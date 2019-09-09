文化共鸣与科技向善 英特尔加速AI落地要做三件事

宋继强表示，企业要能够理解AI能给它带来什么，如果它对AI的理解有偏差或者期待过高，很可能有一个落差。在这方面，英特尔联合合作伙伴帮助企业把AI引入自身的业务流程中，服务业务场景，实现降本增效。

至顶网计算频道 09月09日 新闻消息（文/李祥敬）：当前人工智能正在加速行业变革，探究AI与行业的结合点成为产业的热点。除了从技术、行业的角度看AI，整个社会也在从多个维度看待AI的发展。中国第一部从社会人文角度呈现人工智能（AI）应用的纪录片《你好 AI》由英特尔发起，并与优酷、北京极目长天文化传播有限公司强强联手，以国际化视野呈现全球大趋势。

英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭表示：“人工智能是全球创新的热点，目前还处于发展的初级阶段。《你好 AI》展示了产业界对AI发展和应用的积极探索，为公众畅想AI的未来带来全新视角。英特尔作为科技公司，不断推动AI技术创新，既要以大视野带动技术突破，更要推动相关技术在各行各业的应用和落地。英特尔长期坚持和产业生态一起，用科技造福社会，实现人人受益。”

作为《你好 AI》纪录片的监制/总导演，陈怡认为，这是一部凝聚多方心血、汇聚全球资源的佳作。“我们通过艰辛努力和精诚合作，凭借国际顶级的制作资源、全球领先的技术支持，从人文视角解读与展示AI这一创新大趋势，让大众更好地认知和理解AI，让社会更深、更近地感受科技的力量。”

实现多项突破，凸显科技向善

《你好 AI》兼具科技感、艺术性和人文情怀，场面宏大，制作精良，实现多项突破：由好莱坞一线摄影指导掌镜；著名配音演员季冠霖倾情献声；中国第一部8K全画幅变形宽银幕纪录片；中国第一部拍摄摩洛哥火星测试场智能机器人测试的纪录片。

《你好 AI》历时一年半，跨越亚、欧、美、非四大洲，采访77个人物、拍摄43个机构，拍摄过程经历四季达119天，足迹遍布30＋国内外城市，采访到诸多稀缺资源，视角广阔，社会参与度广泛，展现了全球AI应用的风貌。

《你好 AI》纪录片共5集，每集18分钟，呈现AI融入世界方方面面的多个应用场景和真实案例。比如：在非洲撒哈拉沙漠附近，AI机器人模拟火星勘探任务，将成为人类探索火星的“先锋”，让深邃的宇宙离我们更近；在中国敦煌，敦煌研究院用AI为文物打造“数字档案”，与侵蚀洞窟的风沙和生物“拼速度”，让文明更好地传承；此外，纪录片还展现了拯救濒危动物、攻克医疗难题、提升农业水平、变革交通出行等诸多AI应用实例。

通过展示AI在多领域、跨国界取得的突破，《你好 AI》既记录了促进AI协同创新、加快AI应用突破的产业行动，也彰显着科技向善、AI助力解决人类发展重大挑战的社会价值，必将启发、激励大众更好地迎接和拥抱AI。

英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区市场部总经理张怡璠表示，《你好 AI》展现了AI在诸多领域对世界的积极影响，传递了科技向善的理念。英特尔从一个PC为主的公司走向一个以数据为中心的公司，未来的方向一定是人工智能。“我们不光专研于技术、创新于技术，我们有很大的热情如何把技术落地，把技术运用到应用当中，真正让人工智能技术解决世界上的大问题，提高人类的生活质量，让AI更有温度，AI更加向善。”

的确，AI科技和以前一些重要的科技一样，它本身是中性的，大家接纳它，尽量把它往好的方面引导，现在整个科技圈里面已经形成这个共识，包括大企业都在进行AI的道德伦理规范，比如数据的合理使用。虽然会有少数人利用AI技术用于不正当的目的，但是自然有主流舆论和监管机构进行管理。科技向善的态度要求我们把新科技用好，更符合人文社会价值观。

文化共鸣，英特尔的AI价值观

在张怡璠看来，《你好 AI》体现出的想象力与好奇心、合作与致用精神等，与英特尔有着高度的文化共鸣。这主要体现在三个方面：

好奇心和冒险精神。《你好 AI》旨在激发公众对AI的畅想，有很多大胆的尝试，取得多项突破，是一次探索之旅。纪录片是在英特尔成立50周年之际（2018年）启动，英特尔是有着丰富想象力的公司，半个多世纪以来始终以好奇心和冒险精神进行创新，并将秉承这种文化探索下一个50年。

进取心和致用精神。纪录片为多方面展示AI的应用突破和进展，克服了许多困难与挑战。AI应用场景十分复杂，多种多样的应用需求需要不同的解决方案和技术来满足。英特尔致力于不断推动AI技术创新，并推动相关技术在各行各业的应用和落地。

责任心和合作精神。纪录片的完成离不开产业、机构与各界人士的合力促成，共同克服艺术创作的许多细节难题。AI应用落地，技术创新和生态合作尤为关键。英特尔担当起产业责任，携手产业生态紧密合作，一起将AI畅想和创意变为现实。

张怡璠表示，英特尔为《你好 AI》的拍摄制作提供了强大的专业支持，可以说是“倾囊相助”。这里体现在人工智能领域的技术指导，包括影片后期制作的8K存储和处理；丰富的AI应用案例，片中半数以上案例来自英特尔及合作伙伴；通过英特尔全球网络以及庞大的产业资源，邀请重磅嘉宾、协调稀有拍摄资源等。“英特尔不光聚焦技术，还立足产业，与合作伙伴一起成功。我们站在科技前沿看未来，以国际化最高视野看AI。”

做好三件事，加速AI在行业中落地

英特尔中国研究院院长宋继强告诉记者，人工智能现在处在刚刚开始的阶段。虽然人工智能已经有五六十年的历史了，但真正大面积走入我们生活，真正开始为人类社会带来很多价值，还是一场马拉松，刚刚开始。

不过AI已经在某些领域发挥作用了。比如在感知层面，视觉和语音识别发展很快，在智能城市安防、零售、客服等领域发展迅猛。但是在理解能力、不确定性状态处理能力、学习能力等还远没有达到业界的预期。例如在机器人领域、智能驾驶领域，处理开放式场景的时候，机器人或者智能驾驶的灵活应变，自己能够学习新本领，这还需要进行足够的探索。

宋继强说，人工智能作为一个工具性的技术改变我们的生活，主要是四个方面。第一，加速，比如比如视觉处理、医学影像分析等都是加速。第二，帮助我们探索一些新的方法、新的领域。第三，增强人的能力。第四，替代人做一些事情。

正是看到了AI这种潜力，企业纷纷探索引入AI技术。宋继强表示，企业要能够理解AI能给它带来什么，如果它对AI的理解有偏差或者期待过高，很可能有一个落差。在这方面，英特尔联合合作伙伴帮助企业把AI引入自身的业务流程中，服务业务场景，实现降本增效。除了这个，企业还需要注意经济效益问题。比如AI算力的支撑，英特尔推出一整套AI计算的矩阵，帮助企业应对算力挑战。

在AI领域，英特尔专注于硬件、软件和生态合作三个方面：硬件方面，英特尔提供多样化的硬件产品组合与计算集成平台，满足从云到边缘再到设备的不同工作负载需求。宋继强说，各种各样的计算负载最终都落在硬件支撑上面，英特尔有不同的硬件组合来应对不同的应用场景，还有算力、功耗、尺寸、成本要求，英特尔通过超异构方式组合满足客户的硬件需求。

在软件方面，英特尔提供一系列通用工具集，帮助用户最大化利用硬件，持续优化和提升深度学习性能，比如OpenVINO、BigDL、Analytics Zoo。在这一层，英特尔还会提供行业解决方案，对于某些AI已经特别成熟的领域，直接给到参考方案，比如零售、医疗。

同时，英特尔还推动与产、学、研的深度合作，打造AI生态，探索更多的AI应用场景，推动应用突破。特别是在开发者方面，英特尔AI学院（AI Academy）通过线上线下方式不断地培养开发者，包括各种AI知识、开源框架等。“通过英特尔软硬件平台以及开发者的培养，让AI在行业中落地。所以英特尔做三件事：硬件、软件、构建AI生态，其中就包括赋能开发者。”宋继强最后说。