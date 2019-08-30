戴尔第二季度财报收入创纪录 基础设施业务有待提振

这远远超过了华尔街的预测，此前华尔街分析师预测戴尔每股收益仅为1.47美元，收入为232.7亿美元，戴尔股票在盘后交易中上涨了9％。

由于PC业务部门收入创纪录，戴尔今天公布的第二季度财报超出盈利预测。

该季度戴尔在股票补偿等特定成本之前的收益为每股2.15美元，收入为234亿美元，比去年同期增长2％。

这远远超过了华尔街的预测，此前华尔街分析师预测戴尔每股收益仅为1.47美元，收入为232.7亿美元，戴尔股票在盘后交易中上涨了9％。

该季度戴尔取得成功的主要原因是PC业务的出色表现，收入达到创纪录的117亿美元，比去年同期增长6％。在这一细分市场中，商用PC收入为91亿美元，增长12％；消费PC收入不是那么好，同比下降了12％，但这对戴尔来说不是什么大问题，因为戴尔的PC业务主要是面向商用市场的。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead表示，戴尔PC业务的成功归功于投资组合竞争力和更多企业开始转向Windows 10。他预测，这一转变可能有利于戴尔未来的发展。

“我预计未来两到三个季度向Windows 10的过渡将会带来积极的市场影响，”Moorhead说。

戴尔的第二大重要业务——基础设施部门——表现虽然不是那么的好，但仍然保持健康。该业务的收入为86亿美元，比去年同期下降7％。戴尔表示，存储产品和服务的收入持平，服务器和网络销售额下降了12％。

不过戴尔乐观地认为情况很快就会有所好转。戴尔公司副董事长Jeff Clarke在声明中表示：“我们正处于以技术为主导的投资周期早期阶段。IT支出保持健康，我们的业务驱动力依然强劲。”

戴尔子公司VMware本周在旧金山举行了一年一度的VMworld大会，VMware对戴尔来说仍然是一棵巨大的摇钱树：第二季度的营业收入为7.62亿美元，收入高达25亿美元。

戴尔还表示，随着客户购买越来越多的高端系统，服务器的平均销售价格将保持稳定。例如戴尔称，VXRail超融合基础设施设备的订单增加了77％，部分原因在于与VMware Cloud Foundation的深度集成。

Pund-IT分析师Charles King表示，戴尔PC部门和VMware的表现有助于抵消基础设施业务“不太好”的业绩，这也突显了首席执行官Michael Dell端到端解决方案战略的价值。

King表示：“这与惠普决定分拆PC/打印机和数据中心业务的决定形成鲜明对比，两者都是根据市场的起起伏伏，决定投入还是退出。”

戴尔高管在电话会议上表示，有望在该财年偿还约50亿美元的债务。继2016年以670亿美元收购EMC之后，戴尔已经积累了488亿美元的巨额债务，但现在已经偿还了364亿美元。

“虽然戴尔不得不大量借贷以收购EMC及其持有的VMware多数股权，但该季度的业绩表明，戴尔有能力继续及时甚至是加速偿还这些债务。这对Michael Dell本人、他的公司及各自股东来说都是个好消息。”