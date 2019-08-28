以数字标牌为抓手 杰和GDSM让智慧零售“生长”

数字标牌技术是其实现向现代零售业转型的一个重要武器。通过对前端设备、云端资源、播放内容的集中控制和统一管理，杰和GDSM实现了软硬件的一站式部署，是零售服务业走向数字化、智能化的桥梁。杰和科技持续创新，为数字标牌行业创新注入了新的活力。

至顶网计算频道 08月28日 新闻消息（文/李祥敬）：科技是传统零售业创新的灵魂所在。在电商发展如火如荼的压力下，传统零售业面临着转型的巨大压力。科技的发展，带给传统零售业许多创新的灵感，帮助传统零售业在互联网+时代里，通过互联网技术和思维，实现数字化、信息化，以高效的服务提高品牌带给用户的体验，助力传统零售业对传统产业进行升级改造。

在数字经济快速发展的情况下，信息化、数字化、移动化、网络化等特征愈发明显。在这样的背景下，数字标牌的市场潜力不可估量。在众多的应用场景中，零售业理所当然地应拔得头筹。

数字标牌有望打造零售业的O2O新体验，并为零售商提供更有效的营销手段，传统零售商利用自己线下的传统优势，再加上以“互联网+”思维重新建设管理模型，将在电商的夹击中夺回失地、重新赢得市场和消费者。

变革中的零售业

从18世纪50年代左右出现的百货店，到1859年诞生的连锁商店，再到1930年超级市场的出现，而近二十多年，随着互联网的发展，网络购物已经成为了现代零售业的最为重要的一部分。

在消费升级大背景下，中国零售业的消费主体正在发生变化，80后、90后成为消费主体，他们是数字化时代的原住民，对交互、触控的体验的接受度比以往任何一代的接受程度都要高，他们的行为模式和消费习惯对零售业的冲击很大。

基于此，阿里巴巴和腾讯为代表的互联网玩家大举进入零售业，在资本市场更是大笔手投资培育新零售生态，阿里以投资等布局零售业，包括苏宁、三江购物、银泰商业、联华和新华都。巨头们都在零售业跑马圈地，预示着零售业进入智能变革新浪潮。

纵观零售行业过往的四次变革，本质都是对于零售各环节供应链、运营效率的提升，最终为消费者提供高性价比商品，并改善购物体验。而在人工智能、大数据、物联网等技术的加持下，新的智慧零售将进一步提升各个环节的效率，同时降低运营成本，有望引领第五次零售行业变革。

以顾客为中心在商品与服务上继续创新，提升用户情感价值体验的构建，包括与购物相关的智慧停车体验，在积极推进数字化，融合线上和线下的智慧零售将成为零售业新趋势和新方向。

智慧零售是以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。

智慧零售离不开数字化技术的加持，数字化改造成为关键所在。在数字化转型的浪潮中，零售业迎来变革机遇，在日新月异的技术推动，积极拥抱，不少零售商开始利用数字标牌推进实体店铺数字化改造，增强店面场景化、立体化、智能化展示功能。

崛起的数字标牌

数字标牌（Digital Signage）是一种异军突起的新概念媒体，具体所指的在大型商超、便利店、地铁、酒店、机场等人流汇聚的公共场所，通过不同类型的终端显示设备发布商业、时政、财经、娱乐以及其他定制信息的多媒体视听系统。

数字标牌强大的适应性使其可以不同的形态部署在特定的场所，并在指定的时间段对特定人群进行信息的指向性推送。随着物联网技术的发展，数字标牌正迅速展现出日益强大的传播能力，被誉为继平面媒体、电台、电视以及因特网之后的“第五媒体”。

在整个零售业积极拥抱数字化变革技术的时候，对于零售商来说，数字标牌不仅可以实现门店里的商品展示、消费者的互动体验等，还可以通过数据的收集，进行区域热点分析、客流统计分析、消费者属性分析，为门店的产品摆放和热销商品提供决策依据，并通过远程管理，进行库存管理和实时广告更新。

数字标牌能为零售店铺带来的第一大好处就是：能为消费者提供网购般便捷的购物体验，增强了对消费者的吸引力。

实体零售店铺使用数字标牌能对商品信息进行统一管理，在这样的情况下，消费者不用在各个店铺间奔走就能获取商品的基本信息，比如商品价格、折扣等，给消费者选购商品带来了极大的便利。

通过这样的方式，实体零售店铺不仅能够对信息进行搜集，以这些信息为依据对店铺进行整改，提升消费者的购物体验，还可以加强店铺的会员管理，用更人性化的服务提升消费者的品牌归属感。

第二大好处，实体零售店铺使用数字标牌，不仅可以满足消费者网络化的消费习惯，还能借助日益成熟的互动技术营造一种有趣的购物氛围，刺激消费者的购物欲望。

大型商超常用的营销手段——促销，促销活动的宣传方式一般都是发放传统宣传手册和张贴POP海报，商家工作量大，传播效率低，消费者购物代入感不强。若使用数字标牌——电子标签进行活动促销，商家可以在每天人流最多的黄金时段广播通知商品限时秒杀活动，然后通过电子标签后台对活动商品进行价格更改，把“线上秒杀活动”融入线下，用有趣的线上玩法在线下给消费者带来秒杀的快感，提升消费者购物体验，吸引潜在消费者，从而扩大营销范围。

第三大好处，数字标牌的应用场所非常灵活，既可以安装在店内，也可以根据需要将其安装在人流量密集的场所来进行产品、店铺营销，在提升营销效果的同时还能满足消费者随时随地购物的需求，带给消费者全新的购物体验。

店铺将数字标牌安装在某个商场的大厅中，利用人脸识别功能，数字标牌能对路人进行面部识别，分析其性别、年龄等信息，有针对性地播放广告，开展产品营销。如果消费者对数字标牌显示出来的某个商品感兴趣，就可以触摸选购，决定购买之后就可以手机支付，之后可以自由地选择货物的配送方式——送货上门或者到店取货。

技术是时代进步的驱动力，在数字化技术不断发展与完善的当下，数字标牌早已成为了实体零售店不可或缺的信息传播工具，给消费者带去全方位贴近需求、融合生活的极致购物体验。

杰和GDSM的智慧赋能

作为智慧数字标牌应用的先行者和探索者，杰和科技提出了基于AI视讯技术的智慧商显管理平台GDSM（Giada Digital Signage Management System）。GDSM将控制器与媒体播放器、拼接管理软件与内容发布软件、视讯处理与计算处理有效融合，通过对“拼接管理”和“内容管理”功能的充分整合实现了数字标牌的全系统集成。不仅有利于系统的快速部署和集中控制，还能帮助用户降低系统成本、缩短交付周期。

GDSM的核心价值来自于对系统的三项创新整合，首先GDSM将控制多屏拼接系统的屏幕控制器与媒体播放器整合；大幅精简了硬件架构，然后在软件层面将拼接管理与内容管理整合，大大简化了操作流程；最重要的是GDSM突破了前端播放器只具备图像处理能力的局限，通过整合AI视讯技术并加载摄像头和其它感应模块让播放器具备了信息收集和边缘计算能力。

在拼接管理方面，GDSM无需借助任何插件即可独立检测连接到前端播放器的显示设备。在设备管理栏中对显示屏进行拖拽、旋转、翻转等操作可实现各种式样的拼接组合，并且支持异机同屏、同机异屏的组合形式。GDSM还具备定时开机，自动播放，断电恢复等自动化功能，方便用户进行日常操作。

GDSM适配多种前端播放设备，满足从单屏到多屏、拼接到非拼接、普通屏幕到SoC屏、非智能到智能等各种针对不同垂直行业应用的数字标牌需求。

在信息发布方面，GDSM捆绑了杰和科技生产的所有数字标牌设备，提供了一个易于操作的UI界面，适用于编辑，排程和信息发布，支持多种媒体格式(图片、视频、Flash、H5、文字)。GDSM的内容编辑功能具有多个区域和层级的灵活的屏幕布局选项，可以混合播放各种媒体格式，可用于控制被分成多个区域且具有不同内容的多屏视频墙。GDSM还可通过网络实现快速、实时更新和内容播放排程以及宕机后的自动恢复播放。

GDSM在“拼接管理”和“信息发布”上的创新整合使其在与同类产品的竞争中脱颖而出，更适应新一代数字标牌应用所要求的“快速部署”和“集中管控”性能。

杰和科技认为，加速零售业的智慧转型，重点就在于高效地收集和利用智慧零售的精髓即“大数据”，万物互联，其本质就是数据的连接，通过智慧数字标牌终端所收集到的数据，经由网络在云端进行汇总和分析，从而转化为驱动行业发展的强大动力。

GDSM整合了适用于智慧零售行业的终端信息收集以及云端大数据汇总分析能力。GDSM可以在云端汇总收集前端设备传来的各种数据，结合时间、地点快速形成图形化的图文报表，大大提升了报表的整理效率和数据的时效性。更重要的是营销人员可以通过GDSM在云端生成的大数据对客户进行进准定位，制定有针对性的营销策略，比如针对价位敏感型用户进行一定的折扣，促进消费，挽回用户等。通过精准营销，提高销量，增强用户黏性。

同时，AI视讯技术悄然渗透到不同垂直行业的数字标牌应用。GDSM作为以AI和深度学习为动力的智慧数字标牌平台，将一个单纯的播放终端整合成智能化数据收集终端。在酷睿、博锐计算平台之上，GDSM通过引入英特尔Movidius AI芯片与OpenVINO智能管理套件，结合前端摄像头等感应模块，可以对客户进行识别，并根据客户的面部特征检索其购买历史或者直接通过附近的数字标牌向他们推送精准的商品信息，通过内容个性化将客户体验提升到一个新的高度。

综上所述，杰和GDSM智慧数字标牌管理平台凭借其精简的系统架构、多样化的前端设备、高度集成的软件功能以及先进的AI视讯和大数据分析能力，可灵活整合到不同类型的智能零售场景中去，有效帮助用户降低营销成本、提升运营管理效率，轻松应对新零售时代的机遇与挑战。

结语

对于传统零售业来说，数字标牌技术是其实现向现代零售业转型的一个重要武器。通过对前端设备、云端资源、播放内容的集中控制和统一管理，杰和GDSM实现了软硬件的一站式部署，是零售服务业走向数字化、智能化的桥梁。杰和科技持续创新，为数字标牌行业创新注入了新的活力，让数字标牌成为新零售一个重要的服务入口，从而更有效的融入业务链，赋能商业的持续变革。