的需求，由于耳塞入耳/出耳时能够可靠检测，这些产品一次充电可以使用更长时间。MD2635模块还可以与另一个TMD2635一起使用，实现基本的无触摸手势控制，无需采用按钮。

艾迈斯半导体的TMD2635模块体积虽小，但功能强大，是一个完整的光-数字传感器模块，集成了低功率红外VCSEL（垂直腔面发射激光器）发射器、两个用于近场和远场传感的传感器像素，以及数字快速模式I2C接口，全部纳入微型连接网格阵列(LGA)封装中。

除了TMD2635，艾迈斯半导体近期还推出了一款能协助解决手机摄像时屏闪问题的新款传感器TCS3408。它能帮助配备滚动快门图像传感器的手机后置摄像头消除由于人造光源闪烁所导致的例如条带和其他图像伪影的影响。

TCS3408包含一个Flicker检测引擎，用于检测通常由白炽灯或荧光灯产生的50Hz或60Hz光源闪变。检测到光源闪变时，由器件的内部状态寄存器捕捉和报告，数字I2C接口则通过外部处理快速报告输出信息。既知存在光源闪变，摄像头的视频处理器将快门与场景中相对环境光输出的“开启”部分同步。利用TCS3408提供的额外信息，视频处理器可以消除失真的条带伪影，真实还原出用户眼中看到的图像。

据悉，TCS3408颜色传感器具备更高的准确度和灵敏度，不仅可用于测量环境光的色温和光强，还可以检测光学的物理闪烁，使得手机摄像头图像增强系统能够消除人造光源导致的缺陷伪影。它所提供的业内最高水平的片上光源闪烁检测灵敏度比上一代TCS3707高出3倍。

艾迈斯半导体先进光学传感器事业部总经理及执行副总裁Jennifer Zhao

数字红外接近传感器TMD2635和消除手机闪变伪影传感器TCS3408都是艾迈斯半导体先进光学传感器事业部的产品，这也是艾迈斯半导体在消费电子领域的主要发力点。艾迈斯半导体先进光学传感器事业部总经理及执行副总裁Jennifer Zhao介绍，在移动和消费电子领域，公司主要是围绕手机应用展开，包括TCS3408颜色传感器和数字红外接近传感器TMD2635都是这个产品线。

“艾迈斯半导体的业务主要聚焦在传感器方面，公司的策略就要成为传感器市场上的领先者。” Jennifer Zhao说。

她同时强调，公司不只是提供传感器的硬件，还提供包括软件解决方案和其他的生态系统等。“因为很多器件不仅需要芯片硬件的支持，还要有软件支撑，我们也会帮助客户做集成。”