英特尔发布第三季度财报 数据中心业务创新高

英特尔在发布了超出预期的第三季度财报和未来三个月预期之后，轻而易举地成为众人关注的焦点。

英特尔在发布了超出预期的第三季度财报和未来三个月预期之后，轻而易举地成为众人关注的焦点。

该季度英特尔在股票补偿等特定成本之前的利润为每股1.42美元，收入为192亿美元，远远超过华尔街预期的每股1.24美元收益，和180.5亿美元收入。

英特尔表示，预计当前这个季度的每股利润为1.24美元，收入为192亿美元。分析师此前预计第四季度每股收益为1.21美元，收入为188.2亿美元。

同时英特尔也上调了全年预测，称目前预计每股收益为4.60美元，总收入为710亿美元。而华尔街的预测较低，预期全年收益为每股4.39美元，收入为694.3亿美元。

这也使得英特尔股价在盘后交易中上涨了4％以上。

英特尔首席执行官Bob Swan在声明中表示：“第三季度财务业绩突显了我们所取得的进步，因为我们以数据为中心的业务取得了有史以来最佳的业绩，占到了我们季度总收入的近一半。我们的首要任务是加快增长、改善执行力和利用资金实现更高的回报。我们目前预计将连续第四年达到创纪录新高。”

如果上个季度的业绩能够有力证明的话，那么英特尔应该有能力做到这一点。在刚刚结束的这个季度，英特尔主要的业务部门都发布了强劲的业绩数据。

面向数据中心客户销售服务器芯片的数据中心部门第三季度收入增长了4％，达到64亿美元。物联网业务增长了9％，达到10亿美元。甚至客户端计算部门也有出色表现，收入为97亿美元，虽然同比减少5％，但超出了此前预测的95.9亿美元。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead对此大赞不已，称英特尔在取得令人难以置信的第三季度业绩方面无懈可击。

Moorhead表示：“除PC部门之外，所有业务均有环比增长。其中MobilEye和内存部门分别增长了20％和19％，这表明汽车行业的增长和内存价格的稳定。我认为取得最大的突破是数据中心部门，该部门在下半年实现了承诺的增长。”

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，英特尔非传统业务的强劲表现表明英特尔正在面临一个转折点，但未来英特尔还有很多事情要做。

他说：“英特尔需要迅速发展这些业务，从收入流中获得更大的稳定性，所有这些增长的速度都必须快于PC收入的萎缩。与此同时，利润率正在下降，因此问题仍然是英特尔是否能够快速执行正确的战略。”

Wedbush Securities分析师Matt Bryson在给客户的一份报告中称，第三季度PC出货量增加可能会让英特尔受益。他说，AWS和微软等大型数据中心客户也在该季度增加了投资，进一步推动了英特尔的销售。

如果不是因为生产问题英特尔的销售额可能会更高一些。最近几个月英特尔一直在努力满足市场对芯片的需求，这已经不是什么秘密了，但是Swan表示，英特尔正在努力通过增加14纳米工艺生产能力来解决这一问题。

他说：“我们预计下半年PC客户供应将比上半年增长两位数，而且预计到2020年PC客户端供应将进一步增长中到高个位数。”

今天早些时候，英特尔透露了即将推出10纳米Tremont CPU的细节，是面向移动设备和物联网设备的Atom处理器的下一代低功耗芯片。

该季度英特尔还宣布以10亿美元的价格将大部分智能手机调制解调器业务出售给苹果公司。