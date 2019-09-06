 IDC：全球服务器市场收入出现9个季度以来的首次下滑

根据IDC全球服务器季度追踪报告显示，2019年第二季度全球服务器市场厂商收入下滑11.6%至200亿美元，全球服务器出货量同比下滑9.3％至270万台。

这是全球服务器市场受长时间增长达到历史性高峰之后、自2016年第四季度以来首次出现下滑。所有类型的服务器都受到了影响，批量出货型服务器的总收入下滑11.7％至163亿美元，中端服务器收入下滑4.6％至24亿美元，高端服务器收入下滑20.8％至13亿美元。

IDC基础设施平台和技术研究经理Sebastian Lagana表示：“第二季度服务器市场出现九个季度以来的首次下滑，这与一年前服务器市场实现前所未有增长形成了鲜明对比，影响服务器市场的因素包括云供应商和超大规模客户的采购放缓、周期性非x86市场的非周期性变化、以及由于现有产能疲软和宏观经济不确定性导致的放缓。”

整体服务器市场厂商排名

2019年第二季度戴尔和HPE/新华三分别以19.0％和18.0％的市场份额并列全球服务器市场第一，其中戴尔的收入同比减少13.0％，HPE/新华三的收入同比减少3.6％。第三名是浪潮/浪潮商用机器，收入同比增长32.3％。联想和IBM并列第四，收入份额分别为6.1％和5.9％，其中联想的收入同比减少21.8％，IBM的收入同比减少27.4％。ODM Direct厂商占到了总收入的21.1％，同比减少22.9％至42.3亿美元。戴尔在出货量方面领跑全球服务器市场，占该季度总出货量的17.8％。

注释：

当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合资公司，IDC从 2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为"HPE/新华三集团" 一个整体记录全球市场份额。

由于IBM与浪潮成立了合资公司，所以IDC从2018年第三季度开始将浪潮和浪潮商用机器作为“浪潮/浪潮商用机器”一个整体记录全球市场外部市场份额。

服务器市场亮点

从地域来看，加拿大是2009年第二季度增长最快的地区，收入同比增幅为13.4％。欧洲、中东和非洲（EMEA）总体增长2.0％，而日本下滑6.7％，亚太地区（不包括日本）下滑8.1％。美国下滑19.1％，拉丁美洲下滑34.2％，中国下滑8.7％。

该季度x86服务器收入下滑10.6％至184亿美元，非x86服务器收入同比下滑21.5％至16亿美元。