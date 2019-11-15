通用与专用互补 英特尔以数据为中心真正释放数据潜力 

现阶段全球数据只有不到2%被真正分析或使用过。面对海量数据带来的处理、分析等诸多挑战，企业需要进行数字化重构与升级，通过通用型和定制化的专用型产品及解决方案，以支持技术研发、业务创新，从而增强核心竞争力并获得持续发展动力。

至顶网计算频道 11月15日 新闻消息（文/董培欣）： 数字时代，以数据资源为重要生产要素、以全要素数字化转型为重要推动力的数字经济正在成为经济发展的重要引擎。然而现阶段全球数据只有不到2%被真正分析或使用过。面对海量数据带来的处理、分析等诸多挑战，企业需要进行数字化重构与升级，通过通用型和定制化的专用型产品及解决方案，以支持技术研发、业务创新，从而增强核心竞争力并获得持续发展动力。

基于此，于11月5日举办的英特尔以数据为中心媒体沟通会上，英特尔公司数据中心事业部副总裁兼英特尔至强处理器和数据中心营销总经理 Lisa Spelman围绕英特尔以数据为中心的发展战略、在AI和5G等转折性技术领域的创新举措，以及与中国合作伙伴的合作进展等进行分享，全面展示英特尔以数据为中心打造多样化产品组合，释放数据潜力，为企业发展助力的规划。

英特尔公司数据中心事业部副总裁兼英特尔至强处理器和数据中心营销总经理 Lisa Spelman

以数据为中心 提供多样化产品组合

“英特尔以数据为中心的策略覆盖了从存储、网络到计算的各个方面。”Lisa Spelman指出，

面对巨大的发展机遇，英特尔不止关注数据中心内部的工作负载，在基础设施产品组合中，可以让客户实现传输更快、存储更多，处理更多数据的目标；更通过长远布局，将产品线拓展到AI、5G等诸多领域，推出全生态解决方案。同时，英特尔亦通过软硬件协同的方式，为用户提供灵活的产品组合，让产品不仅能够应用在更多工作负载中，更能够实现快速增长，以应对全球经济数字化以及用户需求日益多样化带来的严苛挑战。

基于此，英特尔打造具备领先性能的产品，提供真实应用场景中由客户驱动的性能。以英特尔至强可扩展处理器9200（下面简称9200）为例，它不仅比其它X86竞品有高出33%的性能，而且更加智能化；同时，得益于英特尔嵌入的全新指令集，还能够实现十倍的AI推理能力，提高CPU内部推理速度，能够为各种高性能计算工作负载、AI应用以及高密度基础设施带来一流的性能和前所未有的DDR内存带宽。

除了在更全的数据处理方面发力，英特尔也正以一系列能够弥合内存与存储层级结构中成本和性能差距的关键技术颠覆内存与存储市场，并于今年4月发布傲腾数据中心级持久内存。

这款兼具高性能存储和低延迟延展的存储产品，带来了突破性的存储级内存能力，能帮助企业消除制约数据流动和数据处理方面的瓶颈。Lisa Spelman表示，“现在已经有两百多个POC，有相应的客户在相应部署。目前为止，我们收到的客户反馈大多是获得了更高的内存容量，这对于内存数据库和大型虚拟化实例及托管非常有益，可以降低TCO（总体拥有成本），提供更高的能量和更强的持久性，能够帮助IT运营部门降低基础设施的宕机时间。”

布局人工智能、5G转折性技术 助力增长

目前，数据模型和数据复杂度均呈指数级增长，对人工智能的计算需求每3.5个月会增长一倍，而对于英特尔现阶段的数据中心领域而言，增长速度最快的工作负载是AI相关的任务。英特尔作为唯一一家能提供所有架构并引领AI性能走向极致的公司，致力于通过针对具体用途量身定制的多种方案，以及优越的硬件选择和软件加持，助力推动AI价值的全面实现。

英特尔的AI不止局限于某一个具体领域的具体现象，更需要通用型的人工智能解决方案。英特尔人工智能产品事业部总监，训练产品业务与产品规划部 Jordan Plawner指出，“其实真正的解决方案不是一个芯片，或者一个服务器，而是大规模分布式硬件系统解决方案，是需要几千个芯片互联起来，这就像大脑的神经元一样，一定是同极直联的方式。此外，在软件部分，英特尔会开发和部署高级模型，在我们的架构基础上帮助用户先起步。”对于英特尔来说，要兼顾市场上的多样化需求，让人工智能可以被广泛采纳，而不只局限于部分客户应用中。英特尔公司人工智能产品事业部副总裁推理产品业务策略部 Shahaf Kieselstein亦表示，软件对于推动AI发展至关重要，一直以来英特尔在业界都是以领先的芯片硬件产品驰名，但是软硬结合一起才有完整的价值体现，这也是我们大力投资软件解决方案的原因。

此外，作为5G领域的核心技术供应商，英特尔拥有多样化的产品，以满足5G市场需求。对此，英特尔公司数据中心事业部副总裁兼无线接入网络部门总经理Cristina Rodriguez指出，英特尔提供面向网络的端到端技术，产品范围非常广泛，涉及整个网络，从接入到边缘到核心到数据中心，同时英特尔也在努力推动5G基础设施的发展，并参与到中国等多个国家的5G开发和部署中。

为中国定制化解决方案 构建强大合作伙伴生态

期间，英特尔宣布携手浪潮、新华三推出英特尔精选开源云解决方案。英特尔公司数据中心集团政企事业部中国区总经理李亚东指出，这个以 OpenStack, Ceph 和Kubernetes等开源基础设施软件为核心组件，基于第二代至强可扩展处理器、傲腾数据中心级持久内存等产品架构开发而成的全栈解决方案，不仅虚拟机密度能够达到5倍以上，操作速度也达到了新高度。

得益于开源在中国的快速发展，开源软件给云的应用大数据提供了非常好的契机，但如何真正实现落地仍有很大难度。对此，浪潮集团副总裁张东表示，本次浪潮携手英特尔推出精选开源云解决方案，双方团队共同做了大量性能、可靠性的验证工作。从场景上来看，在不同的场景下，虚拟化的场景和容器场景实现了全覆盖，从小规模几台机器的虚拟化到更大规模的OpenStack，都有相应的产品覆盖到所有用户不同的需求。

浪潮集团副总裁张东

“今后基于英特尔开源云的解决方案，浪潮与英特尔还将在面向大数据、人工智能的解决方案领域合作，包括分布式存储，包括面向AI的开源软件，这也是符合浪潮这些年发展的战略。我们相信通过未来和英特尔的进一步合作，将推动开源软件在中国大规模发展，使更多用户能够使用到云计算、大数据和AI的解决方案。”浪潮集团副总裁张东表示。