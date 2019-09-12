从数据中心五大趋势看谁夺先机？

随着数据中心逐渐向接近有机生物的复杂程度发展，变得更快，更具可扩展性，更易于管理。

许多企业级IT业者以羡慕的眼光看着为亚马逊网络服务（Amazon Web Services）、Facebook、微软（Microsoft）和阿里巴巴（Alibaba）等互联网巨头提供动力的“超大规模”数据中心。

这些数据中心包含数十万台功能强大的计算机（服务器），由数千英里的网络电缆通过成千上万的网络设备（如交换机和路由器）连接而成。

据估计，谷歌在全球13个数据中心拥有90万台服务器，它们使用的电力足够为20万户家庭供电。

在这样的世界，规模比较小的公司有机会参与竞争吗？

五个主要的趋势跃然而出：

趋势1：更智能的网络

构建智能网络有许多要素，但这里的重点是“网卡”。

传统数据中心的服务器集中了所有的智能。而今的趋势是让网络本身更智能化，通过安装一种名为SmartNIC的“智能网卡”就可实现。

根据Mellanox公司CTO Michael Kagan的说法，“问题不在于数据传输的速度有多快，秘诀是在数据移动时处理它。最先进的网络产品中，每个交换机都有自己的计算单元，因此可以即时动态地进行数据聚合。”

在NetEvents 2019 EMEA IT Spotlight的主题演讲中，他将此与白蚁群体的分布式智能进行了比较。尽管个体白蚁可能被设定成特定的角色，比如觅食、建筑或防御。但它们可以迅速重组做其他工作，比如修复一个塌陷的土丘。这种自我修复的群体行为，不受蚁后中央智能指令的驱动，使得它们远远领先于传统的数据中心架构。

趋势2：更快的存储

由于闪存固态存储的收入超过了传统磁盘硬盘的销售额，加上集成单芯片存储控制器的到来，使得目前存储能力非常的先进是革命性的。

虽然大量档案将在传统低成本媒体上保留多年，但随着固态存储成本下降，就越来越成为高速存取的首选。同样地，智能网络可以扮演一个角色，正如高级副总裁兼总经理Amit Kring解释的那样“SmartNIC虚拟化将云端的内容呈现为真正的本地设备。在计算机上使用传统操作系统，会看到可以触及所有内容的本地设备。我们可以从网络上的不同机器分配资源，并将它们作为本地存储设备、或本地机器上的本地存储服务。”

更快的存储也需要更快的网络......

趋势3：更快的网络

高速以太网（25G以上）去年成为主流，不再是超大规模巨头的特权，因为许多中型企业从10G升级到40G以太网，并通过更有效地利用资源以获得高达50倍的性能提升。

然而，超大规模仍引领潮流。一家大型社交媒体公司升级到最先进的罗马世代服务器，发现他们的25Gb/s网络已经不够用，于是跳到100Gb/s以太网，以获得全面的性能优势。据Amit Kring的说法：“这是技术蛙跳的永久性游戏。每当处理、存储、网络三元素组中的一个元素出现跳跃时，另一个元素就会落后。由于之前最新的CPU实现了巨大的性能跳跃，现在轮到网络来实现跳跃了。

趋势4：基于意图的网络（IBN）

从历史上来看，IT从底层开始发展：从冗长，难懂的机器代码，经过越来越高级语言的层次结构，直到今天：只要滑动屏幕一下就传达了我们删除文件的“意图”。

IBN也是以这种方式进行网络化。在企业网络的情况下，其业务意图也许可以是要加速系统对客户的响应。我们距离能够响应这种人类意图的系统其实还有很长的路要走，但我们确实有网络管理人员可以将业务需求提炼成对该意图真实解读的IT术语。它可以归结为一个更技术性的描述，例如“我们必须部署一个EVPN的leaf/spine网络来支持我们的企业应用程序，以及不同应用层所需的策略，和该应用的特定SLA，包括延迟和丢包要求”。

如果没有自动化，那个简单的意图可能会导致一小队工程师工作数周的时间，因为他们不仅要安装和配置，还要解决集成不同供应商设备所不可避免的复杂问题，并排除人为的错误。更重要的是，当用户开始抱怨服务质量不好，而故障必须追溯到某些设置或设备的缺陷时，这种情况通常会是一个负面的蜜月期。

但是，今天最先进的IBN安装将在短短几分钟内将上述那个相同的意图转换为包含多家供应商硬件中所有配置数据的软件蓝图，并提供快速安装的精确布线连接说明。而且，如果出现任何性能问题，系统的智能将追踪到问题的根源，并建议如何修复它。系统在做出变更时也能够实时更新自身和蓝图。

趋势5：特定于应用程序的网络（ASN）

ASN扩展了软件定义网络的原则，在物理网络之上构建虚拟化网络层，以满足特定的应用需求，并通过下一代零信任（zero-trust）网络安全，将普通公共互联网转变为安全、高性能的企业级网络，同时提升“尽力而为（best effort）”的互联网弹性和性能。由于它是抽象和虚拟化的，所以它完全与供应商、（在广域网中）服务提供商和互联网是无关的。

Amit Kring表示：“通过将无需许可的创新扩展到网络，我们正将可编程的应用连接交到从业者的手中。我们与ISV和开发人员合作，以便他们可以使用API和SDK在几分钟内连接他们的应用程序，而不论他们在哪里托管、存取和使用这些资源。本质上，他们获得了私有网络的好处，而无需私有网络硬件、连接、复杂性和成本的负担。”他将这种敏捷性比作为从零开发而推出新应用的时程，既然云组织部署的时程已经从9个月缩短到9分钟，那么ASN对网络和安全方面也做了同样的事情。

结论

我们关注了“数据中心发展的下一步”，也不要忘记我们已经确立了许多同样重要的趋势，也就是“软件定义一切”，如果你不关注超融合，那么你就会构建自己进入未来的问题。当然，未来将会有更多的自动化。