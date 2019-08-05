智能进化 平台应变 看华为如何重定义数据基础设施

华为重新定义数据基础设施，把华为领先的数字平台、行业数字化转型方法论和“平台＋AI＋生态”的战略理念带给更多的伙伴和客户，携手打造智能时代命运共同体，持续创造生态的新价值。

至顶网计算频道 08月05日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，华为中国生态之行2019杭州峰会在浙江省人民大会堂召开。此次大会以“智能进化 平台应变”为主题，围绕“ICT基础设施、行业＋AI、平台＋AI＋生态”搭建展台，打造开放、坚实、灵活的数字平台，展示了华为最新的智能化产品，以及华为与伙伴联合推出的创新、领先、差异化的解决方案。

当前，数据已成为新的生产资料，智能成为新生产力，“数据＋智能”正在改变各行各业，让政务服务更便捷，让城市交通更顺畅，让金融交易更安全。在杭州峰会上，华为重磅发布了华为智能闪存“芯”系列、华为新一代智能分布式存储FusionStorage 8.0、全球首款AI-Native数据库华为GaussDB等数据基础设施，以“芯”之力，提供安全可靠的智能数据服务，引领ICT产业发展，共同打造开放、合作、共赢的产业生态。

海量数据带来的挑战

人类正进入万物互联的智能时代，海量的数据孕育了前所未有的机遇，但企业在实现数据价值的过程中，也面临巨大的挑战。

华为智能数据与存储领域副总裁庞鑫告诉记者，当前企业面临的数据挑战表现在以下几个方面：第一，存不下的问题。面对巨量的数据，企业不可避免地存在存不下的问题。这也是我们一直在讲重复数据删除的问题，对于华为来说，我们需要提供端到端全生命周期的数据管理，让每个比特的成本最低。

第二，数据存得下之后算不快的问题。数据在存储之后，如果你的计算分析路径很长，效率很低，这会导致数据没有办法用，因为现在很多都是实时操作，这是算不快的问题。

第三，用不好的问题。一个庞大的系统不管是数据的入库还是数据的整体计算，到最后的结果呈现，有没有很好的呈现界面给最终用户，这是三个问题。

基于此，华为从计算、接入、存储、处理和使能5个领域重定义数据基础设施，加速产业智能化进程。华为打造领先的智能数据解决方案FusionData，支持数据全生命周期智能管理，能帮助客户解决由于多样性数据、多样性系统、多样性业务所带来的数据接入难、融合分析难、数据消费难的挑战，助力行业数字化转型，释放数据价值。

例如，数据库首先面临接入难的问题，华为ROMA平台把各个领域跨域、异构以及不同接口的数据统一纳入智慧平面，解决接入难问题。其次是智慧融合的问题，华为把AI的能力运用在大数据分析和数据库里，真正做到了数据自管理、自维护和性能的自调优。在数据库支持多模，华为把ARM、CPU、NPU、X86、GPU全部放在一起，根据不同的数据类型调用不同的分析和算力资源进行合理的调配。

此外，华为从存储到数据的一站式解决方案最大程度上解决了用得好的问题。华为把线上的训练和线下部署推理做到一起，可以把ModelArts这些模型库共享给合作伙伴和客户。同时，华为利用数据使能平台，也就是数据使能工具，真正让取数难和用数难的问题得到了解决。

重定义数据基础设施

在华为中国区企业IT解决方案销售部部长康晓宇看来，在海量数据挑战下，客户需求已经从过去单一的数据存储变得越来越多元化、复杂化。以前我们是以存储为中心，现在是以数据为中心。所以为了更好地满足客户需求，华为进行ICT整合，为客户提供围绕数据全生命周期管理的解决方案。这样未来华为可以根据客户的需求，既可以提供类似于原来像融合存储、分布式存储或者是数据库式的产品，也可以提供端到端的FusionData数据解决方案。

康晓宇说，华为FusionData数据解决方案的组成产品是开放的，可以和现有的生态完全耦合在一起。如果客户已经选择或者已经使用了其他的部件，能够有机整合在一起，形成一个完整的解决方案。这将为客户实现增值和溢价，因为过去厂商之间协议不开放，导致很难进行相应的端到端优化。FusionData把数据的各个环节打通，为客户带来增量的价值。“比如DAYU和ROMA平台都有集成和整合行业里已有的一些生态合作伙伴的能力在里面，不完全是华为独自为客户提供解决方案。”

庞鑫也表示，过去十多年来，在存储领域，性能是业界追求的。但现在客户需求发生了变化，除了传统在线的交易系统以外，更多的是分析系统。所以华为分布式存储FusionStorage和GaussDB数据库天然就是一种结合。“FusionData不是简单的拼凑，更多的是产品与产品之间的融合。我们把大数据和分布式存储实施了融合，提供存、算分离的方案，能够让客户在计算和存储资源灵活的配置方面得到了最佳的配置比，也对资源进行了有效分布和合理的应用。”

而且，华为基于鲲鹏算力进行了很多工作。作为鲲鹏生态的企业级数据库，华为GaussDB OLTP/OLAP/HTAP场景均支持鲲鹏生态，可以在泰山服务器稳定运行；基于Kunpeng Powered技术，让数据库获得更高性价比服务。例如OLAP场景，基于KunPeng 920芯片，TPC-H性能超越同档次x86芯片48% ；OLTP场景，基于Kunpeng 920芯片，TPMC性能超越同档次x86芯片90%。

GaussDB首次将AI技术融入分布式数据库的全生命周期，实现自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈。在交易、分析和混合负载场景下，基于最优化理论，首创基于深度强化学习的自调优算法，调优性能比业界提升60%以上; 通过异构计算创新框架充分发挥多种算力优势，在权威标准测试集TPC-DS上，性能比业界提升50%。

FusionStorage基于鲲鹏＋AI端到端全面优化实现分布式存储性能业界第一，单节点性能高达16.8万每秒读写速度（IOPS）和1毫秒以内时延，在业界标准测试SPC-1中排名第一，首次让分布式存储也可以承载企业关键应用；首次实现一套存储同时支持块、文件、对象、HDFS协议，业界唯一存储服务“四合一”，一套存储可支撑一个数据中心；率先将人工智能技术融入存储全生命周期管理，从资源规划、业务发放、系统调优、风险预测、故障定位等方面实现智能运维管理。

庞鑫说，华为一直在做三件事情：芯片、软件和算法，这也是IT架构的真正核心。引领多样性计算，让算力更充裕更经济；重定义存储架构，大幅提升效率，引领存储智能化；重定义数据处理平台，让分析更智能，加速实现数据价值。

比如OceanStor V5及FV5智能闪存“芯”系列采用更高效能的鲲鹏920处理器，应用RDMA、NVMe等技术，以及新一代的高密硬件，通过端到端的芯片组加速，快速响应业务需求，满足关键业务的弹性增长需求，同时使OPEX降低65%。

OceanStor V5及FV5智能闪存“芯”系列融入AI智能运维技术，智能学习业务负载规律并预测IO行为，热点数据提前预取，让数据智能流动，效率更高，提升存储效能。此外，通过eService智能运维系统实现智能性能与容量预测，方便业务人员提前规划扩容与性能调优，分钟级感知故障，自动报障并自动建单，助力企业降本增效。

通过不断创新的产品解决方案和市场投入，华为持续领跑中国存储市场，Gartner2019年Q1数据显示，华为存储在中国市场收入、出货容量、出货套数均位居第一，华为全闪存存储收入增长率全球第一。华为全闪存存储已经广泛应用于金融、政府、运营商、制造等行业，是核心应用的信赖之选。

截至目前，华为GaussDB数据库和FusionInsight大数据解决方案已经应用于全球60个国家及地区，服务1500多个客户，拥有500多家商业合作伙伴，并广泛应用于金融、运营商、政府、能源、医疗、制造、交通等多个行业。华为云已经发布了13款数据库服务，为客户提供云上数据仓库服务；华为FusionStorage已服务超过1500家客户，在IDC 2018年中国区软件定义存储市场份额报告中，华为位列第一。

华为积极携手客户、伙伴在数据库与存储领域，从行业应用、平台工具、标准组织和社区等多个层面共建开放、合作、共赢的产业生态。在行业应用层面，华为与软通智慧、神州信息、东华软件、易华录、用友政务、亚信国际等独立软件开发商长期合作；在平台和工具层面，与Tableau、帆软、ARM、Veritas等合作伙伴联合创新；在标准组织和社区层面，深度参与OpenSDS、中国人工智能产业联盟、OCP、OpenStack、CNCF基金会等组织和社区的建设。

助推浙江数字经济发展

说起杭州峰会，我们就不得不说浙江的数字经济。在新技术驱动下，浙江省数字经济蓬勃发展。华为通过“四个主动”（主动开放生态、主动让利伙伴、主动统筹资源和主动培养人才）和“三个协同”（战略协同、资源协同和能力协同）的生态策略，聚合五大类合作伙伴，发挥“人才+技术+生态”的优势，打造客户、伙伴、华为多赢的命运共同体，共建高质量发展的数字浙江。

华为浙江省企业IT解决方案销售部部长高德瀚表示，在浙江，很多客户采用了华为的相关解决方案。例如华数集团和义数云采用了华为分布式存储，都对他们自身的数字化转型带来了巨大的变化。特别是义数云以服务浙江的大数据产业为抓手，可以为义乌中小企业提供实时的大数据分析，包括动态的产能调用。通过建立数据的中台，打通中小企业的信息底层系统，从而打通业务系统，优化企业的组织和流程，为浙江大数据产业的升级提供了强大助力。目前已经有1000多家当地的企业在使用义数云提供的云服务以及咨询服务。

高德瀚还介绍了南华期货的客户情况，其是浙江华东区域的一家金融服务提供商，一直把客户的需求响应排在第一位。随着业务量的增加，现有IT系统无法支撑业务的快速发展，其中存储成为主要的瓶颈。在业务高峰的时候，存储的延时达到了10毫秒以上，这样的话，就极大了影响了客户的实际使用和体验。后来他们测试发现，华为OceanStor Dorado V3全闪存在0.5毫秒的情况下依然保持比较高IOPS，性能也有很大的提升。最终，他们采用了华为提供的方案，消除了存储瓶颈，整个客户体验也得到了很大的改善。同时，华为OceanStor Dorado全闪存支持在线无损的重删压缩技术，在不影响性能的同时，提供3比1的数据缩减承诺，帮助他们实现对数据的快速响应，TCO降低50%以上。

当前，浙江省将数字经济列为“一号工程”，依托在5G、云、AI方面的能力，未来华为为与浙江省不断深化合作，进一步加强在浙江的布局和资源投入，利用技术优势和实践经验，携手生态伙伴共同为浙江数字经济创新发展提供有力支撑。

结语

数据基础设施是加速智能世界到来的核心引擎，各行业正在加速构建智能数据平台，挖掘数据价值。华为重新定义数据基础设施，把华为领先的数字平台、行业数字化转型方法论和“平台＋AI＋生态”的战略理念带给更多的伙伴和客户，携手打造智能时代命运共同体，持续创造生态的新价值。