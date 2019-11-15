Nvidia发布第三季度财报 数据中心云业务增长稳健

Nvidia今天第三季度财报业绩超出了预期，但对下个季度的收入指引低于预期，导致股价有所下跌。

Nvidia今天第三季度财报业绩超出了预期，但对下个季度的收入指引低于预期，导致股价有所下跌。

该季度Nvidia在例如股票补偿等特定成本之前的例如为每股1.78美元，营收为30.1亿美元，较上一季度增长17％，同比下降5％。

这足以超出华尔街的预期。此前分析师预计Nvidia每股收益为1.57美元，营收为29.1亿美元。

这个数字令人印象深刻，但是需要注意的是，Nvidia两大主要业务的收入都大大低于去年同期。其中，GPU业务收入下降8％至25.6亿美元。Nvidia表示，游戏收入比去年同期下降了6％至16.6亿美元，环比增长了26％，这主要归功于GeForce台式机和游戏GPU的强劲销售。

Nvidia的数据中心收入也同比下降了8％至7.26亿美元。Nvidia表示，该季度数据中心业务云客户的需求有所增加，但是这被企业销售的下滑所抵消。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示：“Nvidia第三季度业绩好于预期，收入和每股收益超出了预期，这将和除工作站专业可视化市场以外所有业务收入的同比下滑取得一个平衡。”

Nvidia首席执行官黄仁勋在一份声明中表示，未来Nvidia打算将业务范围扩展到依赖GPU加速服务器这一新兴市场。

黄仁勋表示：“该季度我们为人工智能影响力最大化奠定了基础。我们将服务范围从云扩展到了边缘，在这个领域，GPU加速的5G、人工智能和物联网将彻底改变全球最大那些行业。在会话式AI和推理兴起的推动下，我们看到数据中心的强劲增长。”

黄仁勋表示，该季度Nvidia将推出两款重要的边缘计算产品，包括用于低功耗设备的Jetson Xavier NX芯片组，以及EGX Edge超级计算平台，后者提供的软件堆栈针对实时人工智能服务（例如分析、语音和视觉）进行了优化。

“我很高兴看到Nvidia将通过EGX和Jetson AI平台利用边缘数据中心和云计算带来的新机会，因为Nvidia拥有采用了成熟AI软件平台的独特产品，”Moorhead说。

但是，这些新产品对Nvidia利润的影响可能要一段时间才能看到。Nvidia预计第四季度的收入为29.5亿美元，略低于华尔街30.6亿美元的预期。