从强大产品组合到广泛生态建设 英特尔要与中国云计算合作伙行稳致远

从强大的产品组合到生态建设，再到产业的合作，面向以数据为中心的时代，英特尔一如既往地推动行业创新，加速应用落地，助力数字经济绽放新的精彩。

至顶网计算频道 09月23日 新闻消息（文/李祥敬）：Gartner数据显示，全球公有云服务市场2019年将达到2062亿美元的规模。越来越多的企业纷纷上云，并通过技术创新实践，降低企业信息化成本，加速数字化转型。与此同时，云计算市场需求的不断增长，不仅对云平台提出更大挑战，对企业IT基础设施的内存、网络、I/O等性能要求也显著提升。

近日，第十一届英特尔互联网数据中心峰会（2019 Intel IPDC Summit）在厦门成功召开。以“数起云涌·智构未来”为主题，峰会汇集了国内众多知名云计算厂商、新兴互联网厂商的产业合作伙伴共聚一堂，就数据洪流时代下，云计算行业发展的前沿趋势，以及互联网新技术与服务的创新实践进行了深入探讨。

英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐女士

英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐女士、英特尔公司副总裁兼云平台与技术事业部总经理Jason Grebe先生出席大会，分享了英特尔在以数据为中心时代对于云计算、互联网发展的独到思考，以及英特尔如何通过以数据为中心的全面产品组合，助力云计算服务提供商、新兴互联网厂商加速技术和服务的发展，打造多样化云创新。

软硬件多管齐下应对快速增长的市场

英特尔公司副总裁兼云平台与技术事业部总经理Jason Grebe先生

当前，云计算不断深入发展，这直接带来了数据中心的快速增长，特别是互联网数据中心。Jason告诉记者，云端工作负载的增长预计在未来5年会保持年均20%的增速。除此以外，传统行业企业也在积极部署和使用云架构。“这给我们未来市场的增量和存量方面带来了更多机会，数据中心业务仍然是英特尔整个公司增长的重要引擎。”

云端数据中心的增长是一个方面，同时在物联网、5G等驱动下边缘侧数据中心也在快速发展，而英特尔架构也成为重要选择。Jason说，这些对英特尔来说都是未来的市场潜力。而且未来为了继续推动这方面的增长潜力，英特尔会继续保持在传统公有云和私有云方面的业务，并在网络存储方面持续推动增长。“预计未来10年，整个数据中心市场会是一个爆炸性的增长趋势。英特尔始终致力于推动数据中心、边缘端等的数据存储、处理和传输的发展。”

“英特尔一直以来在很多的业务线上都进行了广泛的投入和投资，未来我们也将继续保持自身在传统核心领域——CPU上的投入力度，并在新的或领先的业务行业，包括在FPGA、ASIC、定制芯片、云端和存储方面以及互连的连接技术方面进行持续、大量的投入。”

作为长期引领创新的科技公司，英特尔凭借20余年在数据中心领域的领导力和广泛合作，旨在从云端到网络到边缘，通过一系列以数据为中心的产品组合——第二代英特尔至强可扩展处理器、英特尔傲腾数据中心内存和存储解决方案、软件以及平台技术等——赋能客户应对各种工作负载带来的数据挑战，更好地传输、存储和处理数据，从数据中挖掘更多价值。

Jason表示，对于人工智能或者AI，英特尔把它视为工作负载中的一个部分，未来芯片上越来越多的工作负载是由AI来完成的，包括推理、训练、机器学习等等。这也是为什么英特尔现在推出的产品加入了AI加速功能，这些都为人工智能和机器学习的推理和训练打下了坚定的基础。

比如，第二代英特尔至强可扩展处理器集成了加速人工智能深度学习推理的英特尔深度学习加速（英特尔DL Boost）技术，并支持英特尔傲腾数据中心级持久内存，为英特尔以数据为中心的计算产品组合提供兼具经济性和大容量的持久内存功能。

“客户需求是不同的，有些客户使用第二代英特尔至强可扩展处理器已经取得非常好的表现，通过使用空闲算力进行AI推理或者训练。而另外一些客户则使用定制化的产品比如FPGA、ASIC等运行AI工作负载。无论是在边缘端、云端还是数据中心，我们看到AI将会越来越多，重要性也会越来越大。总的来说，我们预计在未来，英特尔加入AI的产品会越来越多，包括CPU、ASIC、GPU、Movidius等。我们相信英特尔是目前为止，全世界唯一可以做到这些的公司。”Jason指出。

除了在硬件端的持续投入，英特尔在全球范围内还有一万多名工程师，通过不断增长的软件产品组合和广泛的开源生态系统项目，和硬件开发、发展是相辅相成，为客户提供最完整的产业端的所有服务和产品。

对于市场竞争，英特尔是保持开放态度的。王锐表示，在每次碰到很强的竞争伙伴的时候，英特尔都会激发新的创新能力。英特尔所讲的竞争不仅是传统市场方面的竞争，还有很多新兴市场领域的竞争。“我们长期以来搭建的生态和我们不断迭代的产品，是英特尔非常好的竞争能力。”

瞄准互联网客户需求，英特尔提供定制化服务

云计算和互联网驱动了云端服务的发展，各种新型的互联网服务层出不穷。在这些服务背后离不开IT基础设施的支撑，这也带来了很多新的市场需求和空间。

Jason举例说，过去一些中小企业更愿意在HPC方面进行硬件投资。但是现在HPC服务逐渐转向云端，现在中小企业不用做这种大规模的传统硬件投资，相反他们可以把这样的资金投入到云端，享受云端提供的HPC服务。"整个行业的业务形态转换，越来越多的企业转型到从硬件到服务的模型，在云端经营业务。这也是现在CSP概念流行的原因。"

针对CSP合作伙伴，英特尔通过芯片产品为其提供最优化工作负载，这包括了在软件、硬件和部署方面提供定制化的产品和服务。不管是Google、Facebook、Amazon等国际互联网巨头，还是国内的BAT等互联网厂商，他们有自己个性化的需求。“我们会根据每一个客户的需求，让专门的工程师团队为他们提供软件和硬件上的个性化支持。在基础设施端或者人力支持、软件端，我们都可以做定制化的调试和服务。”Jason说。

中国互联网市场发展迅猛、需求强劲，而英特尔在中国CSP市场取得非常不错的成绩，去年实现了60%多的增长。在王锐看来，中国互联网市场还处于新兴阶段，新兴互联网厂商也不断涌现，比如今日头条、快手等。英特尔不断加大中国市场的投入，构建了本土化的技术服务支持团队，为CSP提供服务。

王锐表示，CSP正在迅速增长，英特尔非常关注各个不同类型 CSP的增长，希望通过合作驱动他们技术和业务的创新。比如在AI方面，英特尔的产品可以根据不同的负载进行实时的AI分析，帮助CSP提升市场竞争力。

新技术不断涌现，比如AI、5G等，催生了更多新的需求。新的需求产生新的计算力，新的计算力会继续催生新的需求。英特尔不断帮助客户和合作伙伴构建一个非常坚实又个体化的平台。这其实对英特尔提出了一个更大的挑战，所以英特尔也在谋求转型。在PC时代，提及Intel inside大家耳熟能详，进入到云时代，英特尔以数据为中心，从计算、存储、网络、软件等各个层面进行布局，正如在英特尔架构日我们提出的六大技术战略支柱（制程，架构，内存，互联，安全，软件），帮助CSP合作伙伴应对新变革。

像BAT这类CSP，从某种意义上既是英特尔的客户，又是合作伙伴。因为他们是通过英特尔OEM伙伴构建的IT基础设施，同时，在公有云服务的极致发展后，CSP开始谋求在更多行业中落地。例如当我们的公有云提供商在To C的市场取得了巨大的成功，也逐渐渗透到 To B的市场上，如何理解上云企业与政府的业务转型需求，痛点和基层设施架构需要因地制宜和不断实践。 “我们和CSP不是简单的产品采买的关系。英特尔与CSP合作伙伴相互学习、互动，满足行业最终客户的需求。”王锐说。

这其实就彰显了英特尔强大的合作伙伴生态，王锐表示，需求是创新之源。英特尔不光从产品创新层面满足市场和用户需求，还致力于不断投入、耕耘整个生态的建设。“对于整个产业来说，我们不仅是供应商，更重要的是非常深度的合作伙伴。比如英特尔和百度签署MOU，通过软件和硬件方面的专长来促进整个企业级的人工智能战略方针，推动产业链的共同创新和成长。”

从强大的产品组合到生态建设，再到产业的合作，面向以数据为中心的时代，英特尔一如既往地推动行业创新，加速应用落地，助力数字经济绽放新的精彩。