构建新型数据基础设施 华为OceanStor Dorado V6重定义存储架构

OceanStor Dorado V6的发布让企业构建新型数据基础设施有了更强的抓手。面对滚滚的数据洪流，华为通过重定义存储架构，不断缩短数据和决策之间的距离，帮助用户快速获取数据的价值。

至顶网计算频道 08月14日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，中国数字经济蓬勃发展，5G、IoT、自动驾驶以及4K/8K等新联接、新应用正加速数据生产和流动，各行各业亟需升级和完善数据基础设施释放数据价值。为此，今年六月华为发布了FusionData智能数据解决方案，将华为OceanStor存储、GaussDB数据库、FusionInsight大数据解决方案、ROMA数据接入工具和DAYU数据使能套件等进行融合，实现从单一处理到智能融合处理，全生命周期智能管理，加速实现数据价值。

近日，华为发布新一代智能存储OceanStor Dorado V6，秉承“数据＋智能”理念重定义存储架构，通过永快永稳“芯”存储实现云化全融合、自动化和闪存普惠，助力新型数据基础设施建设。华为OceanStor Dorado V6采用高性能鲲鹏920芯片、SmartMatrix全互联均衡可靠架构以及AI使能的全生命周期智能管理，打造领先的智能数据解决方案，加速各行各业客户业务创新。

打造新型数据基础设施，重定义存储架构

伴随着数字经济的发展，整个产业逐步走向数字化，新的技术比如5G、人工智能等促进数字经济的发展。在各行业数字化转型不断深入发展的同时，企业对于数据基础设施的能力和未来的演进架构提出了新的要求。比如金融行业在新业务上线、实时性等方面需求更为强烈，特别是风险防范系统需要对多样的数据来进行收集，同时进行分析和决策，这些诉求都要求数据基础设施的能力要有大幅提升。

华为IT产品线副总裁、智能数据与存储领域总裁周跃峰表示，数字经济最关键的就是数据如何采集、保存、使用并且获取它的价值。华为公司在过去整个连接、计算、IT的研发过程当中，它所积累的研发能力，也在与时俱进，根据时代和经济的发展来进行整合。最近，华为把存储、数据库、大数据等研发能力进行整合，加上软件和硬件工程化能力，专门成立了智能数据与存储产品线。这个整合的目的就是为了应对数字经济的发展，创造数据价值。

面对数字经济发展，我们需要重定义数据基础设施。它包括：首先，多样的算力。面对不同类型的数据，我们既需要通用计算，也需要基于神经网络人工智能的计算。第二，数据的接入要求更加智能，而且能够使能多样数据的自动化接入。来自财务系统、HR人力资源系统、生产系统，以及销售系统等数据如何实现汇总产生更大的价值，需要灵活的、自动化的智能数据接入系统。第三，传统存储架构的革新，特别是面向融合趋势。第四，一个融合的智能数据处理平台。

特别是在存储层面，华为实现OceanStor存储的云化全融合、自动化和闪存普惠的三大转变，实现重定义存储架构。

在云化全融合方面，在IT系统中不同的文件格式、不同的存储系统，使得业务呈现烟囱式的隔离，这对于未来数据价值的获取是不利的。“今天我们希望把存储和处理这些数据协议的软件，以及上层数据库的融合，形成一站式的数据处理解决方案。尤其是整个存储系统能够支持企业未来的业务云化发展，无论是混合云、私有云还是公有云，都需要存储即服务，数据即服务。”周跃峰说。

在自动化方面，数据越来越复杂的今天，自动化尤其重要。华为打造三层完备架构的自动化数据管理系统，通过Cloud AI、Center AI、Device AI三层联动大幅提升效率，帮助用户节省OPEX。周跃峰解释说，存储系统的自动化应该有三层架构：首先是设备内嵌AI，可以自我感知相应的故障并进行调整；第二层是管控层，需要对资源实现自动编排；第三层就是云端平台。

在闪存普惠方面，未来存储实现更好的发展需要闪存普惠。随着半导体技术的发展，闪存已经完全可以取代过去的硬盘，数据中心去机械化时代，已经到来。"通过优化算法与硬件架构，我们可以更进一步的发挥半导体的作用，让闪存的寿命、可靠性更加的增强。华为通过新一代永快永稳且更经济的全闪存产品，推动全场景闪存普惠。"周跃峰说。

华为公司基于云化全融合、自动化、闪存普惠这三大理念，持续投入研发资源、技术创新，为客户提供新的存储产品，而新一代智能存储OceanStor Dorado V6就是对应的成果。周跃峰表示，通过OceanStor Dorado V6，华为希望同合作伙伴、客户一起打造一站式企业数据解决方案，帮助企业进行数字化转型。

OceanStor Dorado V6的技术优势

Gartner预测，2019年全闪存收入将超越混合存储，意味着全闪存的技术成为主流，全闪存也已经进入主流市场。华为自2009年首次正式对外发布第一代SSD控制芯片及SSD盘以来，持续在全闪存技术创新方面进行大力投入，在中国市场份额、全球市场增长率等方面位列第一。

华为IT产品线OceanStor Dorado产品总监谢黎明表示，全闪存在华为走过十个年头，这一路走来我们不断创新。全新发布的OceanStor Dorado V6将会提供更快更稳更经济的全闪存，持续加速全闪存产业的步伐，实现全闪存的普惠。

在上一代OceanStor Dorado V3，华为已经做到700万的IOPS，0.3毫秒的时延。在OceanStor Dorado V6上，华为做到了2000万IOPS，0.1毫秒时延。“华为的追求不止于此，我们希望OceanStor Dorado V6不仅仅能够给客户提供指标上的高，更希望给客户提供全生命周期时延和性能体验的稳。在各种场景下，将性能的影响控制在10%以内，而业界的平均水平大概在30%。”谢黎明说。

华为EBG中国区IT解决方案销售部部长康晓宇也表示，企业核心数据量呈现爆发式增长，对存储性能提出很高要求，如果你不能以极致的性能迅速处理你的业务需求，有可能给你的业务带来灾难性的后果。"在海量爆发的数据面前，我们需要站在端到端全业务的角度，在性能和成本之间取得均衡。OceanStor Dorado V6可以带来更全更优的体验、更好的性能，以及成本的下降。"

华为为什么能够拥有如此极致的性能水平呢？谢黎明解释道，这来源于三个方面，第一，端到端IO处理的芯片，在传、算、存、管，基于鲲鹏920、网络芯片、管理芯片、SSD芯片以及昇腾AI芯片310构建端到端极速平台，提供极致性能，实现2000万IOPS以及0.1ms时延，以更快响应满足应用实时化诉求。

华为IT产品线智能存储与数据管理领域副总裁庞鑫补充说，在三年前，华为在存储产品中就已经在使用鲲鹏芯片了。鲲鹏920内建64个内核，主频2.6GH，配对8通道DDR4内存，相比竞品内存带宽提升了46%、总I/O带宽提升66%，网络带宽提升4倍。此外，昇腾芯片具备多核能力，提供了产品优化性能的契机。

第二，SmartMatrix全互联架构。SmartMatrix全互联高可靠架构实现了RDMA前端卡、控制器以及盘控的全互联，确保单系统最多可容忍7个控制器同时失效的时候，业务仍然恒稳在线。

第三，自动化运维。OceanStor Dorado V6内置昇腾AI芯片，可提供机器学习语义关联，读缓存命中率提升50%，让存储越用越好；进一步通过端云AI实现全生命周期智能管理，最终实现三层完备架构的自动化数据管理系统，帮助用户节省OPEX。

OceanStor Dorado V6通过OceanStor DJ把整个生命周期全部自动化，让你真正实现白手套运维；通过华为eService服务，实现性能预测、故障定位；配合FLASH EVER设备永新计划可以实现部件解耦升级，数据免迁移。

“OceanStor Dorado V6不是单纯的存储，它既可以提供SAN服务，又可以提供NAS服务，整合华为自研的数据库和存储，实现垂直融合。OceanStor Dorado V6是闪存普惠、自动化、云化全融合的新存储，必将推动整个产业告别机械时代，为智能数据基础设施提供更加强大的动力，帮助客户将数据资源转变为数据资产。”谢黎明总结说。

结语

OceanStor Dorado V6的发布让企业构建新型数据基础设施有了更强的抓手。面对滚滚的数据洪流，华为通过重定义存储架构，不断缩短数据和决策之间的距离，帮助用户快速获取数据的价值。