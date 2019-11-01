打造数据中心基石 搭载第二代AMD EPYC处理器的戴尔易安信PowerEdge服务器“如虎添翼”

在近日举行的2019戴尔科技峰会上，搭载第二代AMD EPYC处理器的戴尔易安信PowerEdge服务器全新亮相。

至顶网计算频道 11月01日 新闻消息（文/李祥敬）：当前数字经济蓬勃发展，越来越多的企业级用户的IT战略重点从资源平台转移到创新平台。戴尔科技集团通过强大的技术和产品组合帮助中国企业搭建智能创新平台，加速其应用交付能力。戴尔科技集团凝聚全球产业优质资源，将多云、跨云和边缘计算能力转化为业务增长引擎，更有效释放数据红利，助力客户应对数字化转型的浪潮，共赢数字化未来。

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在近日举行的2019戴尔科技峰会上，搭载第二代AMD EPYC处理器的戴尔易安信PowerEdge服务器全新亮相。作为现代化数据中心的基石，新增五款（两款单路两款单路R6515、R7515和两款双路戴尔易安信PowerEdge服务器R6525、R7525、以及一款计算密集型PowerEdge服务器C6525（2U 4节点））全新的戴尔易安信PowerEdge服务器搭载第二代AMD EPYC处理器，具有专门针对现代化数据中心的卓越性能、管理功能和安全性能，创造了虚拟化数据库性能和SAP SD基准测试的世界记录。它不仅发挥了处理器的全部潜力，更优化了在虚拟化、软件定义存储、数据分析、高性能计算等工作负载方面的性价比，降低企业客户总体拥有成本，满足企业在多云方面的需求。

为数据中心带来突破性

第二代AMD EPYC（霄龙）系列处理器，为众多企业级、云和高性能计算（HPC）工作负载带来领先的性能。第二代AMD EPYC处理器最高搭载64颗采用前沿的7nm制造工艺的 “Zen 2”核心，带来了创纪录的性能表现，在多种工作负载下最高能将总体拥有成本（TCO）降低 50%。

AMD中国区商用事业部销售总监周俊杰告诉记者，第二代AMD EPYC处理器，为多种工作负载提供创纪录的性能，并显著降低总体拥有成本，为现代数据中心树立了新标准。

周俊杰表示，当前数据中心用户面临诸多挑战：第一，对计算力要求的提升。第二，在获取计算力的同时还要降低成本，包括采购成本和使用成本。第三，数据中心的规模越来越大。第四，安全和隐私的要求在整个数据中心里面变得越来越重要。

而x86平台是目前全球数据中心里面被使用最广泛的平台。未来帮助客户应对数据中心挑战，2015年AMD开始研发EPYC处理器。2017年推出了AMD第一代EPYC处理器，代号是Naples，2019年代号为Rome第二代AMD EPYC处理器发布。

第二代AMD EPYC处理器带来了全面领先的性能、架构和安全特性组合，以满足数据中心面临的极其苛刻的挑战。AMD EPYC系列处理器的亮点包括：

领先的性能：7纳米制程工艺的第二代EPYC处理器在每个SoC上最多提供64个“Zen 2”核心，与上一代相比，每个核心的服务器工作负载IPC性能提升高达23%，L3缓存最多增加4倍。

领先的架构：下一代AMD Infinity架构突破了x86性能和计算能力的界限，让客户能获得同类产品最高的I/O和内存带宽，包括PCIe 4.0接口，以最新的全新特性释放服务器的性能。模组化小芯片架构可以提升良率，一颗芯片上面能够支持更多的计算核心。

领先的安全特性：提供”硬核”芯片级嵌入式安全子系统，以及安全内存加密和安全加密虚拟化等高级安全功能，帮助客户保护他们最重要的资产和数据。

周俊杰说，只有当数据中心性能出现翻倍的时候，我们才认为这才是颠覆式的技术成长，第二代AMD EPYC处理器做到了，实现浮点性能达到第一代AMD EPYC（霄龙）的4倍。

第二代AMD EPYC处理器的功能参数的确很“亮眼”，但是对于客户而言，这些究竟对业务和应用意味着什么才是他们最为关心的。

第二代AMD EPYC处理器专门为现代数据中心工作负载而设计，为客户提供了一个理想的功能组合，不但解锁了性能，还重新定义了虚拟化、云计算、高性能计算和企业级应用的经济性。

对于企业数据中心，第二代AMD EPYC处理器带来了高达83%的Java应用程序性能提升，高达43%的SAP SD 2 Tier性能提升，并创下了Hadoop实时分析性能的世界记录。

对于现代云计算和虚拟化工作环境，第二代AMD EPYC处理器提供了创世界记录的虚拟化性能，重新定义了数据中心的经济性。

对于高性能计算，第二代AMD EPYC处理器提供了一个无与伦比的完美组合，包括：创纪录的浮点性能，同类产品最高的DRAM内存和I/O带宽，以实现超强的HPC负载；高达2倍的计算流体力学性能，以及最高可提升72%的结构分析性能。

正是这样的上佳表现，谷歌和Twitter宣布了基于第二代AMD EPYC处理器的全新部署，微软也宣布通用应用的全新Azure虚拟机基于第二代AMD EPYC处理器，VMware vSphere支持第二代AMD EPYC处理器的安全和其他特性，等等。迄今AMD EPYC已经有超过60家的合作伙伴。

珠联璧合 戴尔易安信与AMD的强强合作

得益于生态系统持续壮大，第二代AMD EPYC处理器在数据中心的应用进行了广泛测试和验证。作为EPYC生态系统的重要一员，戴尔易安信与AMD进行的广泛深入的合作。搭载第二代AMD EPYC处理器的戴尔易安信PowerEdge服务器就是显著成果。新产品包括PowerEdge R6515、R7515、R6525、R7525和C6525。

PowerEdge R6515是一款单插槽1U服务器，专为处理虚拟化、HCI和OpenStack Ready Architecture等工作负载而设计；PowerEdge R7515是一款高度可扩展的单插槽2U机架式服务器，能够提供卓越的性能和TCO，非常适合用于软件定义的存储（SDS）、虚拟化与数据分析工作负载和应用程序。

PowerEdge C6525是一款计算密集型服务器，旨在提高数据中心性能，以应对各种高性能计算（HPC）工作负载和应用程序（如数字制造、研究和Web技术）；PowerEdge R6525是一款具备高性能和创新功能的双插槽1U服务器，可处理HPC、VDI 和虚拟化等工作负载；PowerEdge R7425是一款2U双路机架式服务器，可执行数据分析、HPC、内存制约和纵向扩展软件定义部署，能够实现出色的总拥有成本（TCO）。

戴尔科技集团大中华区服务器产品市场高级经理秦建丰表示，第二代AMD EPYC处理器的功能和性能有了质的飞跃，全新戴尔易安信PowerEdge服务器能够把这些充分发挥出来，帮助客户实现更好的业务成果。“在多云环境中要求跨多样化的工作负载实现全面创新，这为服务器平台提出了重新构思和重新设计的要求。我们整个服务器外围的设计，包括主板设计，都要把这些性能发挥出来。比如NVMe SSD可以与后面的PCIe直联、PCIe4.0的支持等。”

秦建丰说，如果CPU是发动机的话，那么PowerEdge服务器的主板就是底盘。"我们进行了主板的重新优化设计，以前双路服务器的主板是L型，现在做成T型。这样一来，风道在机器里面的散热特性会做到更加好，还可以大大改善信号的完整性。此外，主板采用多矢量冷却，将冷的空气输送到各个关键部件进行散热。"

得益于第二代AMD EPYC处理器以及PowerEdge服务器的创新设计，这些搭载第二代AMD EPYC处理器的戴尔易安信PowerEdge服务器提供了突破性的性能、创新和密度。

在轻松管理方面，Dell EMC OpenManage系统管理产品组合通过量身定制的可重复自动化流程为PowerEdge服务器提供高效、全面的解决方案。戴尔PowerEdge系列的智能化、简便、高效的管理特性在整个AMD平台上面完全可用，包括与VMware、微软等云平台的互操作性。

在安全方面，PowerEdge服务器把AMD基于硬件的加密特性也引入进来，比如AMD安全内存加密（SME）和安全加密虚拟化（SEV）。每台PowerEdge服务器都采用网络弹性体系结构，将安全性深入集成到生命周期中从设计到报废的各个阶段。

“总之，第二代AMD EPYC处理器带来的新技术、革命性的突破，戴尔都是100%提供给客户的。在所有AMD EPYC Rome平台上面，我们都用了一个词‘重塑’，也就是重新定位，包括重新定位计算力、重新定位虚拟化、重新定位高性能计算，这也是我们对搭载第二代AMD EPYC处理器的戴尔易安信PowerEdge服务器的全新定位。我们希望通过新一代AMD的Rome平台把PowerEdge系列服务器打造成数据中心的基石。”秦建丰说。